Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Pókerkészlet, mankó, vívókard és egy tacskó: elképesztő, az emberek miket hagynak a vonatokon
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon. A tapasztalatok szerint az esetek több mint felében sikerül visszajuttatni azokat a tulajdonosoknak. 2025-ben a vonatokon összesen mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájuknak, vagyis az esetek több mint fele eredményesen zárult. Az autóbuszokon 6830 tárgyat hagytak hátra az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.
Az elmúlt időszak adatai alapján a vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 darab Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, ami az összes eset jelentős részét teszi ki. A vidéki helyszínek közül Pest vármegyében (1348 db) és Csongrád-Csanád vármegyében (1047 db) felejtették a legtöbb csomagot az utasok, de Fejér, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is 800 feletti esetszámot regisztráltak. A legkevesebb elhagyott tárgyat Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.
A leadott tárgyakat nézve egyértelműen a szórakoztató elektronikai eszközök dominálnak: a lista élén toronymagasan a mobiltelefonok állnak, amelyekből több százat felejtettek a szerelvényeken. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között.
Néhány érdekesebb tárgy a tavalyi évből:
- inzulinos tartó inzulinnal,
- mankók és járóbotok,
- amerikai futballfelszerelés,
- új, csomagolt szalagfűrészlap,
- inhalátor cső maszkkal,
- ételfutár táska,
- vívókard és
- pókerkészlet.
A legmosolygósabb történetek közé tartoznak az élő talált „tárgyak”: az idei év egyik emlékezetes esete egy barátságos tacskó volt, amelyet kollégáink biztonságba helyeztek, amíg a gazdája elő nem került.
Hol kereshetik az utasok az elveszett tárgyakat?
Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán (a +36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Yettel hálózatából +36 20 499 4999, One hálózatából + 36 70 499 4999) kereshetik, ahol munkatársaink a talált tárgyak nyilvántartása alapján ellenőrzik, hogy előkerült-e az adott holmi. A folyamat célja, hogy az azonosítható tárgyak – különösen a személyes iratok, egészségügyi eszközök vagy nagyobb értékű dolgok – a lehető legrövidebb időn belül visszakerüljenek jogos tulajdonosukhoz.
A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy a járművek elhagyása előtt mindig ellenőrizzék ülésüket és környezetüket. Ezzel nemcsak a kellemetlenségek és adminisztráció csökkenthető, hanem a talált tárgyak kezelési folyamata is tehermentesíthető.
