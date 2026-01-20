2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-8 °C Budapest
Kutya nyugodtan ül a vonaton
Utazás

Pókerkészlet, mankó, vívókard és egy tacskó: elképesztő, az emberek miket hagynak a vonatokon

Pénzcentrum
2026. január 20. 18:33

A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon. A tapasztalatok szerint az esetek több mint felében sikerül visszajuttatni azokat a tulajdonosoknak.​ 2025-ben a vonatokon összesen mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájuknak, vagyis az esetek több mint fele eredményesen zárult. Az autóbuszokon 6830 tárgyat hagytak hátra az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.​

Az elmúlt időszak adatai alapján a vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 darab Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, ami az összes eset jelentős részét teszi ki. A vidéki helyszínek közül Pest vármegyében (1348 db) és Csongrád-Csanád vármegyében (1047 db) felejtették a legtöbb csomagot az utasok, de Fejér, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is 800 feletti esetszámot regisztráltak. A legkevesebb elhagyott tárgyat Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.

A leadott tárgyakat nézve egyértelműen a szórakoztató elektronikai eszközök dominálnak: a lista élén toronymagasan a mobiltelefonok állnak, amelyekből több százat felejtettek a szerelvényeken. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között.

Néhány érdekesebb tárgy a tavalyi évből:

  • inzulinos tartó inzulinnal,
  • mankók és járóbotok,
  • amerikai futballfelszerelés,
  • új, csomagolt szalagfűrészlap,
  • inhalátor cső maszkkal,
  • ételfutár táska,
  • vívókard és
  • pókerkészlet.

A legmosolygósabb történetek közé tartoznak az élő talált „tárgyak”: az idei év egyik emlékezetes esete egy barátságos tacskó volt, amelyet kollégáink biztonságba helyeztek, amíg a gazdája elő nem került.​

Hol kereshetik az utasok az elveszett tárgyakat?
Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán (a +36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Yettel hálózatából +36 20 499 4999, One hálózatából + 36 70 499 4999) kereshetik, ahol munkatársaink a talált tárgyak nyilvántartása alapján ellenőrzik, hogy előkerült-e az adott holmi. A folyamat célja, hogy az azonosítható tárgyak – különösen a személyes iratok, egészségügyi eszközök vagy nagyobb értékű dolgok – a lehető legrövidebb időn belül visszakerüljenek jogos tulajdonosukhoz.​

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy a járművek elhagyása előtt mindig ellenőrizzék ülésüket és környezetüket. Ezzel nemcsak a kellemetlenségek és adminisztráció csökkenthető, hanem a talált tárgyak kezelési folyamata is tehermentesíthető.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #bankkártya #Budapest #vonat #busz #mobiltelefon #ügyfélszolgálat #pest megye #utasok

