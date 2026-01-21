A levegőben fordult vissza Donald Trump különgépe: Davos volt a célállomás, mi történhetett?

Műszaki hiba miatt visszafordult az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One. Az amerikai elnök kedden éjszaka Davosba tartott.

A Fehér Ház közlése szerint a Boeing repülőgépen a felszállás után körülbelül másfél órával észleltek hibát. A személyzet elővigyázatosságból az Atlanti óceán felett megszakította az utat, és visszatért a marylandi Andrews légitámaszpontra. A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.

Az elnöki hivatal tájékoztatása alapján egy kisebb elektromos rendellenesség okozta a problémát. Donald Trump végül egy másik repülőgéppel utazik tovább Davosba. A világgazdasági fórumon a tervek szerint szerdán délután mond beszédet helyi idő szerint.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA