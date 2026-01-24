Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 24.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 24., szombat.

Névnap

Timót

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.28 Ft

CHF: 413.69 Ft

GBP: 441 Ft

USD: 323.39 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 23.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 36, 39, 45, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 17 db

3+2 találat: 35 db

3+1 találat: 608 db

2+2 találat: 531 db

3-as találat: 1258 db

1+2 találat: 2779 db

2+1 találat: 8821 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39250 Ft

MOL: 3770 Ft

RICHTER: 10420 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.25: Délnyugat felől a kezdetben még kevésbé felhős tájakon is beborul az ég. Reggelre északkeleten is megszűnik az eső, ónos eső, majd rövid szünet után délnyugat felől ismét egyre többfelé várható csapadék, zömmel eső. A délkeleti, keleti szél főként a Dél-Alföldön erősödhet meg. A minimum-hőmérséklet -5 és +2, a csúcsérték 1 és 9 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2026.01.26: Többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, de kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben. Elszórtan, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső. A déli, délkeleti szelet a Dél-Alföldön kezdetben erős lökések kísérhetik, majd északira, északnyugatira fordul és mérséklődik a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum 1 és 9 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás. (2026.01.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!