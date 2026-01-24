Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 24.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 24., szombat.
Névnap
Timót
Friss hírek
- Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
- Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
- Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
- Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
- Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
- Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Deviza árfolyam
EUR: 382.28 Ft
CHF: 413.69 Ft
GBP: 441 Ft
USD: 323.39 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. január 23.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
18, 36, 39, 45, 50
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 14 db
4-es találat: 17 db
3+2 találat: 35 db
3+1 találat: 608 db
2+2 találat: 531 db
3-as találat: 1258 db
1+2 találat: 2779 db
2+1 találat: 8821 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39250 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 10420 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.25: Délnyugat felől a kezdetben még kevésbé felhős tájakon is beborul az ég. Reggelre északkeleten is megszűnik az eső, ónos eső, majd rövid szünet után délnyugat felől ismét egyre többfelé várható csapadék, zömmel eső. A délkeleti, keleti szél főként a Dél-Alföldön erősödhet meg. A minimum-hőmérséklet -5 és +2, a csúcsérték 1 és 9 fok között alakul.
2026.01.26: Többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, de kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben. Elszórtan, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső. A déli, délkeleti szelet a Dél-Alföldön kezdetben erős lökések kísérhetik, majd északira, északnyugatira fordul és mérséklődik a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum 1 és 9 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás. (2026.01.24)
Akciók
