Megállapodás született a BKV és a szakszervezetek között: ekkora béremelés jön

A BKV munkavállalói 2026 januárjától 9,2 százalékos béremelésben részesülnek, miután a szakszervezeti képviselők és a vállalat menedzsmentje megállapodott a jövő évi bérfejlesztésről. A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.

A Telex szerint a megállapodás szerint a dolgozók alapbére 8 százalékkal emelkedik, ami minden érintett számára garantáltan legalább havi 40 ezer forintos többletet jelent. Az összesített béremelés mértéke azonban ennél is magasabb lesz, mivel a teljes, 9,2 százalékos növekmény fennmaradó részét különféle juttatási elemek emelésével biztosítják. Ennek keretében többek között nő a Budapest-pótlék összege, az év végi juttatások értéke, valamint emelkednek a különböző fix pótlékok is.

A januártól hatályba lépő bérmegállapodásnak köszönhetően a BKV alkalmazottai már az első, 2026-os havi fizetésükben megkapják a megemelt összeget.

A mostani döntés illeszkedik a vállalat hosszabb távú bérpolitikai stratégiájába. Az elmúlt évben végrehajtott fejlesztésekkel együtt számolva a bérek 2025 és 2026 között összességében 19 százalékkal emelkednek a cégnél. Ez összhangban áll a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, ötéves foglalkoztatási és javadalmazási koncepcióval.

A folyamatos bérfejlesztések eredményeként a 2022-es bázishoz képest a BKV-nál dolgozók jövedelme átlagosan 78,6 százalékkal nőtt. Ez érdemi előrelépést jelent a munkavállalók anyagi megbecsülésében.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA