A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
Megállapodás született a BKV és a szakszervezetek között: ekkora béremelés jön
A BKV munkavállalói 2026 januárjától 9,2 százalékos béremelésben részesülnek, miután a szakszervezeti képviselők és a vállalat menedzsmentje megállapodott a jövő évi bérfejlesztésről. A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Telex szerint a megállapodás szerint a dolgozók alapbére 8 százalékkal emelkedik, ami minden érintett számára garantáltan legalább havi 40 ezer forintos többletet jelent. Az összesített béremelés mértéke azonban ennél is magasabb lesz, mivel a teljes, 9,2 százalékos növekmény fennmaradó részét különféle juttatási elemek emelésével biztosítják. Ennek keretében többek között nő a Budapest-pótlék összege, az év végi juttatások értéke, valamint emelkednek a különböző fix pótlékok is.
A januártól hatályba lépő bérmegállapodásnak köszönhetően a BKV alkalmazottai már az első, 2026-os havi fizetésükben megkapják a megemelt összeget.
A mostani döntés illeszkedik a vállalat hosszabb távú bérpolitikai stratégiájába. Az elmúlt évben végrehajtott fejlesztésekkel együtt számolva a bérek 2025 és 2026 között összességében 19 százalékkal emelkednek a cégnél. Ez összhangban áll a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, ötéves foglalkoztatási és javadalmazási koncepcióval.
A folyamatos bérfejlesztések eredményeként a 2022-es bázishoz képest a BKV-nál dolgozók jövedelme átlagosan 78,6 százalékkal nőtt. Ez érdemi előrelépést jelent a munkavállalók anyagi megbecsülésében.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A Pénzcentrum 2026. január 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
A Pénzcentrum 2026. január 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A Pénzcentrum 2026. január 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.