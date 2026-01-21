Riasztást adtak ki: komoly egészségügyi kockázatok fenyegetik az ide utazókat

A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket. Az amerikai külügy 2-es szintű figyelmeztetést adott ki a rendkívül gyenge egészségügyi ellátás és az esetleges biztonsági kockázatok miatt, a magyar konzuli szolgálat pedig a csak halaszthatatlan utazásra javasolt országok közé sorolja az afrikai szigetcsoportot. A festői tájak és világszínvonalú búvárhelyek ellenére az utazóknak komolyan számolniuk kell a korlátozott infrastruktúrával, a betegellátás hiányosságaival és a közlekedési nehézségekkel.

Az amerikai külügyminisztérium friss, 2-es szintű – fokozott óvatosságra intő – utazási figyelmeztetést adott ki a Madagaszkár és Mozambik között fekvő Comore-szigetekre. A döntést elsősorban az ország rendkívül korlátozott egészségügyi ellátórendszerével indokolták: a fővárosban, Moroniban is csak alapellátás érhető el, a vidéki térségekben pedig sokszor egyáltalán nincs megfelelő orvosi háttér.

Súlyosabb sérülések vagy betegségek esetén gyakran már az országból történő evakuációra van szükség, ezért az amerikai hatóságok orvosi evakuációs biztosítás megkötését, elegendő gyógyszer magunkkal vitelét és saját evakuációs terv készítését javasolják. A közlemény emellett figyelmeztet a kisebb bűncselekményekre, a térségben előforduló kalóztámadásokra és az esetleges spontán tüntetésekre is.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium hasonlóan óvatos álláspontot képvisel: a Comore-szigeteket a II. – csak halaszthatatlan utazásra javasolt – biztonsági kategóriába sorolja. A konzuli szolgálat szerint az ország belpolitikai helyzete törékeny, időről időre előfordulhatnak tüntetések és erőszakba torkolló megmozdulások, ezért a tömegrendezvények és a hivatalos épületek környékének kerülése ajánlott. Bár a bűnözés összességében alacsony, a szegénységből fakadó zsebtolvajlás és utcai rablás bármikor előfordulhat, különösen éjszaka, a strandokon vagy a városközpontokban. A magyar hatóságok azt javasolják, hogy az utazók használják a szállodai széfet, és az okmányokról tartsanak külön másolatot.

A két ország figyelmeztetései az egészségügyi kockázatok tekintetében is egy irányba mutatnak. A CDC ugyan alacsonyabb, 1-es szintű besorolást adott a Comore-szigeteknek, de a kanyaró, a hepatitis A és B, a malária és a tífusz elleni védőoltást kifejezetten ajánlja. A magyar konzuli szolgálat szintén felhívja a figyelmet a malária és a kolera jelenlétére, valamint arra, hogy a szigetek egészségügyi intézményei jellemzően csak alapellátást biztosítanak, miközben az áram- és vízellátás gyakran akadozik.

A közlekedés sem problémamentes: a Kenya Airways Moroniba tartó járatait rendszeresen törlik, az Air Service Comores gépei pedig – egy kivétellel – nem repülhetnek az EU területére biztonsági aggályok miatt. A szigetek közötti hajózás ugyan lehetséges, de a túlterhelt vagy rossz állapotú kompok komoly kockázatot jelentenek. A közúti közlekedésben gyakoriak a balesetek, és a rendőri ellenőrzések is szigorúak lehetnek.

Mindezek ellenére a Comore-szigetek természeti szépségei továbbra is sokakat vonzanak: az érintetlen tájak, a „parfümös szigetek” illatvilága és a világszínvonalú búvárhelyek – ahol púpos bálnákat, cápákat és teknősöket is meg lehet figyelni – különleges élményt kínálnak. Az utazóknak azonban érdemes alaposan felkészülniük, és számolniuk azzal, hogy a szigetcsoport infrastruktúrája és biztonsági környezete jóval sérülékenyebb, mint a népszerűbb trópusi úti céloké.