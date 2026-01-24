2026. január 24. szombat Timót
3 °C Budapest
Amint kialakult a jég, az emberek özönlöttek korcsolyázni a tóra kijelölt pályákra. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tavon a jégen át lehe
Utazás

Több ember alatt is beszakadt a jég a Balatonnál: erre kell figyelni az Operatív Törzs szerint

Pénzcentrum
2026. január 24. 11:25

Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni. A tűzoltókat a Balatonon három esetben, a Zagyván egy alkalommal riasztották jégről mentéshez.

Siófokon délután negyed kettőkor egy 51 éves nő szorult segítségre a Balaton jegén. A parttól mintegy ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianásnál megbotlott, elesett, majd beszakadt alatta a jég. Csak az egyik lába merült a vízbe, de az esés következtében eltört a bokája. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, azon közelítették meg, majd mentőboardra fektetve a partra vitték. A mentők kórházba szállították, ahol ellátták, megfigyelés után hazaengedték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fonyódnál, a Panoráma strandnál egy 17 éves fiú alatt szakadt be a jég, mintegy egy kilométerre a parttól. Édesanyja ki tudta húzni a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson nem mertek átkelni, ezért segítséget kértek. A tűzoltók létrával jutottak el hozzájuk, majd a partra vitték a fiút. A mentők kihűlés ellen fóliát adtak rá, kórházba vitték, ahol megfigyelés után hazaengedték.

Hatvan közelében, a Zagyva vasúti hídjánál egy németjuhász került bajba. A kutya a folyó közepén kapaszkodott a jégbe, de nem tudott kimászni. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel emelték ki. Az állat nem sérült meg, az önkormányzat gondoskodik róla.

Kapcsolódó cikkeink:

Balatonfenyvesen egy border collie alatt szakadt be a jég, szintén mintegy ötszáz méterre a parttól. A kutya a jég alá került, és nem találta meg a léket, ahol beszakadt. A tűzoltók feltörték a jeget és kiemelték, de az életét már nem tudták megmenteni.

A Balatonon jelenleg négy kijelölt helyen szabad korcsolyázni, Keszthelyen, Balatonfüreden, Balatongyörökön és Zánkán.

Az Operatív Törzs arra kéri a lakosságot, hogy természetes vizeken csak kijelölt helyen menjenek a jégre, kizárólag nappal, jó látási viszonyok között és a part közelében. Több helyen repedések, rianások és kásás jég található, ezek a területek életveszélyesek. A jégen senki ne tartózkodjon egyedül, mindenkinél legyen feltöltött mobiltelefon. Ha ropogást hallanak, azonnal feküdjenek hasra, majd csúszva próbáljanak a part felé haladni. Ha valaki beszakad, azonnal hívják a 112-es segélyhívót.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #baleset #tűzoltók #időjárás #kutya #veszély #tél #katasztrófavédelem #tó #mentés

