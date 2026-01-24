Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
Több ember alatt is beszakadt a jég a Balatonnál: erre kell figyelni az Operatív Törzs szerint
Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni. A tűzoltókat a Balatonon három esetben, a Zagyván egy alkalommal riasztották jégről mentéshez.
Siófokon délután negyed kettőkor egy 51 éves nő szorult segítségre a Balaton jegén. A parttól mintegy ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianásnál megbotlott, elesett, majd beszakadt alatta a jég. Csak az egyik lába merült a vízbe, de az esés következtében eltört a bokája. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, azon közelítették meg, majd mentőboardra fektetve a partra vitték. A mentők kórházba szállították, ahol ellátták, megfigyelés után hazaengedték.
Fonyódnál, a Panoráma strandnál egy 17 éves fiú alatt szakadt be a jég, mintegy egy kilométerre a parttól. Édesanyja ki tudta húzni a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson nem mertek átkelni, ezért segítséget kértek. A tűzoltók létrával jutottak el hozzájuk, majd a partra vitték a fiút. A mentők kihűlés ellen fóliát adtak rá, kórházba vitték, ahol megfigyelés után hazaengedték.
Hatvan közelében, a Zagyva vasúti hídjánál egy németjuhász került bajba. A kutya a folyó közepén kapaszkodott a jégbe, de nem tudott kimászni. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel emelték ki. Az állat nem sérült meg, az önkormányzat gondoskodik róla.
Balatonfenyvesen egy border collie alatt szakadt be a jég, szintén mintegy ötszáz méterre a parttól. A kutya a jég alá került, és nem találta meg a léket, ahol beszakadt. A tűzoltók feltörték a jeget és kiemelték, de az életét már nem tudták megmenteni.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Balatonon jelenleg négy kijelölt helyen szabad korcsolyázni, Keszthelyen, Balatonfüreden, Balatongyörökön és Zánkán.
Az Operatív Törzs arra kéri a lakosságot, hogy természetes vizeken csak kijelölt helyen menjenek a jégre, kizárólag nappal, jó látási viszonyok között és a part közelében. Több helyen repedések, rianások és kásás jég található, ezek a területek életveszélyesek. A jégen senki ne tartózkodjon egyedül, mindenkinél legyen feltöltött mobiltelefon. Ha ropogást hallanak, azonnal feküdjenek hasra, majd csúszva próbáljanak a part felé haladni. Ha valaki beszakad, azonnal hívják a 112-es segélyhívót.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A Pénzcentrum 2026. január 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A Pénzcentrum 2026. január 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.