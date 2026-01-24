Nem lesz kegyes az időjárás: többféle csapadék is érkezik szombaton

Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.

Szombat hajnalban több térségben párás, ködös idő alakulhat ki, ami rontja a látási viszonyokat. Északkelet felől vegyes csapadék érkezhet, havazás, ónos eső és eső is előfordulhat, elsősorban a reggeli órákban. Napközben az ország nagy részén erősen felhős vagy borult marad az ég.

Délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely estére sokfelé ónos esőbe válthat át, így több helyen csúszóssá válhatnak az utak. A délkeleti szél általában mérsékelt marad, de helyenként élénk lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, kora délután 0 és plusz 8 fok közé emelkedik.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA

