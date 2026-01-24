Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Nem lesz kegyes az időjárás: többféle csapadék is érkezik szombaton
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Szombat hajnalban több térségben párás, ködös idő alakulhat ki, ami rontja a látási viszonyokat. Északkelet felől vegyes csapadék érkezhet, havazás, ónos eső és eső is előfordulhat, elsősorban a reggeli órákban. Napközben az ország nagy részén erősen felhős vagy borult marad az ég.
Délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely estére sokfelé ónos esőbe válthat át, így több helyen csúszóssá válhatnak az utak. A délkeleti szél általában mérsékelt marad, de helyenként élénk lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, kora délután 0 és plusz 8 fok közé emelkedik.
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.