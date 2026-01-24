Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro

A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben. A mindennapi használat során gyors, stabil működést nyújt, ugyanakkor több ponton is érezhető, hogy a látványos megoldások fontosabbak voltak az egységes kompromisszummentességnél. A teszt során azt néztük meg, mennyire működik ez a megközelítés a gyakorlatban, és kinek lehet valódi választás a Magic 8 Pro a jelenlegi kínálatban.

Dizájn és kivitel

A Magic 8 Pro megjelenése visszafogott, modern. Az ívelt kijelző, a vékony kávák és az üveg-fém konstrukció megfelel annak, amit egy csúcskategóriás készüléktől elvárunk. Az anyaghasználat jó minőségű, az illesztések pontosak, a készülék nem recseg, nem hajlik.

A hátlapon elhelyezett, kör alakú kameramodul vizuálisan egységes, nem válik hivalkodóvá, enyhén kiemelkedik, de nem billeg a telefon az asztalon, hanem "rádől" a kameraszigetre. A dizájn inkább konzervatív, mint feltűnő, ami hosszabb távon előny lehet azok számára, akik nem divattárgyként tekintenek a telefonjukra.

A pezsgőarany színváltozat kifejezetten elegáns, de a gyakorlatban ez a legtöbb felhasználónál másodlagos, mivel a készülék tokban végzi. Pozitívum, hogy a Magic 8 Pro nem indokolatlanul nehéz, vaskos: a több mint 210 grammos tömeg érződik ugyan, de a súlyelosztás kiegyensúlyozott, a telefon egy kézzel is kezelhető. A készülék IP68/IP69/IP69K minősítést kapott, ami elméletben kiemelkedő védelem.

A Magic 8 Pro egyik legerősebb pontja az OLED kijelző. A 1256×2808 pixeles felbontás ebben a méretben bőséges, a képpontsűrűség megfelelő, a szövegek és grafikai elemek élesek. A 120 Hz-es adaptív frissítés gördülékeny felhasználói élményt biztosít, különösen görgetésnél és animációknál. A panel színvilága élénk, a kontraszt erős, ugyanakkor a gyári beállítások enyhén túlszaturált hatást kelthetnek, ami a beállítások között korrigálható.

A fényerő kültéren is elegendő, erős napsütésben sem válik használhatatlanná a kijelző. A minimális fényerő alacsony, sötétben nem zavaró, éjjel is bőszen lehet tartalmat fogyasztani. A kijelző reakcióideje gyors, az érintésérzékelés pontos.

A biometrikus azonosítás megbízható: az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó gyors, a 3D-s arcfelismerés sötétben is működik, bár alkalmazástámogatása nem minden esetben teljes körű.

Teljesítmény és hardver

A Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapka jelenleg az Android-platform egyik legerősebb chipje. A Magic 8 Pro a gyakorlatban gyors, stabil, az alkalmazások azonnal indulnak, a multitasking nem okoz problémát.

A játékok magas grafikai beállítások mellett is jól futnak, a rendszer hosszabb terhelés során sem válik instabillá. Szeépen fut rajta a legendásan telefonnyűvő Genshin Impact, de a PUBG vagy a Call of Duty sem okozott neki problémát. Ugyanakkor intenzív használatnál mérsékelt melegedés észlelhető, ami ebben a kategóriában nem szokatlan, de cáfolja azt az állítást, hogy a készülék teljesen hűvös marad minden körülmények között.

A 12 GB RAM a legtöbb felhasználónak bőven elegendő, de a tárhely nem bővíthető, ami hosszabb távon kompromisszumot jelenthet. Az osztott képernyős használat, valamint a vezetékes és vezeték nélküli Magic Desktop kivetítés stabil teljesítményt nyújt, a Quick Share és Honor Share pedig hatékony fájlátvitelt tesz lehetővé.

Akkumulátor és üzemidő

Az európai változat 6270 mAh-s akkumulátort kapott. A mindennapi használat során egy intenzív napot megbízhatóan kibír, de a második nap már visszafogott telefonozással sem megy neki végig. A 100 wattos vezetékes töltés valóban gyors, rövid idő alatt jelentős töltöttség érhető el, ami a gyakorlatban hasznos. Viszont a Honor csak kábelt ad gyárilag, a megfelelő töltőtéglát nekünk kell beszerezni.

Szoftver és felhasználói élmény

A MagicOS 10 Android 16 alapokon stabil és gyors. A menürendszer logikája átlátható, a testreszabási lehetőségek szélesek, a rendszer alapvetően nem terheli felesleges funkciókkal a felhasználót.

Az AI-alapú szolgáltatások száma nagy, de ezek hasznossága eltérő. Egy részük valóban megkönnyíti a mindennapi használatot, mások inkább kísérleti jellegűek.Például a galéria is AI-alapú funkciókat kínál: a radír mellett Magic Color néven háttérmódosítás is elérhető, de az eredmények néha mesterkélt hatásúak. A mentett szűrők a kameraalkalmazásban is használhatók. Az AI a csukott szemeket javítja, és a mozgó fényképek minőségét is optimalizálja.

Néhány gesztusfunkciót feleslegesen AI-márkázással láttak el, és a hátlapi AiMAGE felirat is az erőltetett mesterséges intelligencia-hangsúlyt jelzi. Az AI gombbal előhívható képkereső hasznos lehet, de a mesterséges intelligencia alapú szövegösszefoglaló olykor angolra vált a magyar nyelvű weboldalakon. Ugyanakkor pozitívum a hosszú, 7 évre ígért frissítési ciklus.

A kamera

A Honor Magic 8 Pro kameráját úgy próbáltuk ki, ahogy egy átlagos felhasználó is tenné. Nem stúdiófényben, nem agyonoptimalizált körülmények között, inkább olyan helyzetekben, ahol gyorsan elő kell kapni a telefont, és jó lenne, ha a kép „csak úgy” rendben lenne.

Az első benyomás egyértelműen pozitív. Nappali fényben a fő kamera magabiztosan dolgozik: jók a részletek, a színek nem tolakodóak, nincs az az érzésünk, hogy a telefon mindenáron „Instagram-képet” akar gyártani. A HDR nem agresszív, inkább finoman kisimítja a kontrasztosabb jeleneteket, így égbolt, árnyék és világos felületek is együtt maradnak. Ez nem az a kamera, ami azonnal wow-effektet csinál, hanem az, ami megbízhatóan hozza a jó képeket.

Az ultraszéles kamera kellemes meglepetés. Nem csak arra jó, hogy „minden ráférjen”, hanem a minősége is közel marad a fő kameráéhoz. Épületeknél és tájképeknél nincs durva torzítás, a sarkok sem esnek szét látványosan. Makrózásnál kifejezetten élvezetes: apró részleteket, textúrákat jól el lehet kapni vele, anélkül hogy a kép szétesne vagy túl művi lenne.

A rendszer igazi erőssége viszont egyértelműen a zoomkamera. A 3–4×-es tartományban a Magic 8 Pro látványosan jobb, mint az átlagos telefonok. Távoli részletek, feliratok, épületrészletek még jól olvashatók maradnak, nem csak egy felélesített foltot kapunk. Ez az a funkció, amit tényleg használ az ember a mindennapokban, nem csak kipróbálja egyszer, majd elfelejti.

Portré módban már vegyesebb a kép. A háttérelmosás alapvetően szép, de a telefon hajlamos egy kicsit túlsimítani az arcokat. Nem vészes, nem rajzfilmszerű, de aki természetesebb bőrtónusokat szeret, annak érdemes figyelni a beállításokra, vagy néha inkább sima fotót lőni portré mód nélkül. Az elválasztás többnyire pontos, de bonyolultabb kontúroknál (haj, szemüveg) előfordulnak apró hibák.

Este, gyenge fényben a Magic 8 Pro korrektül teljesít, de itt már látszik, hogy nem ver minden riválist. Az éjszakai mód segít, a képek világosak maradnak, a stabilizálás sokat dolgozik, de néha megjelenik a zaj, és a finom részletek hajlamosak eltűnni. Nem rossz eredmények ezek, inkább csak azt érződik, hogy itt már erősebben beleszól a szoftver, és nem mindig sikerül tökéletesen eltalálni az egyensúlyt.

A makró funkció viszont egyértelműen a kamera egyik legkellemesebb meglepetése. Nem afféle kipipálandó extra, hanem tényleg használható eszköz. Közelről fotózva a Magic 8 Pro meglepően stabil és részletgazdag képeket ad: levelek erezete, fa- és kőfelületek textúrája, apró tárgyak feliratai mind jól kirajzolódnak, anélkül hogy a kép szétesne vagy mesterségesen túlélesített hatású lenne. Ami különösen fontos, hogy nem kell centikre „ráfeküdni” a témára – a fókusztávolság kényelmes, nem árnyékoljuk le a jelenetet, és nem veszítjük el a kompozíció feletti kontrollt.

Összességében a Honor Magic 8 Pro kamerája nem akar minden áron lenyűgözni, és talán pont ez az erőssége. Jó fényben megbízható, sokoldalú, a zoomkamera kifejezetten erős, a színek és a dinamika többnyire természetesek. Ez egy olyan kamerás telefon, ami nem művészkedik túl, hanem csendben teszi a dolgát, és ez a mindennapokban többet számít, mint a látványos demóképek.

Megéri megvenni?

A Honor Magic 8 Pro egy technikailag erős, összességében kiegyensúlyozott csúcskészülék, amely különösen kijelzőben, teljesítményben és telefotós kamerában emelkedik ki. Ugyanakkor az ultraszéles kamera, a gyenge fény melletti fotózás és a szoftveres következetlenségek kompromisszumokat jelentenek.

A hivatalos listaár 550 ezer forint, de bevezető akcióban 461 990 forintért lehet megvásárolni a telefont - egészen február végéig. A Magic 8 Pro jó választás lehet azoknak, akik csúcshardvert és hosszú szoftvertámogatást keresnek, de nem feltétlenül ragaszkodnak a legnagyobb márkákhoz, és elfogadják a Honor sajátos megoldásait.

Képek: Gosztola Judit