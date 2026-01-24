2026. január 24. szombat Timót
Peking, 2024. január 8.Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a központi katonai bizottság elnöke (k) a KKP korrupcióellenes ügyekben is illetékes központi fegyelmi bizottságának harmadi
Világ

Súlyos tisztogatás a kínai hadseregben: ez áll a hátterében

Pénzcentrum
2026. január 24. 18:40

A kínai elnök gyakorlatilag teljes ellenőrzést szerzett a hadsereg felett, miután a Kínai Kommunista Párt vezetése vizsgálatot indított a Népi Felszabadító Hadsereg utolsó két olyan csúcsvezetője ellen, akik eddig elkerülték a katonai tisztogatásokat. A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.

A Financial Times értesülései szerint a pártvezetés eljárást kezdeményezett Csang Jou-hszija, a Központi Katonai Bizottság alelnöke, valamint Liu Csen-li, a testület tagja és egyben a hadsereg vezérkari főnöke ellen. A védelmi minisztérium szombati közleménye szerint mindkettőjüket "súlyos fegyelmi és törvénysértés" gyanújával vizsgálják.

A két vezető eltávolításával a bizottság taglétszáma drasztikusan lecsökkent. Jelenleg mindössze Hszi Csin-ping elnök, valamint az októberben alelnöki rangra emelt Csang Seng-min, a hadsereg korrupcióellenes szervének vezetője alkotja a testületet.

A kommunista párt terminológiájában használt "fegyelmi szabálysértés" kifejezés általában korrupciós ügyekre utal. Ezek az eljárások gyakran belső hatalmi leszámolásokhoz kapcsolódnak. A módszer nem új: Mao Ce-tung kora óta bevett gyakorlat, hogy a pártvezetés fegyelmi vizsgálatokkal távolítja el politikai ellenfeleit.

Kapcsolódó cikkeink:

Hszi Csin-ping 2012-es hivatalba lépése óta folyamatosan átalakítja a hadsereget. Többszöri átszervezésekkel és tisztogatási hullámokkal igyekszik megbízhatóbbá és ütőképesebbé tenni a fegyveres erőket, hogy Kína az Egyesült Államokkal azonos súlycsoportú nagyhatalommá válhasson. Washingtoni és tajpeji kormányzati források szerint az elnök már utasította a hadsereget, hogy 2027-ig készüljön fel Tajvan esetleges katonai megszállására.

A Pacific Forum kutatóintézet szakértője, Tristan Tang értékelése szerint a mostani vizsgálatok egyértelműen jelzik, hogy Hszi teljes mértékben uralja a hadsereget. Nem riad vissza attól sem, hogy a legmagasabb beosztású tiszteket leváltsa, még akkor sem, ha ez az intézményi stabilitást veszélyezteti. Az elemző szerint a tisztogatások mögött valószínűleg a védelmi képességek fejlesztésének lassúsága és az erőforrások nem megfelelő felhasználása áll. Bár korrupciós szálak is felmerülhetnek, Tang úgy véli, az alapvető probléma inkább a gyenge teljesítmény és a meggyőző harckészültség hiánya lehet.

A 75 éves Csang Jou-hszija azon kevés tábornok egyike, aki tényleges harctéri tapasztalattal rendelkezik: 1979-ben részt vett a vietnámi konfliktusban. Családi háttere szorosan kötődik Hszi Csin-pingéhez: mindketten azonos régióból származnak, apáik pedig együtt harcoltak a polgárháború idején. Csang hosszú időn át Hszi kulcsfontosságú partnere volt a hadsereg korszerűsítésében, és korábban megúszta a fegyverbeszerzési botrányokhoz köthető tisztogatási hullámokat is, noha meghatározó szerepet játszott a haditechnikai kutatásban és beszerzésben.

Az elmúlt évtől azonban Hszi figyelme egyre inkább a katonai felső vezetés lojalitására és politikai megbízhatóságára irányul. Ez szakértői körökben azt a következtetést erősíti, hogy ma már a legnagyobb befolyással bíró tábornokok sem érezhetik magukat biztonságban.

Beszédes jel volt, hogy Csang és Liu nem jelent meg azon a keddi értekezleten, ahol Hszi Csin-ping a legfelső vezetés előtt tartott beszámolót. A kínai politikai életben az ilyen hirtelen eltűnések a nyilvánosság elől gyakran előre jelzik, hogy az érintett tisztségviselő tisztogatási folyamat célpontjává vált. Az ehhez hasonló vizsgálatok akár hónapokig vagy évekig is elhúzódhatnak. Az érintetteket rendszerint letartóztatják, bűnösnek találják, majd megfosztják pozícióiktól és párttagságuktól.

Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA 
