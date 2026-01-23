Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
Névnap
Zelma, Rajmund
Friss hírek
- Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
- Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
- 210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
- Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
- Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
- Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Deviza árfolyam
EUR: 381.92 Ft
CHF: 411.31 Ft
GBP: 438.71 Ft
USD: 325.21 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 38940 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 10540 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután -1, +8 fok között alakul.
2026.01.25: Reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1, 9 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható. (2026.01.23)
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.