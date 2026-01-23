2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-2 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Pénzcentrum
2026. január 23. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 23., péntek.

Névnap

Zelma, Rajmund

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.92 Ft
CHF: 411.31 Ft
GBP: 438.71 Ft
USD: 325.21 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 38940 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 10540 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután -1, +8 fok között alakul.

2026.01.25: Reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1, 9 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.01.23)

