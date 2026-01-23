Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 23., péntek.

Névnap

Zelma, Rajmund

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.92 Ft

CHF: 411.31 Ft

GBP: 438.71 Ft

USD: 325.21 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 38940 Ft

MOL: 3810 Ft

RICHTER: 10540 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.24: Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Többfelé várható eső, néhol ónos eső, de reggelig, valamint estétől több helyen lehet ónos csapadék. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután -1, +8 fok között alakul.

2026.01.25: Reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1, 9 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.01.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!