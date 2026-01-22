Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
Óriási bajban a BKK, rengeteg adósságot görgetnek: félő volt, hogy üzemanyagot sem kapnak a buszok
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást. A kritikus helyzetet jól mutatja, hogy az év végén a MOL majdnem leállította a fővárosi buszok üzemanyag-ellátását.
A Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) összesen mintegy 90 milliárd forintnyi adóssággal, banki kötelezettséggel, valamint adó- és számlatartozással küzd. Ez az összeg tartalmazza a decemberben elhalasztott 8 milliárd forintos fizetési kötelezettséget is - írja a Népszava.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy december 30-án a MOL közölte: felfüggeszti a buszflotta üzemanyag-ellátását, mert a budapesti tartozások meghaladták a vállalat által vállalható kockázati szintet. Az olajipari nagyvállalat végül elfogadta a BKV ígéretét, hogy január 5-ig rendezi kötelezettségeit - ismertette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.
A központi költségvetés tavaly nem folyósította Budapestnek a közösségi közlekedésre járó, 12 milliárd forintos normatív támogatást. Ezt az összeget a főváros tartozásaként tartják nyilván, jóllehet valójában az azonnali jogvédelem miatt be nem fizetett szolidaritási hozzájárulás ellenértékéről van szó.
Kiss Ambrus szerint a 12 milliárd forint alig a teljes üzemeltetési költség mintegy 4 százalékát teszi ki. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Debrecen 5 milliárd forintot kapott hasonló feladat ellátására. A főigazgató számításai szerint a budapesti tömegközlekedés fenntartása 2026-ban már 190 milliárd forintba fog kerülni. Úgy véli, legkésőbb április 13-áig rendezni kell az önkormányzati finanszírozás kérdését.
A főváros folyószámla-egyenlege jelenleg 15,3 milliárd forintos mínuszban van. Kiss Ambrus bízik abban, hogy a rendelkezésre álló, 40 milliárd forintos folyószámlahitel-keret elegendő lesz a márciusi iparűzési adóelőleg beérkezéséig. Ezt az időszakot azonban tovább nehezíti, hogy esedékessé válik a szolidaritási hozzájárulás 11,7 milliárd forintos első részlete, hacsak erre vonatkozóan nem kérelmeznek ismét azonnali jogvédelmet.
A decemberre előírt, 6,3 milliárd forintos befizetési kötelezettségre első fokon nem kaptak halasztást, ugyanakkor a Magyar Államkincstár eddig még nem érvényesítette követelését. Budapest a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás mértékét is vitatja, és az ügyet jogi útra tereli. Eközben a már jóváhagyott béremelések további 16–17 milliárd forintos többletkiadást jelentenek a fővárosi költségvetés számára.
Az önkormányzati rendszer átalakításáról Navracsics Tibor közigazgatási miniszter várhatóan márciusban egyeztet majd Karácsony Gergely főpolgármesterrel; addig hivatalos konzultáció nem zajlik a témában. A Gubacsi híd felújítása kapcsán – amelynek vasúti szakaszáért Lázár János szerint az állam, a közúti részéért pedig a főváros felel – Kiss Ambrus elmondta: még a tervezési pályázat kiírásához is szükség lenne a jelenleg elakadt európai uniós forrásokra.
A rendkívüli hideg miatt január elején elrendelt vörös kód óta mintegy 400 hajléktalan embert fogadtak be a budapesti menedékhelyek a korábban ott tartózkodók mellett. Míg korábban naponta átlagosan két új jelentkező érkezett, januárban ez a szám napi 40 főre emelkedett, bár többségük estéről estére visszatérő, ismert ellátott. Az éjjeli menedékhelyek és krízisszállások este 6 és reggel 8 óra között üzemelnek, nappali benntartózkodásra nincs lehetőség. A fővárosi hajléktalanellátó intézmények már a havazás előtt is teljes kapacitással működtek.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
