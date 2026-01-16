A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén

A Normafát érintő tömegközlekedési járatok ezen a hétvégén is sűrűbben közlekednek - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken, azt kérve a kirándulóktól, hogy aki teheti, a közösségi közlekedést válassza autó helyett.

A télies, havas időjárás várhatóan ezen a hétvégén is sokakat csábít majd a Normafához. A múlt heti tapasztalatok alapján most is nagy forgalomra kell készülni, de csak korlátozott számban állnak rendelkezésre parkolóhelyek, és ezek a téli hétvégéken már a délelőtti órákban megtelnek.

Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.

A BKK arra kéri a kirándulókat, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést: a Normafa kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, 212-es és a 221-es autóbuszokkal, amelyek a főváros számos pontjáról - így Angyalföldről, a belvárosból, a Széll Kálmán térről, a Boráros térről, Újbuda-központból és Lágymányosról - közvetlen eljutási lehetőséget biztosítanak a Normafához.

A BKK-járatokon szánkó is szállítható. Mint írták, a hajnaltól késő esti órákig folyamatosan közlekedő járatok a legforgalmasabb délelőtti és délutáni időszakban összesítve 3-5 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok.

A társaság folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és - a múlt hétvégéhez hasonlóan - szükség esetén tartalékbuszokat állít majd forgalomba. A buszjáratok mellett a BKK a környék megközelítésére a 60-as jelzésű fogaskerekűt is ajánlja, ez negyed óránként közlekedik. A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Normafánál a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak. A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja.