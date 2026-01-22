Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Itt a drasztikus fordulat az időjárásban: erre kevesen számítottak, kiderült, mi vár Magyarországra
A rendkívül hideg, helyenként -20 fok alatti éjszakákat hozó időszak után markáns enyhülés veszi kezdetét Magyarországon. Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
A rendkívül hideg téli időszak után lassan magunk mögött hagyjuk a zord időjárást. A hónap elején jelentős havazást okozó mediterrán ciklon távozását követően több helyen is igen kemény éjszakai fagyok alakultak ki, különösen az északi és északkeleti országrészben, ahol a hőmérséklet helyenként -20 fok alá süllyedt.
Ez az erősen fagyos periódus most megtörik az Időkép szerint: a következő napokban egyre inkább az Atlanti-óceán térségében elmélyülő ciklonok előoldali áramlásának hatása alá kerül térségünk. Ennek következtében fokozatos enyhülés kezdődik, és több alkalommal csapadék is érkezik, amely az emelkedő hőmérséklet miatt egyre inkább eső formájában hullik.
Az éjszakai kemény fagyok megszűnnek, napközben pedig országszerte fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délkeleti területeken a csúcshőmérséklet már a 10 fokot is megközelítheti.
Az enyhülés kezdetén még kisebb mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő, majd vasárnap délutántól dél, délnyugat felől egy kiterjedtebb csapadékrendszer érkezik, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat számottevő esőt. Ezt követően a jövő hét közepén ismét nagyobb mennyiségű csapadék valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az előrejelzések alapján az enyhe, helyenként már kora tavaszias időjárás február elején is fennmaradhat, és egyelőre nem látszik esély újabb markáns lehűlésre, jelentős havazásra vagy tartós, erős fagyokra.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A Pénzcentrum 2026. január 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Van olyan, aki nyugodt, hallgatag, jól kezelhető, néma rab, de akad olyan, aki megvadul, ha börtönéből nem szabadul.
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel.
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
A Pénzcentrum 2026. január 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.