Itt a drasztikus fordulat az időjárásban: erre kevesen számítottak, kiderült, mi vár Magyarországra

A rendkívül hideg, helyenként -20 fok alatti éjszakákat hozó időszak után markáns enyhülés veszi kezdetét Magyarországon. Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.

A rendkívül hideg téli időszak után lassan magunk mögött hagyjuk a zord időjárást. A hónap elején jelentős havazást okozó mediterrán ciklon távozását követően több helyen is igen kemény éjszakai fagyok alakultak ki, különösen az északi és északkeleti országrészben, ahol a hőmérséklet helyenként -20 fok alá süllyedt.

Ez az erősen fagyos periódus most megtörik az Időkép szerint: a következő napokban egyre inkább az Atlanti-óceán térségében elmélyülő ciklonok előoldali áramlásának hatása alá kerül térségünk. Ennek következtében fokozatos enyhülés kezdődik, és több alkalommal csapadék is érkezik, amely az emelkedő hőmérséklet miatt egyre inkább eső formájában hullik.

Az éjszakai kemény fagyok megszűnnek, napközben pedig országszerte fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délkeleti területeken a csúcshőmérséklet már a 10 fokot is megközelítheti.

Az enyhülés kezdetén még kisebb mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő, majd vasárnap délutántól dél, délnyugat felől egy kiterjedtebb csapadékrendszer érkezik, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat számottevő esőt. Ezt követően a jövő hét közepén ismét nagyobb mennyiségű csapadék valószínű.

Az előrejelzések alapján az enyhe, helyenként már kora tavaszias időjárás február elején is fennmaradhat, és egyelőre nem látszik esély újabb markáns lehűlésre, jelentős havazásra vagy tartós, erős fagyokra.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA