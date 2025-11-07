2025. november 7. péntek Rezső
Budapest, Magyarország - 2025. május 14: Rudas Termálfürdő Budapesten
Utazás

Döntöttek a Rudas fürdő sorsáról: jócskán megemelik az jegyárakat, rengetegen felháborodtak

Pénzcentrum
2025. november 7. 10:10

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben a törzsvendégek igényeinek megfelelően, azonban a jegyárak emelkedni fognak 2026 januárjától - számolt be a 444.

A Rudas fürdő nemrég bevezetett, a nem koedukált fürdőzési időszakok drasztikus csökkentését célzó intézkedése jelentős felháborodást váltott ki az elmúlt hetekben. A turistaforgalom növelése érdekében hozott döntés nemcsak a törzsvendégek körében keltett elégedetlenséget, hanem a Fővárosi Közgyűlés napirendjére is felkerült, ahol a Vitézy-frakció és a Tisza Párt támogatta a hagyományos kötényes fürdőzés visszaállítását.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) most közleményben jelentette be, hogy megoldást talált a problémára. "A kötényes törökfürdés rendszeres látogatóinak igényeit figyelembe véve, személyesen is egyeztetve a fürdő törzsvendégeivel a BGYH Zrt. új javaslatot tett a nyitvatartás rendjére: minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a nő, illetve a férfi vendégek részére. Ennek megfelelően a megszokott módon kedden női, szerdánként pedig férfi egész napos kötényes fürdőzésre lesz lehetőség 2025. november 18-tól", közölte a társaság.

A változtatást eredetileg december elejétől tervezték bevezetni, de végül a főváros november 17-i születésnapját választották megfelelőbb időpontnak. A társaság tájékoztatása szerint a törökfürdőben a hétfői, csütörtöki és pénteki napokon is megmarad a nemek szerinti elkülönített fürdőzés lehetősége a reggel 6 órás nyitástól 11 óráig. Ezeken a napokon 11 órától zárásig, valamint szombaton és vasárnap koedukált rendszerben üzemel a létesítmény. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ünnepi időszakban, december 15. és január 6. között a Rudas minden nap koedukált lesz.

Kapcsolódó cikkeink:

A hagyományos fürdőzési rend visszaállítása ugyanakkor pénzügyi következményekkel is jár. A BGYH Zrt. közölte, hogy a nem koedukált időszakok miatt keletkező bevételkiesést a belépőjegyek árának emelésével kénytelen kompenzálni. Ennek értelmében 2026. január 1-jétől a Rudas fürdő komplex és törökfürdő jegyárai egyaránt 1000 forinttal emelkednek.

A társaság ugyanakkor biztosítja, hogy a Zsigmondy Klubkártya tulajdonosai továbbra is kedvezményesen látogathatják a három fürdőt, sőt, január elsejétől a Lukács fürdőben hétvégente is érvényesíthetik a klubkártyához kapcsolódó kedvezményeket.
Címlapkép: Getty Images
