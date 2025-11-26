Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 26.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. november 26., szerda.
Névnap
Virág
Friss hírek
- Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
- Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
- Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
- Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
- Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
- Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
Deviza árfolyam
EUR: 382.16 Ft
CHF: 409.86 Ft
GBP: 434.93 Ft
USD: 329.74 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 33680 Ft
MOL: 2924 Ft
RICHTER: 9800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.27: Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de elsősorban a déli vidékeken, valamint a Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék az ország nagy részén nem várható, legfeljebb délen eshet elvétve kis eséllyel. Az északias irányú szél a Dunántúlon és északkeleten többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum általában -3, +3 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
2025.11.28: Dél, délkelet felől összefüggő felhőzet terjeszkedik, több napsütés az északnyugati, északi vidékeken várható. Dél, délkelet felé haladva növekvő eséllyel fordulhat elő időszakos eső. Kezdetben még a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti, keleti harmadban nagy területen lesz élénk, néhol erős az északias irányú szél, majd ezeken a tájakon is mérséklődik a légmozgás. Hajnalban többnyire -5, +2 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet az éjszaka. Délután 3, 8 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.11.26)
Akciók
-
