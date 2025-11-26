Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 26.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. november 26., szerda.

Deviza árfolyam

EUR: 382.16 Ft

CHF: 409.86 Ft

GBP: 434.93 Ft

USD: 329.74 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 33680 Ft

MOL: 2924 Ft

RICHTER: 9800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.27: Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de elsősorban a déli vidékeken, valamint a Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék az ország nagy részén nem várható, legfeljebb délen eshet elvétve kis eséllyel. Az északias irányú szél a Dunántúlon és északkeleten többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum általában -3, +3 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

2025.11.28: Dél, délkelet felől összefüggő felhőzet terjeszkedik, több napsütés az északnyugati, északi vidékeken várható. Dél, délkelet felé haladva növekvő eséllyel fordulhat elő időszakos eső. Kezdetben még a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti, keleti harmadban nagy területen lesz élénk, néhol erős az északias irányú szél, majd ezeken a tájakon is mérséklődik a légmozgás. Hajnalban többnyire -5, +2 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet az éjszaka. Délután 3, 8 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.11.26)

