Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben

A felsőfokú végzettség továbbra is jelentős bérelőnyt jelent Európa-szerte, de a megtérülés mértéke országonként erősen eltér. Az Eurostat adatai alapján a diplomások átlagosan jóval magasabb keresetre számíthatnak, ugyanakkor Magyarországon a különbségek szakirányonként különösen élesek. Hazai viszonylatban a műszaki, informatikai és pénzügyi területek biztosítják a legnagyobb pénzügyi hozamot, míg más szakterületeken jóval szerényebb a diplomák értéke. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése bemutatja, hogyan pozicionálja a magyar munkaerőpiac a tudást európai összehasonlításban.

Az elemzésből kiderül, hogy a felsőfokú végzettségűek jellemzően 38%-kal magasabb jövedelemre számíthatnak a középfokú végzettségűekhez képest, és csaknem 70%-kal többre az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknél. A jövedelmi rangsort Luxemburg, Svájc és Norvégia vezetik, ahol a diplomások akár kétszer-háromszor többet is kereshetnek középfokú végzettségű társaiknál, ami a magas életszínvonal és a tudásalapú gazdasági szerkezet egyértelmű visszaigazolása.

A magyarországi helyzet ugyanakkor árnyaltabb képet mutat. A CHART by Pénzcentrum vizsgálata szerint a diplomák pénzügyi hozama jelentős mértékben függ a szakiránytól: a mérnöki, informatikai és pénzügyi területek kiemelkedő bérelőnyt biztosítanak, míg a bölcsészettudományi és pedagógiai végzettségek jóval szerényebb megtérülést garantálnak. A különbségek nem csupán a végzettségi szintek, hanem az országok kutatási és oktatási finanszírozása között is tetten érhetők.

Külön figyelmet érdemel a doktori képzésben résztvevők helyzete, amely szintén országonként erősen differenciál. Míg például Norvégiában a PhD-hallgatók ösztöndíja elérheti a havi 9000 eurót, addig Magyarországon jellemzően 140–180 ezer forint közötti összegről beszélhetünk. Ezek az éles különbségek a kutatási források elérhetőségében, valamint az oktatási rendszerek működésében gyökereznek, és közvetlenül befolyásolják a tudományos pálya vonzerejét Európa-szerte.

