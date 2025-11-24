2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy négyfős üzletember-csapat áll egy íróasztal előtt egy világos irodahelyiségben. Ambiciózusan mutogatnak a dokumentumokra, miközben mosolyogva nézegetik a táblázatokat és jegyzeteket.
HRCENTRUM

Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben

Jeki Gabriella
2025. november 24. 18:57

A felsőfokú végzettség továbbra is jelentős bérelőnyt jelent Európa-szerte, de a megtérülés mértéke országonként erősen eltér. Az Eurostat adatai alapján a diplomások átlagosan jóval magasabb keresetre számíthatnak, ugyanakkor Magyarországon a különbségek szakirányonként különösen élesek. Hazai viszonylatban a műszaki, informatikai és pénzügyi területek biztosítják a legnagyobb pénzügyi hozamot, míg más szakterületeken jóval szerényebb a diplomák értéke. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése bemutatja, hogyan pozicionálja a magyar munkaerőpiac a tudást európai összehasonlításban.

A felsőfokú végzettség továbbra is az egyik legjobb gazdasági befektetés, ugyanakkor a megtérülés mértéke jelentősen eltér az egyes európai országok között. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja azt vizsgálja, hogy a különböző végzettségi szintek milyen módon befolyásolják a kereseti lehetőségeket, illetve mely régiókban fizet leginkább a megszerzett tudás. Az Eurostat adatai szerint kontinens-szerte kimutatható a diploma pozitív hatása, ám az országok közötti eltérések komolyak, mind a relatív bérarányokat, mind a tényleges kereseti szinteket tekintve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemzésből kiderül, hogy a felsőfokú végzettségűek jellemzően 38%-kal magasabb jövedelemre számíthatnak a középfokú végzettségűekhez képest, és csaknem 70%-kal többre az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknél. A jövedelmi rangsort Luxemburg, Svájc és Norvégia vezetik, ahol a diplomások akár kétszer-háromszor többet is kereshetnek középfokú végzettségű társaiknál, ami a magas életszínvonal és a tudásalapú gazdasági szerkezet egyértelmű visszaigazolása.

VIDEÓ

A magyarországi helyzet ugyanakkor árnyaltabb képet mutat. A CHART by Pénzcentrum vizsgálata szerint a diplomák pénzügyi hozama jelentős mértékben függ a szakiránytól: a mérnöki, informatikai és pénzügyi területek kiemelkedő bérelőnyt biztosítanak, míg a bölcsészettudományi és pedagógiai végzettségek jóval szerényebb megtérülést garantálnak. A különbségek nem csupán a végzettségi szintek, hanem az országok kutatási és oktatási finanszírozása között is tetten érhetők.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Külön figyelmet érdemel a doktori képzésben résztvevők helyzete, amely szintén országonként erősen differenciál. Míg például Norvégiában a PhD-hallgatók ösztöndíja elérheti a havi 9000 eurót, addig Magyarországon jellemzően 140–180 ezer forint közötti összegről beszélhetünk. Ezek az éles különbségek a kutatási források elérhetőségében, valamint az oktatási rendszerek működésében gyökereznek, és közvetlenül befolyásolják a tudományos pálya vonzerejét Európa-szerte.

Jövőbe mutató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha kíváncsi vagy arra, milyen összefüggéseket tárnak fel a friss adatok, érdemes feliratkozni a Pénzcentrum YouTube-csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hétfőn, szerdán és pénteken jelentkező epizódjai naprakész statisztikákkal, izgalmas témákkal és új nézőpontokkal segítenek jobban megérteni a világ gyorsan változó folyamatait – és azt is, hogy mindez miként hat ránk.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egyetem #oktatás #diploma #magyarország #felsőoktatás #kereset #eurostat #munkaerőpiac #bérek #végzettség #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:57
18:45
18:34
18:27
18:15
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.11.18 07:27
6 tévhit a jóindulatú prosztatamegnagyobbodásról
Az ötvenes éveikben járó férfiaknál gyakran fordul elő a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás. Mielőtt...
legacykft  |  2025.11.15 09:09
A közösség, mint korrektív tér
Van valami egészen különleges abban, amikor megtapasztaljuk, hogy egy közösség valóban megtart. Ez a...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
2025. november 24.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
3 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
1 hete
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
4
7 napja
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
5
2 hónapja
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 18:06
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 17:57
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
Agrárszektor  |  2025. november 24. 18:33
Így pazaroljuk el a sok esővizet: itt a magyarázat, mi történik vele