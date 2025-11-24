A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
A felsőfokú végzettség továbbra is jelentős bérelőnyt jelent Európa-szerte, de a megtérülés mértéke országonként erősen eltér. Az Eurostat adatai alapján a diplomások átlagosan jóval magasabb keresetre számíthatnak, ugyanakkor Magyarországon a különbségek szakirányonként különösen élesek. Hazai viszonylatban a műszaki, informatikai és pénzügyi területek biztosítják a legnagyobb pénzügyi hozamot, míg más szakterületeken jóval szerényebb a diplomák értéke. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése bemutatja, hogyan pozicionálja a magyar munkaerőpiac a tudást európai összehasonlításban.
A felsőfokú végzettség továbbra is az egyik legjobb gazdasági befektetés, ugyanakkor a megtérülés mértéke jelentősen eltér az egyes európai országok között. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja azt vizsgálja, hogy a különböző végzettségi szintek milyen módon befolyásolják a kereseti lehetőségeket, illetve mely régiókban fizet leginkább a megszerzett tudás. Az Eurostat adatai szerint kontinens-szerte kimutatható a diploma pozitív hatása, ám az országok közötti eltérések komolyak, mind a relatív bérarányokat, mind a tényleges kereseti szinteket tekintve.
Az elemzésből kiderül, hogy a felsőfokú végzettségűek jellemzően 38%-kal magasabb jövedelemre számíthatnak a középfokú végzettségűekhez képest, és csaknem 70%-kal többre az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknél. A jövedelmi rangsort Luxemburg, Svájc és Norvégia vezetik, ahol a diplomások akár kétszer-háromszor többet is kereshetnek középfokú végzettségű társaiknál, ami a magas életszínvonal és a tudásalapú gazdasági szerkezet egyértelmű visszaigazolása.
A magyarországi helyzet ugyanakkor árnyaltabb képet mutat. A CHART by Pénzcentrum vizsgálata szerint a diplomák pénzügyi hozama jelentős mértékben függ a szakiránytól: a mérnöki, informatikai és pénzügyi területek kiemelkedő bérelőnyt biztosítanak, míg a bölcsészettudományi és pedagógiai végzettségek jóval szerényebb megtérülést garantálnak. A különbségek nem csupán a végzettségi szintek, hanem az országok kutatási és oktatási finanszírozása között is tetten érhetők.
Külön figyelmet érdemel a doktori képzésben résztvevők helyzete, amely szintén országonként erősen differenciál. Míg például Norvégiában a PhD-hallgatók ösztöndíja elérheti a havi 9000 eurót, addig Magyarországon jellemzően 140–180 ezer forint közötti összegről beszélhetünk. Ezek az éles különbségek a kutatási források elérhetőségében, valamint az oktatási rendszerek működésében gyökereznek, és közvetlenül befolyásolják a tudományos pálya vonzerejét Európa-szerte.
Izland sokak szemében a magas fizetések és a biztos megélhetés országának tűnik, ám a valóság jóval árnyaltabb.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
A munkaidőnaptár alapján január 2. áthelyezett pihenőnapként szerepel, így meghosszabbítja az újévi hétvégét, de ennek ára egy szombati munkanap lesz.
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
A vendéglátásban sokáig háttérben maradtak azok a képességek, amelyek valójában a siker kulcsai – empátia, figyelem, közösségépítés.
Felmondás közös megegyezéssel: a közös megegyezés felmondási idő szempontjából mit jelent, a munka törvénykönyve szerint mennyi a végkielégítés közös megegyezés esetén?
Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
Íme azok a karrierutak, amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
2024-ben nőtt Magyarországon a hosszútávú munkanélküliség aránya, melyért főként a hazai régiós különbségek okolhatók.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Megérheti logisztikai területen dolgozó ügyintézőnek lenni, ugyanis a munkakör olyan előrelépési lehetőségeket kínál, amikben a vezetők bőven 1 millió forint felett keresnek.
Kiderült, már nem jár Novák Katalinnak a havi 5,7 milliós juttatása: ezért nem kapja meg "nyugdíját" a volt államfő
Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat".
Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta – derül ki a Profession.hu elemzéséből.
A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén.
Sokan érdeklődnek az új „Óvodai nevelő” technikusi képzés iránt, amely érettségi után közvetlenül óvodapedagógusi munkát és akár bruttó 640 900 forintos kezdő fizetést kínál.
Súlyos, ami kiderült a gödi akkugyár bővítéséről: hiába az ígéret, rengeteg magyart hagynak az út szélén
Figyelemre méltó, hogy a támogatási szerződés nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást, csak a meglévő állomány megtartását.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A szakszervezeti vezető jelezte, hogy újabb tiltakozó akciókat terveznek
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Egyre több magyar állás kerül veszélybe az automatizáció miatt. Megmutatjuk, mely munkakörök tűnhetnek el 2034-ig – és hol maradhat esély a dolgozóknak.
A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben.
