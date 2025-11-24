Itt a friss hótérkép: kemény fordulat jön az időjárásban, erre fel kell készülni

Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.

A havas hétvégét követően hétfőn délelőtt újabb havazás kezdődött északkeleten: a síkvidékeken lepel-3 centi, az északkeleti hegyekben viszont ennél több friss hó is eshet. Estétől azonban a csapadék itt is esőbe válthat, sőt átmenetileg ónos eső varázsolhatja csúszóssá az utakat - írja az Időkép.

Hozzátették: a melegfronti hatás miatt és a szeles időnek köszönhetően tovább erősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, emiatt vezessünk fokozott óvatossággal az egyébként is csúszós utakon.

A portál hótérképe szerint sem várható nagyobb mennyiségben havazás az országban.

Hótérkép 2025.11.24. Forrás: Időkép

Kedden egy újabb mediterrán ciklon hoz országszerte esős időt, valamint helyenként havas esőt. Kiadósabb mennyiségű csapadék érkezhet ezen a napon, egy délnyugati-északkeleti tengely mentén akár a 20-30 mm-t is átléphetjük.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA