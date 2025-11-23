Kiadták a figyelmeztetést: újabb havazás, hófúvás nehezítheti ma a közlekedést

Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, miközben keleten borongós marad az idő, és az északkeleti megyékben gyengülő havazás, hószállingózás is előfordulhat. A Dunántúlon 10–15 centimétert meghaladó hó hullott, ami több balesetet és közlekedési fennakadást okozott, a Bakonyban tűzoltóknak kellett segíteniük kamionok, buszok és személyautók továbbhaladását.

Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet - az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő. Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.

A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű. Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat - írja a met.hu.

Az Észak-Dunántúlon a késő délelőtti, déli órákig gyenge hófúvás még előfordulhat.

Dunántúlon több helyen 10-15 centinél is nagyobb hó esett, ami több helyen is baleseteket okozott. A Veszprém megyei katasztrófavédelem azt közölte, a Bakonyban több helyen fennakadást okozott a hó, kamionok, személyautók és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután.