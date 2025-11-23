A Pénzcentrum 2025. november 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést: újabb havazás, hófúvás nehezítheti ma a közlekedést
Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, miközben keleten borongós marad az idő, és az északkeleti megyékben gyengülő havazás, hószállingózás is előfordulhat. A Dunántúlon 10–15 centimétert meghaladó hó hullott, ami több balesetet és közlekedési fennakadást okozott, a Bakonyban tűzoltóknak kellett segíteniük kamionok, buszok és személyautók továbbhaladását.
Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet - az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő. Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű. Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat - írja a met.hu.
Az Észak-Dunántúlon a késő délelőtti, déli órákig gyenge hófúvás még előfordulhat.
Dunántúlon több helyen 10-15 centinél is nagyobb hó esett, ami több helyen is baleseteket okozott. A Veszprém megyei katasztrófavédelem azt közölte, a Bakonyban több helyen fennakadást okozott a hó, kamionok, személyautók és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.