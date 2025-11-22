Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Itt a legfrissebb hótérkép: jól látszik, ahogy hamarosan a fél ország fehérbe borul
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna, amely hétfőn és kedden is jelentős mennyiségű csapadékot hoz. A HungaroMet szerint a síkvidékeken is kialakulhat hótakaró, kivéve a Tiszántúlt, ahol eleinte eső várható, majd estétől fokozatosan havas esőbe és havazásba vált a csapadék.
Egyre nagyobb területet borít be az a csapadékzóna, amelyből holnap reggelig több helyen várható havazás!
A folytatás sem lesz unalmas: jelentős, kiadós csapadék érkezik hétfőn, és kedden.
Dél felől érkezik, és egyre inkább észak, északkelet felé terjeszkedik az a csapadékzóna, amely nagyobb területre hoz havat, még a síkvidéki részekre is.
A szilárd/vegyes/folyékony halmazállapot határa olyan szempontból érdekes, hogy hazánk döntő részén nem kérdés, hogy havazni fog: mostanra mind a magasabb, mind az alacsonyabb légrétegeket hideg levegő tölti ki, kivéve a Tiszántúlt. Ott ugyanis eleinte az eső lesz a jellemző, estétől azonban ott is vált havas esőbe, kisebb havazásba a csapadék - legkisebb eséllyel és legkésőbb Tiszántúl északkeleti részein - írja a HungaroMet a közösségi oldalán.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
A Pénzcentrum 2025. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
A Pénzcentrum 2025. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
