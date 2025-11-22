2025. november 22. szombat Cecília
2 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
La Liga
|
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
|
Premier League
La Liga
|
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lábnyomok a hóban
Utazás

Itt a legfrissebb hótérkép: jól látszik, ahogy hamarosan a fél ország fehérbe borul

Pénzcentrum
2025. november 22. 16:34

Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna, amely hétfőn és kedden is jelentős mennyiségű csapadékot hoz. A HungaroMet szerint a síkvidékeken is kialakulhat hótakaró, kivéve a Tiszántúlt, ahol eleinte eső várható, majd estétől fokozatosan havas esőbe és havazásba vált a csapadék.

Egyre nagyobb területet borít be az a csapadékzóna, amelyből holnap reggelig több helyen várható havazás!
A folytatás sem lesz unalmas: jelentős, kiadós csapadék érkezik hétfőn, és kedden.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dél felől érkezik, és egyre inkább észak, északkelet felé terjeszkedik az a csapadékzóna, amely nagyobb területre hoz havat, még a síkvidéki részekre is.

A szilárd/vegyes/folyékony halmazállapot határa olyan szempontból érdekes, hogy hazánk döntő részén nem kérdés, hogy havazni fog: mostanra mind a magasabb, mind az alacsonyabb légrétegeket hideg levegő tölti ki, kivéve a Tiszántúlt. Ott ugyanis eleinte az eső lesz a jellemző, estétől azonban ott is vált havas esőbe, kisebb havazásba a csapadék - legkisebb eséllyel és legkésőbb Tiszántúl északkeleti részein  - írja a HungaroMet a közösségi oldalán.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #tél #hó #vasárnap #csapadék #időjárás előrejelzés #hétfő #kedd #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:06
15:29
15:15
14:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
2
2 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
1 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
5 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
1 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Faktorálás
követelés (vagyis szerződés szerint járó bevétel) harmadik fél által történő megvásárlására vonatkozó ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 16:06
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 14:31
Szégyenlistán Magyarország: Budapest a világ egyik legstresszesebb városa
Agrárszektor  |  2025. november 22. 16:02
Halálos áldozatokat is követelt az időjárás miatt elszabadult vírus