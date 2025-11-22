Itt a legfrissebb hótérkép: jól látszik, ahogy hamarosan a fél ország fehérbe borul

Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna, amely hétfőn és kedden is jelentős mennyiségű csapadékot hoz. A HungaroMet szerint a síkvidékeken is kialakulhat hótakaró, kivéve a Tiszántúlt, ahol eleinte eső várható, majd estétől fokozatosan havas esőbe és havazásba vált a csapadék.

Egyre nagyobb területet borít be az a csapadékzóna, amelyből holnap reggelig több helyen várható havazás!

A folytatás sem lesz unalmas: jelentős, kiadós csapadék érkezik hétfőn, és kedden.

Dél felől érkezik, és egyre inkább észak, északkelet felé terjeszkedik az a csapadékzóna, amely nagyobb területre hoz havat, még a síkvidéki részekre is.

A szilárd/vegyes/folyékony halmazállapot határa olyan szempontból érdekes, hogy hazánk döntő részén nem kérdés, hogy havazni fog: mostanra mind a magasabb, mind az alacsonyabb légrétegeket hideg levegő tölti ki, kivéve a Tiszántúlt. Ott ugyanis eleinte az eső lesz a jellemző, estétől azonban ott is vált havas esőbe, kisebb havazásba a csapadék - legkisebb eséllyel és legkésőbb Tiszántúl északkeleti részein - írja a HungaroMet a közösségi oldalán.