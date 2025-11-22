2025. november 22. szombat Cecília
2 °C Budapest
Felismerhetetlen nő esett el a jeges utcán télen.
Biztosítás

Robban a bírságbomba: sok haztulaj benézi, milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek!

Pénzcentrum
2025. november 22. 17:31

A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak. Ideje felkészülni, mert a télies idő nemcsak az autósokat és a tömegközlekedést, hanem a gyalogosokat is próbára teszi. Az ingatlantulajdonosoknak különösen fontos odafigyelniük a környezetükre: a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő feladatuk, és jogi felelősség terhelheti őket, ha valaki elesik és megsérül.

Egyik pillanatról a másikra szakadt ránk a november végi hideg, majd az éjszakai hóesés. Ilyenkor a gyalogosok is veszélyben vannak , nem csak az autósok, a tömegközlekedők. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Télen nemcsak a közlekedőknek kell fokozottan figyelniük, hanem az ingatlantulajdonosoknak is. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő felelősségük – albérlet esetén pedig ezt a feladatot a bérlőnek kell ellátnia.

Bár a közutak és közterületek fenntartása alapvetően az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, számos településen és kerületben a helyi rendeletek kimondják: az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszt a tulajdonosnak kell megtisztítania és biztonságossá tennie.

Ez nem csupán kötelesség, hanem jogi felelősséggel is jár. Ha valaki az ingatlan előtti, el nem takarított, síkos járdán megcsúszik és megsérül, a tulajdonos köteles megtéríteni a kárt. Ha a sérült táppénzre kényszerül vagy más anyagi hátránya keletkezik, az is a háztulajdonost terhelheti. Súlyosabb sérülés esetén pedig akár gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatják.

A társasházban élők sem jelentenek kivételt, jóllehet sokan tévesen hiszik, hogy a csúszásmentesítés a közös képviselő feladata. Valójában ez minden esetben az egyes ingatlantulajdonosok kötelessége: az albetétek tulajdonosait ebből a szempontból ugyanúgy kezelik, mint az önálló családi házakét.

Számos olyan eset ismert ugyanis, amikor a bíróság milliós nagyságrendű kártérítési összeg megfizetésére kötelezte az ingatlan tulajdonosát a ház előtti jeges járdán elesett.

Sózni tilos!

Sokan talán már hallották, de fontos újra kiemelni: 2010 óta tilos sót használni a belterületi járdák csúszásmentesítésére. A fás szárú növények védelmét szolgáló kormányrendelet értelmében a sózás szabálysértésnek minősül, és

akár 50 ezer forintos bírságot is eredményezhet.

A só helyett környezetkímélőbb, biztonságos alternatívák használhatók. A Pénzcentrum korábbi cikke alapján ezek a leghatékonyabbak:

  • Hólapátolás: A legegyszerűbb és leginkább környezetbarát módszer. Bár nagy hó esetén időigényes, ez az első lépés a jegesedés megakadályozásában.
  • Homok vagy faforgács: Azonnali tapadást biztosítanak a csúszós felületeken, később könnyen összegyűjthetők, és akár a kertben is újrahasznosíthatók.
  • Fűrészpor: Különösen hatékony, ha rászorul a jégre és ráfagy. Bár lassabban olvad alatta a hó, jó tapadást ad a gyalogosoknak.
  • Hamu: Ha fával vagy szénnel fűtünk, a megmaradt hamu kiváló csúszásmentesítő, azonnal javítja a járhatóságot.
  • Kávézacc: Meglepően hatékony megoldás. A benne lévő nitrogén és savak segítik a hó olvadását, és állatbarát alternatívát kínálnak. Havazás előtt és után is alkalmazható a tapadás növelésére.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #havazás #időjárás #tél #november #járda #hideg #kártérítés #csúszásmentesítés

