Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
Robban a bírságbomba: sok haztulaj benézi, milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek!
A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak. Ideje felkészülni, mert a télies idő nemcsak az autósokat és a tömegközlekedést, hanem a gyalogosokat is próbára teszi. Az ingatlantulajdonosoknak különösen fontos odafigyelniük a környezetükre: a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő feladatuk, és jogi felelősség terhelheti őket, ha valaki elesik és megsérül.
Egyik pillanatról a másikra szakadt ránk a november végi hideg, majd az éjszakai hóesés. Ilyenkor a gyalogosok is veszélyben vannak , nem csak az autósok, a tömegközlekedők.
Télen nemcsak a közlekedőknek kell fokozottan figyelniük, hanem az ingatlantulajdonosoknak is. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy a havas vagy jeges járdák csúszásmentesítése az ő felelősségük – albérlet esetén pedig ezt a feladatot a bérlőnek kell ellátnia.
Bár a közutak és közterületek fenntartása alapvetően az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, számos településen és kerületben a helyi rendeletek kimondják: az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszt a tulajdonosnak kell megtisztítania és biztonságossá tennie.
Ez nem csupán kötelesség, hanem jogi felelősséggel is jár. Ha valaki az ingatlan előtti, el nem takarított, síkos járdán megcsúszik és megsérül, a tulajdonos köteles megtéríteni a kárt. Ha a sérült táppénzre kényszerül vagy más anyagi hátránya keletkezik, az is a háztulajdonost terhelheti. Súlyosabb sérülés esetén pedig akár gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatják.
A társasházban élők sem jelentenek kivételt, jóllehet sokan tévesen hiszik, hogy a csúszásmentesítés a közös képviselő feladata. Valójában ez minden esetben az egyes ingatlantulajdonosok kötelessége: az albetétek tulajdonosait ebből a szempontból ugyanúgy kezelik, mint az önálló családi házakét.
Számos olyan eset ismert ugyanis, amikor a bíróság milliós nagyságrendű kártérítési összeg megfizetésére kötelezte az ingatlan tulajdonosát a ház előtti jeges járdán elesett.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Sózni tilos!
Sokan talán már hallották, de fontos újra kiemelni: 2010 óta tilos sót használni a belterületi járdák csúszásmentesítésére. A fás szárú növények védelmét szolgáló kormányrendelet értelmében a sózás szabálysértésnek minősül, és
akár 50 ezer forintos bírságot is eredményezhet.
A só helyett környezetkímélőbb, biztonságos alternatívák használhatók. A Pénzcentrum korábbi cikke alapján ezek a leghatékonyabbak:
- Hólapátolás: A legegyszerűbb és leginkább környezetbarát módszer. Bár nagy hó esetén időigényes, ez az első lépés a jegesedés megakadályozásában.
- Homok vagy faforgács: Azonnali tapadást biztosítanak a csúszós felületeken, később könnyen összegyűjthetők, és akár a kertben is újrahasznosíthatók.
- Fűrészpor: Különösen hatékony, ha rászorul a jégre és ráfagy. Bár lassabban olvad alatta a hó, jó tapadást ad a gyalogosoknak.
- Hamu: Ha fával vagy szénnel fűtünk, a megmaradt hamu kiváló csúszásmentesítő, azonnal javítja a járhatóságot.
- Kávézacc: Meglepően hatékony megoldás. A benne lévő nitrogén és savak segítik a hó olvadását, és állatbarát alternatívát kínálnak. Havazás előtt és után is alkalmazható a tapadás növelésére.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
A társasházakban bármikor bekövetkezhet olyan káresemény, amely azonnali helyreállítást vagy akár nagyobb beruházást tesz szükségessé.
Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek.
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító?
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A többség szerint még több kihívás vár ránk a jövőben, és egy változó, turbulens világra készülhetünk a következő 25 évben.
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk.
Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.