MTI/Vajda János
Utazás

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

MTI
2025. november 22. 19:57

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője

Csondor Henrietta elmondta: a 8-as főúton Városlődnél egy nyerges vontató akadt el, és foglalt el több forgalmi sávot, Zirc és Borzavár között szintén elakadtak gépkocsik, Tapolca és Sümeg között személygépkocsi csúszott árokba, a 77-esen Tótvázsonynál utánfutós személyautó fordult keresztbe az úton, Balatonszőlős és Tótvázsony között pedig két busz és egy személyautó haladását kellett a tűzoltóknak segíteniük.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán arról tájékoztatott: a 8-as főúton a városlődi emelkedőt a kamion mentése miatt egy időre le is kellett zárni, de a Várpalota és Tés közötti úton is akadtak el autók. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjának tájékoztatása szerint a Nyugat-Dunántúl más térségeiben is több közlekedési baleset történt, a 11-es főúton Esztergomnál, valamint a 7-es főúton Galamboknál is két személygépkocsi ütközött.

A hatóságok azt kérik: a havazással érintett területeken elindulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális útviszonyokról, téli gumikkal felszerelt járművel közlekedjenek, és csak akkor keljenek útra, ha az fontos.

Címpalkép: MTI/Vajda János
