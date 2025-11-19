Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 19.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. november 19., szerda.

Névnap

Erzsébet

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.76 Ft

CHF: 414.23 Ft

GBP: 435.4 Ft

USD: 331.1 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 31800 Ft

MOL: 3010 Ft

RICHTER: 9715 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.20: A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet. Délnyugatról északkelet felé tartó kisebb-nagyobb csapadéktömbök több helyen is előfordulhatnak. A délies szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül. A minimum -4, +5, a csúcsérték 7 és 13 fok között alakul, északnyugaton ennél hidegebb, míg délkeleten enyhébb idő valószínű.

2025.11.21: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmeneti szakadozások, vékonyodások előfordulhatnak. Sok helyen lehet eső, zápor, de a Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben (különösen a Bakonyban) nő a havas eső, tapadó hó esélye. Az északias szél többfelé megélénkül, a nyugati megyékben és a Zemplénben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 0 és +7, kora délután 1 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugatról, nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!