Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon

Magyarországon megfigyelhető, hogy a piac alapvetően nem kér a fülemüle-perekből. Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni (mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál), a nemfizető bérlő eltávolítása érdekében, amely jellemzően szállodák, éttermek, mozik, gyárak esetén a zálogjog érvényesítésével kapcsolódik össze. A Magyarországon személy- és vagyonbiztosítással foglalkozó cégek éves nettó árbevételét 500 milliárd forintra becsülik.

Ilyenkor a megbízott magánbiztonsági cég felvonul a bérelt ingatlanon, közli a jelenlévőkkel (személyzet, munkások, portás, gondnok, telepvezető, biztonsági őr stb.), hogy a bent lévő ingóságokon zálogjogot érvényesít – mondta el a Pénzcentrumnak a birtokvédelmi szakértő. Kajó Cecília szerint itt rengeteg kérdés merül fel, hol kezdődik a tilos önhatalom, mi van, ha az üzem éppen le van zárva, mi a szerepe ilyenkor a működő, vagy nem működő kamerarendszereknek, a nemfizetőt mennyiben illeti meg ilyenkor a birtokvédelem.

Erre találták ki megoldásként sok-sok éve a magánbiztonsági cégek birtokvédelmi üzletágaikat, melyekben az élőerő puszta igénybevételén túl (védelmi célból) szóba jöhet a sajátosan értelmezett birtokvédelem, illetve speciálisan bérleti szerződéssel kapcsolatos jogviták esetén a zálogjog is. Elsősorban a piaci élet gazdasági szereplői (és nem a magánemberek) számára nyújtanak beárazott, piaci szolgáltatássá kódolt jogos önhatalmat, amely ismerve sok-sok jogesetet, gyakran lavíroz a jogos és a tilos önhatalom mezsgyéjén, és sokszor fordul át önbíráskodásba illetve különböző bűncselekményekbe, amit az esetek kapcsán megindult büntetőeljárások száma is alátámaszt.

Ezekre közvetett módon utalnak például a cégjegyzékben nyomon követhető ügyvezető-változások is, amikor az ügyvezetőt adott időtartamra eltiltják büntetőeljárásban az ilyen pozíció viselésétől, így azt néhány évig a cégből egy másik személy tölti be a nyilvántartásban, míg az eltiltott személy addig szaktanácsadóként, vagy másként funkcionál a cégnél.

Egy 180 milliárd dolláros ágazat A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rendészettudományi karának adatai szerint globális szinten jelenleg 20 millió ember dolgozik a magánbiztonságban és mintegy 180 milliárd dollár az ágazat értéke. A globálisan legnagyobb cégek: Securitas, G4S. Ezek bevétele külön-külön minden évben meghaladja 10 milliárd dollár feletti bevételi értéket. Európa és Ázsia (Japánt nem számolva) összbevétele a szektorban mintegy 36 milliárd, Észak-Amerika 31 milliárd dollár.

Spórolás az idővel és a pénzzel

De mit is értenek a magánbiztonsági cégek birtokháborítás és birtokvédelem alatt és hogyan, milyen személyzetpolitika alapján épülnek fel ezek az üzletágak? Leegyszerűsítve megbízóvédelmet a birtokvédelem köntösébe burkolva, azaz vélt, vagy valós hivatkozási alapot a nemfizető bérlő kiszorítására, ingóságai elvételével (erről később) tevékenysége ellehetetlenítésére és visszajutása megakadályozására. Amint a jegyzői birtokvédelmi eljárás megteremtésének egyik jogalkotói indoka a bíróságok tehermentesítése a fülemüle-perektől, fogalmazhatunk úgy, hogy a magánbiztonsági cégek piaci szolgáltatásaikkal szintén tehermentesítik a bíróságokat ügyterheik alól – hangsúlyozta a Pénzcentrumnak Kajó Cecília.

A zálogjog érvényesítésére vonatkozó közlés után a magánbiztonsági cég az ingóságokat leltárba veszi, értéküket felbecsülteti és ajánlatot tesz ahhoz képest, hogy a becsült összeg fedezi-e a kintlévőséget vagy sem, a helyzettől függően a leltárba vett ingóságokat raktárba szállítja, ezzel a megbízónak megspórol egy akár több éven át tartó drága, kétséges kimenetelű polgári pert, amely időtartama alatt a kintlévőség csak folyamatosan nőne.

A megbízó részéről a birtokvédelem fogalomértelmezése tehát puszta pertaktikai-pergazdaságossági számítás eredménye. A birtokvédelem funkciója ezen esetekben a megbízó nevében az ismételt birtokba kerülés a leltározás ürügyén, az ingóságok (használati tárgyak, gépek, járművek stb.) raktárba szállításával a napi működés lehetetlenné tétele, végül pedig az ingatlan lezárása és biztonsági őrökkel való őrzése. Amennyiben a nemfizető bérlő vissza kívánna térni abba az ingatlanba, amelybe ezt egyébként jogszerűen megtehetné, már nem fogja tudni megtenni.

500 milliárd forintosra becsült magyar piac A magánbiztonsági szektorban végzett mintegy 4511 társas, aktív vállalkozás működik. A társas és az egyéni vállalkozásokban foglalkoztatottak száma meghaladja 60 ezer főt, több mint 92508 ezer főnek van érvényes személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói igazolványa. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 4499 tagot tart nyilván. A Magyarországon személy- és vagyonbiztosítással foglalkozó cégek éves nettó árbevételét 500 milliárd forintra becsülik.

A birtokvédelmi szakértő szerint a tilos önhatalom, mint az arányosság túllépése - akár az önbíráskodás bűncselekményi fokozatáig eljutva - ilyen esetekben akkor merül fel hangsúlyosan, ha olyan ingatlannal kapcsolatban érvényesít zálogjogot a cég, ahol nincs jelen személyzet, nincs klasszikus nyitva tartás, nem lehet senkivel személyesen tárgyalni, nem lehet senkit megkérni, hogy lépjen kapcsolatba a felettesével, mert itt a bérbeadó megbízója megjelent.

Egy klasszikus nyitvatartási idővel nem rendelkező gyár, üzem esetén a lezárt ingatlan varázsszóra nyitott kapukkal várja a megbízottat. A kamerarendszer, vagy a riasztók működésképtelenné válnak és bár magában a zálogjog érvényesítésében semmi jogszerűtlen nincs, felmerül a kérdés, hogy maga a megbízott, hogy került jogosan birtokba egy személyzettől, munkásoktól, vagy másoktól éppen üres és lezárt ingatlanon, ha oda senki sem engedte be, kulcsot vagy kódot nem kapott a megbízótól (vagy az már alkalmatlan, érvénytelen volt a bejutásra). A megbízó a birtoklás jogáról időlegesen maga mondott le bérleti díj fejében (bár kétségtelenül fennáll egy szerződéses jogvita a nemfizetés miatt, de az nem a birtokvédelem tárgya), a megbízott cég újbóli birtokba kerülése tehát felvet néhány kérdést.

Rendőrség és a magánbiztonsági cég

Az NKE szakértői szerint a rendőrség és a magáncégek együttműködésének célja végső soron a közbiztonság megőrzése. Ennek keretében a személy-és vagyonőrök és rendőrök harmonikusan együttműködnek, sok esetben a vagyonőrök jelentenek bűncselekményeket. Norvégiában például a bevásárlóközpontok szerződést együttműködési megállapodást kötnek a rendőrséggel, Svédországban pedig a bevásárlóközpontok a rendőrségnél pályázhatnak beléptető és rendfenntartó személyre.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kajó Cecília szerint, ha a riasztórendszer, vagy kamerarendszerek nem kerülnek időben hatástalanításra, esetleg a szomszéd ingatlanról bejelentés érkezik, valóban megjelenhet a rendőrség a helyszínen, itt lép színre a professzionális személyzetpolitika a magánbiztonsági cégek részéről. Ismert tény, hogy a magánbiztonsági cégek alkalmazottainak zöme a rendőrség, honvédség, büntetés-végrehajtás nyugalmazott állományából áll, akiknek egyik fontos funkciója ilyen típusú megbízások esetén, hogy a helyszínen személyesen adják át a megbízólevelet és elmagyarázzák a kiérkező járőröknek, hogy az ingatlant nyitva találták, vagy beengedte őket valaki, aki már nincs a helyszínen, és éppen a törvényes zálogjogot érvényesítik a kint levőségek érdekében.

A széleskörű kapcsolatrendszerre épülő ismertség, bizalom, tisztelet sokszor eloszlatja a kételyeket abban a tekintetben, hogy a cég jogszerűen, vagy jogsértő módon kerülhetett-e birtokba. A birtokháborítás fogalma tehát a magánbiztonsági cégeknél gyakran a megbízás konkrét tartalma a saját részükről, hiszen a nemfizető bérlő ilyet nem követett el, jogsértése más típusú, de az ellen jogos önhatalom nem érvényesíthető. Ilyen megbízások alkalmával indulhat büntetőeljárás szituációfüggően a megbízott ellen magánlaksértés, önbíráskodás, rongálás és különböző erőszakos bűncselekmények miatt, illetve a nemfizető bérlő kérhet birtokvédelmet jegyzőtől vagy bíróságtól.

Kapcsolatrendszer, konferencia, üzleti reggeli

A magánbiztonsági cégek birtokvédelmi üzletágai eszköztárának értékes eleme a széleskörű országos kapcsolatrendszer kiépítése, értve ez alatt a „hozott” kapcsolatrendszert, tehát a cég személyi állományát, amelyben a rendvédelmi szervek nyugalmazott állománya mellett gyakran megtalálhatóak a bűnüldözés másik oldalán, tehát elkövetői oldalon szereplő személyek illetve az ő széleskörű kapcsolatrendszerük is.

A magánbiztonsági cégek szívesen áldoznak a további „teremtett” kapcsolatrendszerre is, például a jogalkalmazókkal való jó kapcsolat érdekében arra, hogy mindenféle érdekképviseleti, szakmai tömörülések, szövetségek égisze alatt ismeretterjesztő összejöveteleket, klubokat, üzleti reggeliket, konferenciákat tartsanak, bízva abban, hogy egy későbbi jogeset kapcsán a jogalkalmazó erre emlékezni fog, bár ezek többségében a kollégák elmondása szerint az elfogultság miatti kizárás kérése a legegyszerűbb út a saját szemszögükből.

Birtokperek Magyarországon Magyarországon évente átlagosan 6-8000 jegyzői birtokvédelmi kérelem és 2000 közvetlen birtokpert kezdeményező keresetlevél születik. A 6-8000 kérelemből gyakorlatilag automatikusan elutasítanak 4000-et (leggyakoribb elutasítási ok a hatáskör hiánya), 2000 körüli helyt adó döntés születik, mely ellen átlagosan 500 keresetlevelet nyújtanak be és szintén 500 körüli az önkéntes teljesítés hiányában megindított végrehajtási kérelmek száma. Évente átlagosan 6000 dologi jogi per indul, ebből nagyjából 2000 a birtokper (tehát amely eleve a bíróságon indul). Az ezek ellen benyújtott fellebbezések és megindított végrehajtási eljárások számáról nincs adat, mert a bírósági statisztikából nem olvasható ki.

Az ilyen konferenciák szükségszerű eleme a színvonalas előadói garnitúra, akiket szintén szívesen „gyűjtenek” a magánbiztonsági cégek kapcsolatrendszerük hálójába, jogtudósok, egyetemi tanárok, továbbá a hagyományos és más típusú oktatásban, képzésben, továbbképzésben résztvevőket is szívesen látják ilyen alkalmakon.

A birtokvédelem a magánbiztonsági cégek eszköztárában tehát inkább általános ügyfélvédelem, felhasználva jól-rosszul a birtokvédelmi szabályokat, a bérleti szerződések esetén érvényesíthető zálogjogot, és a birtoklás definíciójából kiemelten komolyan véve a hatalom alatt tartás, a fizikai kontroll meglétét pontosabban visszaszerzésének, újbóli megteremtésének lehetőségét ingatlanok esetében.

A megbízók mérlegelve a több évig elhúzódó, költséges, bizonytalan kimenetelű polgári pereket sok esetben választják inkább az ilyen cégek megbízását, mivel a megbízási díj – még a kitűzött sikerdíjak mellett is – jobban megéri és jóval gyorsabb megoldást ad, mint a jogszerű út, a peres eljárás, a lehetséges szóba jöhető jogsértések ilyenkor a piaci szolgáltatásba kódolva kerülnek beárazásra, beépítve a kínált szolgáltatáscsomagban – összegezte végezetül a Pénzcentrumnak Kajó Cecília.