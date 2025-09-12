A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Rollerháború dúl a buszokon: új szabályok jönnek, ennek sokan nem fognak örülni
A MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek által létrehozott Volán Konzultációs Bizottság első ülésén megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról, amely a biztonságos közlekedést és az utasok védelmét helyezi előtérbe.
2025. szeptember 10-én tartotta első ülését a frissen alakult Volán Konzultációs Bizottság, amely a MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek – a KKSZ és a SZAKSZ – közötti párbeszéd új fórumaként jött létre. Az egyeztető testület napirendjén több aktuális kérdés szerepelt, kiemelt figyelmet kapott az elektromos rollerek menetrend szerinti autóbuszokon történő szállításának problémája.
A szakszervezetek korábban már többször jelezték aggályaikat az elektromos rollerek utastérben való szállításával kapcsolatban, rámutatva a potenciális balesetveszélyre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalása szerint az összecsukott állapotú roller elvileg szállítható az autóbuszokon, de csak abban az esetben, ha biztonságosan rögzíthető, és nem jelent kockázatot az utasokra nézve egy esetleges hirtelen fékezés vagy irányváltás során. A gyakorlatban azonban egyetlen autóbusz utasterében sincs megfelelő rögzítőeszköz erre a célra - számolt be a MagyarBusz.
A szakszervezetek ezért kezdeményezték, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. minden autóbusztípusnál határozza meg azokat a helyeket – akár az oldalládában, akár az utastérben –, ahol a rollerek szállíthatók. Emellett tisztázni kívánták a szállítható rollerek számát és azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a járművezető megtagadhatja a szállítást.
A szeptember 10-i ülésen megszületett megállapodás értelmében a MÁV Személyszállítási Zrt. kezdeményezi az utazási feltételek hivatalos módosítását. Az átmeneti időszakra ideiglenes előírásokat vezettek be, melyek szerint az oldalládával rendelkező autóbuszokon a rollereket kizárólag az oldalládában lehet elhelyezni. Az utastérben csak olyan járműveken engedélyezett a szállításuk, amelyek a második ajtónál peronnal vagy speciális, kerekesszékes utasok, illetve babakocsik számára kijelölt területtel rendelkeznek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szállítható rollerek számát a kijelölt terület kapacitása határozza meg. A biztonságos rögzítésről az utasnak kell gondoskodnia, akinek kötelessége a roller mellett tartózkodni. Ha a jármű telítettsége miatt nem biztosítható a roller biztonságos elhelyezése, a járművezető jogosult megtagadni a szállítást. Az esetleges károkért minden esetben az utas felel, míg az előírásoknak megfelelő szállítás esetén az autóbuszvezető nem vonható felelősségre egy esetleges balesetért.
Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi szempontból a kérdés továbbra sem tekinthető teljesen rendezettnek. Számos európai nagyváros – köztük London, Dublin és több német város – már megtiltotta az elektromos rollerek közösségi közlekedési járműveken való szállítását a lítiumion-akkumulátorok tűz- és robbanásveszélye miatt. Hazai példaként Tatabánya helyi járatain is tilos az elektromos rollerek szállítása balesetveszélyre hivatkozva. A T-Busz járművein még a mechanikus rollerek is csak összecsukott állapotban, kézipoggyász méretben szállíthatók, és csak ha nem zavarják az utasokat. A nemzetközi távolsági közlekedésben a FlixBus szintén biztonsági okokra hivatkozva tiltja az elektromos rollerek fedélzeti szállítását.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Rekordév a turizmusban – de vajon meddig tartható fenn? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum videóját és tudd meg, mi vár Budapestre és a Balatonra...
A Pénzcentrum 2025. szeptember 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.