2025. szeptember 12. péntek Mária
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó egy tizenéves lányok szabad délutánt töltenek együtt, kerékpárral, rollerrel, gördeszkával és gördeszkával
Utazás

Rollerháború dúl a buszokon: új szabályok jönnek, ennek sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 17:31

A MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek által létrehozott Volán Konzultációs Bizottság első ülésén megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról, amely a biztonságos közlekedést és az utasok védelmét helyezi előtérbe.  

2025. szeptember 10-én tartotta első ülését a frissen alakult Volán Konzultációs Bizottság, amely a MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek – a KKSZ és a SZAKSZ – közötti párbeszéd új fórumaként jött létre. Az egyeztető testület napirendjén több aktuális kérdés szerepelt, kiemelt figyelmet kapott az elektromos rollerek menetrend szerinti autóbuszokon történő szállításának problémája.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakszervezetek korábban már többször jelezték aggályaikat az elektromos rollerek utastérben való szállításával kapcsolatban, rámutatva a potenciális balesetveszélyre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalása szerint az összecsukott állapotú roller elvileg szállítható az autóbuszokon, de csak abban az esetben, ha biztonságosan rögzíthető, és nem jelent kockázatot az utasokra nézve egy esetleges hirtelen fékezés vagy irányváltás során. A gyakorlatban azonban egyetlen autóbusz utasterében sincs megfelelő rögzítőeszköz erre a célra - számolt be a MagyarBusz.

A szakszervezetek ezért kezdeményezték, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. minden autóbusztípusnál határozza meg azokat a helyeket – akár az oldalládában, akár az utastérben –, ahol a rollerek szállíthatók. Emellett tisztázni kívánták a szállítható rollerek számát és azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a járművezető megtagadhatja a szállítást.

A szeptember 10-i ülésen megszületett megállapodás értelmében a MÁV Személyszállítási Zrt. kezdeményezi az utazási feltételek hivatalos módosítását. Az átmeneti időszakra ideiglenes előírásokat vezettek be, melyek szerint az oldalládával rendelkező autóbuszokon a rollereket kizárólag az oldalládában lehet elhelyezni. Az utastérben csak olyan járműveken engedélyezett a szállításuk, amelyek a második ajtónál peronnal vagy speciális, kerekesszékes utasok, illetve babakocsik számára kijelölt területtel rendelkeznek.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szállítható rollerek számát a kijelölt terület kapacitása határozza meg. A biztonságos rögzítésről az utasnak kell gondoskodnia, akinek kötelessége a roller mellett tartózkodni. Ha a jármű telítettsége miatt nem biztosítható a roller biztonságos elhelyezése, a járművezető jogosult megtagadni a szállítást. Az esetleges károkért minden esetben az utas felel, míg az előírásoknak megfelelő szállítás esetén az autóbuszvezető nem vonható felelősségre egy esetleges balesetért.

Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi szempontból a kérdés továbbra sem tekinthető teljesen rendezettnek. Számos európai nagyváros – köztük London, Dublin és több német város – már megtiltotta az elektromos rollerek közösségi közlekedési járműveken való szállítását a lítiumion-akkumulátorok tűz- és robbanásveszélye miatt. Hazai példaként Tatabánya helyi járatain is tilos az elektromos rollerek szállítása balesetveszélyre hivatkozva. A T-Busz járművein még a mechanikus rollerek is csak összecsukott állapotban, kézipoggyász méretben szállíthatók, és csak ha nem zavarják az utasokat. A nemzetközi távolsági közlekedésben a FlixBus szintén biztonsági okokra hivatkozva tiltja az elektromos rollerek fedélzeti szállítását.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #megállapodás #elektromos #szakszervezetek #roller #elektromos jármű

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:55
17:31
17:04
16:45
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
5 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 17:55
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 16:20
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát: megerősítette az FBI, ő a merénylő
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 17:33
Megszületett a megállapodás, amivel nagyot szakíthatnak a szerbek