Rollerháború dúl a buszokon: új szabályok jönnek, ennek sokan nem fognak örülni

A MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek által létrehozott Volán Konzultációs Bizottság első ülésén megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról, amely a biztonságos közlekedést és az utasok védelmét helyezi előtérbe.

2025. szeptember 10-én tartotta első ülését a frissen alakult Volán Konzultációs Bizottság, amely a MÁV Személyszállítási Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek – a KKSZ és a SZAKSZ – közötti párbeszéd új fórumaként jött létre. Az egyeztető testület napirendjén több aktuális kérdés szerepelt, kiemelt figyelmet kapott az elektromos rollerek menetrend szerinti autóbuszokon történő szállításának problémája.

A szakszervezetek korábban már többször jelezték aggályaikat az elektromos rollerek utastérben való szállításával kapcsolatban, rámutatva a potenciális balesetveszélyre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalása szerint az összecsukott állapotú roller elvileg szállítható az autóbuszokon, de csak abban az esetben, ha biztonságosan rögzíthető, és nem jelent kockázatot az utasokra nézve egy esetleges hirtelen fékezés vagy irányváltás során. A gyakorlatban azonban egyetlen autóbusz utasterében sincs megfelelő rögzítőeszköz erre a célra - számolt be a MagyarBusz.

A szakszervezetek ezért kezdeményezték, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. minden autóbusztípusnál határozza meg azokat a helyeket – akár az oldalládában, akár az utastérben –, ahol a rollerek szállíthatók. Emellett tisztázni kívánták a szállítható rollerek számát és azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a járművezető megtagadhatja a szállítást.

A szeptember 10-i ülésen megszületett megállapodás értelmében a MÁV Személyszállítási Zrt. kezdeményezi az utazási feltételek hivatalos módosítását. Az átmeneti időszakra ideiglenes előírásokat vezettek be, melyek szerint az oldalládával rendelkező autóbuszokon a rollereket kizárólag az oldalládában lehet elhelyezni. Az utastérben csak olyan járműveken engedélyezett a szállításuk, amelyek a második ajtónál peronnal vagy speciális, kerekesszékes utasok, illetve babakocsik számára kijelölt területtel rendelkeznek.

A szállítható rollerek számát a kijelölt terület kapacitása határozza meg. A biztonságos rögzítésről az utasnak kell gondoskodnia, akinek kötelessége a roller mellett tartózkodni. Ha a jármű telítettsége miatt nem biztosítható a roller biztonságos elhelyezése, a járművezető jogosult megtagadni a szállítást. Az esetleges károkért minden esetben az utas felel, míg az előírásoknak megfelelő szállítás esetén az autóbuszvezető nem vonható felelősségre egy esetleges balesetért.

Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi szempontból a kérdés továbbra sem tekinthető teljesen rendezettnek. Számos európai nagyváros – köztük London, Dublin és több német város – már megtiltotta az elektromos rollerek közösségi közlekedési járműveken való szállítását a lítiumion-akkumulátorok tűz- és robbanásveszélye miatt. Hazai példaként Tatabánya helyi járatain is tilos az elektromos rollerek szállítása balesetveszélyre hivatkozva. A T-Busz járművein még a mechanikus rollerek is csak összecsukott állapotban, kézipoggyász méretben szállíthatók, és csak ha nem zavarják az utasokat. A nemzetközi távolsági közlekedésben a FlixBus szintén biztonsági okokra hivatkozva tiltja az elektromos rollerek fedélzeti szállítását.