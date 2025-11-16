2025. november 16. vasárnap Ödön
10 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. július 8.Az utastér az új, Mercedes-Benz gyártmányú autóbuszon a bemutatója napján a Hűsök terén 2025. július 8-án. Összesen 142 új, környezetbarát, Mercedes-Benz gyártmányú, Citaro G (628 03) típusú, a legmoderneb
Utazás

Forradalom a fővárosi közlekedésben: hétfőtől tesztelik az új e-buszokat

Pénzcentrum
2025. november 16. 09:35

A Főpolgármesteri Hivatal közölte, hogy holnap indul a vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak. A BKK - Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében.

A fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, nagy kihívás ugyanakkor, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ebben jelent előrelépést, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten, amelynek köszönhetően a budapesti lesz az ország legnagyobb csuklós flottája.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új elektromos buszaink alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak. Olyan modern töltési rendszerrel rendelkeznek, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni.

Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők.

Ezt is szolgálja a holnap, éppen Budapesten, születésnapján induló próbaüzem.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A buszok tesztelése a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #bkk #Budapest #busz #tömegközlekedés #teszt #forgalom #elektromos

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:35
09:04
08:32
08:04
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
7 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
2 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
4
1 hete
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
5
1 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:03
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:02
Indul végre az utazás? Ma minden eldől, az év legfontosabb meccse jön a válogatottnak
Agrárszektor  |  2025. november 16. 09:32
Veszélyes lehet a faragott töklámpás: erről neked is tudnod kell