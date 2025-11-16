Vasárnap reggel jelentette be a hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Forradalom a fővárosi közlekedésben: hétfőtől tesztelik az új e-buszokat
A Főpolgármesteri Hivatal közölte, hogy holnap indul a vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak. A BKK - Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében.
A fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, nagy kihívás ugyanakkor, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma.
Ebben jelent előrelépést, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten, amelynek köszönhetően a budapesti lesz az ország legnagyobb csuklós flottája.
Az új elektromos buszaink alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak. Olyan modern töltési rendszerrel rendelkeznek, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni.
Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők.
Ezt is szolgálja a holnap, éppen Budapesten, születésnapján induló próbaüzem.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A buszok tesztelése a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2025. november 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. november 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hol pontos a vonat, és hol késik a legtöbb járat? A CHART by Pénzcentrum kiderítette, mely országok vasútjai száguldanak el a többiek mellett – és...
A Puskás stadion környékén vasárnap már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.
Az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom szombaton.
Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt
A hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.
Nyakunkon a síszezon, és a pályákra készülő magyar családoknak nemcsak a bérletek és az utazás költségeivel kell számolniuk, hanem még ezzel is.
A Pénzcentrum 2025. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem változik az időjárásunk, marad a szürke, borongós idő. Helyenként napközben is párás, ködös maradhat a levegő.
A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
Kitört a Black Friday láz az utazási piacon is: akár féláron foglalhatsz mininyaralást mostantól pár napig - ez bármelyik magyar utazónak megéri
A Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. A novemberi...
Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik
Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság.
Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
A Pénzcentrum 2025. november 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.