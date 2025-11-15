2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Intercity vonat a pilótafülkéből
Utazás

Hatalmas változás jön: decembertől teljesen átírja a közlekedést a MÁV – nézd meg, mi változik

Pénzcentrum
2025. november 15. 10:35

A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban. Ezek legfőbb célja a MÁV szerint az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések érvényesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, mindenek előtt pedig a napi ingázási lehetőségek a javítása, közölte a vasúttársaság a honlapján.

Mint azt a MÁV közölte, a javaslatok összhangban állnak az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részéről megfogalmazott elvárással, hogy a jelenleg érvényben lévő, megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet.

Az utasok többségének így a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia: megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülnek az elérhető szolgáltatások.

Ahogy minden menetrendváltásnál, úgy néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosításra ezúttal is sor kerül, ezért javasolják az utasoknak hogy a december 14-től érvénybe lépő változásokról is mindig tájékozódjanak utazásuk előtt a MÁV-csoport hivatalos felületein.

Fontosabb változások

  • A Debrecen–Füzesabony vonal részleges átépítését követően, előreláthatóan tavasztól fejlesztik, javítják a kínálatot. Addig még jellemzően Látókép és Balmazújváros között pótlóbuszok közlekednek a rekonstrukció ideje alatt. A vonatok menetideje a tervek szerint mintegy 20 perccel csökken a felújításnak és az idei komplex pályakarbantartásnak köszönhetően.
  • Az egyik legjelentősebb regionális fejlesztést a Hatvan–Somoskőújfalu (81-es) vonalon vezetik be: Salgótarján jobb elérése érdekében munkanapokon megszakítás nélküli órás ütemben járnak a vonatok, hétvégén pedig 7 új eljutási lehetőséget biztosítunk.
  • A Budapest–Szolnok–Békéscsaba (120-as) vonalon a pályaátépítést követően a belföldi InterCityk is Lőkösházáig, illetve onnan közlekednek.
  • Budapest és Dunaújváros, a főváros és Gödöllő, továbbá Győr és Hegyeshalom között bővítik az üzemidőt, így éjszakai programok, szórakozás után is biztonságosan haza lehet jutni.
  • Székesfehérvár és Baja között egy pár délelőtti Gemenc InterRégió naponta fog közlekedni a menetrendváltástól, így vasárnap is egységes, kétórás ütemet biztosítanak.
  • A Helikon InterRégiók jelenlegi, Győr–Celldömölk–Tapolca és Keszthely közötti közlekedése már a teljes menetrendi évben fennmarad. Keszthely és Tapolca, illetve Pécs között a Fenyves sebesvonatokat lehet igénybe venni.
  • További fontos belföldi változás, hogy a Székesfehérvár–Szombathely (20-as) vonalon a Budapest-Zalaegerszeg viszonylatú napi első és utolsó Göcsej InterCity minden nap fog közlekedni a menetrendváltástól. (A Veszprém és Ajka közötti pályaszakasz helyreállításáig továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat.)
  • Néhány regionális vonalon a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása miatt vagy önkormányzati kérésre megszűnik a napközbeni több órás vonatmentes időszak. Ennek érdekében például szezonális időszak helyett egész évben közlekedik egy járat a Kál-Kápolna és Kisújszállás közötti 102-es vonalon, új vonatpár indul Vésztő és Gyoma között (127-es vonal), valamint a teljes turisztikai időszakban (március 14-től november 1-jéig) naponta a Dombóvár–Bátaszék–Baja (50-es) vonalon.
  • A Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Baja közötti a Kiskun InterRégiók esetében Kiskunhalason át kell szállni mindkét irányban.

Főbb nemzetközi változások

  • A Budapest, Pozsony és Prága között – Vác, Szob érintésével – napi öt pár EuroCity vonatot már railjetként közlekedtet a cseh vasúttársaság.
  • A keleti országrész nemzetközi kapcsolatai is erősödnek: a Debrecen–Nyírábrány (105-ös) vonalon több vonat útvonalát Érmihályfalváig hosszabbítják meg.
  • A nemzetközi forgalomban új EuroCity vonatpár fog közlekedni Budapest és Bécs között Semmelweis Ignác és Bartók Béla elnevezéssel a jelenlegi Dacia EuroCity menetidejében.
  • Menetrendváltástól Dacia-Ung elnevezéssel Bécs és Bukarest között indul egy új EuroCity, amely a Keleti pályaudvar érintése nélkül, Kőbánya-Kispesten és Szolnokon át közlekedik, továbbá közvetlen kocsikat továbbítva Kijevbe. Ehhez kapcsolódóan új Ung gyorsvonatpár teremt közvetlen összeköttetést a Bécs–Budapest–Szolnok–Kijev viszonylatban.
  • Ezzel összefüggésben a Hortobágy EuroCity ezentúl már csak Bécs–Budapest és Nyíregyháza között közlekedik, Kijevbe nem továbbít kocsikat.
  • Budapest és Bécs között a railjet vonatok jelenlegi hegyeshalmi áthaladása megmarad.

A további változásokról a MÁV honlapján lehet tájékozódni.
Címlapkép: Getty Images
Ennek sokan nem fognak örülni: jön az uniós chipsadó?