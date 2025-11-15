Hatalmas változás jön: decembertől teljesen átírja a közlekedést a MÁV – nézd meg, mi változik

A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban. Ezek legfőbb célja a MÁV szerint az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések érvényesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, mindenek előtt pedig a napi ingázási lehetőségek a javítása, közölte a vasúttársaság a honlapján.

Mint azt a MÁV közölte, a javaslatok összhangban állnak az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részéről megfogalmazott elvárással, hogy a jelenleg érvényben lévő, megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet.

Az utasok többségének így a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia: megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülnek az elérhető szolgáltatások.

Ahogy minden menetrendváltásnál, úgy néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosításra ezúttal is sor kerül, ezért javasolják az utasoknak hogy a december 14-től érvénybe lépő változásokról is mindig tájékozódjanak utazásuk előtt a MÁV-csoport hivatalos felületein.

Fontosabb változások

A Debrecen–Füzesabony vonal részleges átépítését követően, előreláthatóan tavasztól fejlesztik, javítják a kínálatot. Addig még jellemzően Látókép és Balmazújváros között pótlóbuszok közlekednek a rekonstrukció ideje alatt. A vonatok menetideje a tervek szerint mintegy 20 perccel csökken a felújításnak és az idei komplex pályakarbantartásnak köszönhetően.

Az egyik legjelentősebb regionális fejlesztést a Hatvan–Somoskőújfalu (81-es) vonalon vezetik be: Salgótarján jobb elérése érdekében munkanapokon megszakítás nélküli órás ütemben járnak a vonatok, hétvégén pedig 7 új eljutási lehetőséget biztosítunk.

A Budapest–Szolnok–Békéscsaba (120-as) vonalon a pályaátépítést követően a belföldi InterCityk is Lőkösházáig, illetve onnan közlekednek.

Budapest és Dunaújváros, a főváros és Gödöllő, továbbá Győr és Hegyeshalom között bővítik az üzemidőt, így éjszakai programok, szórakozás után is biztonságosan haza lehet jutni.

Székesfehérvár és Baja között egy pár délelőtti Gemenc InterRégió naponta fog közlekedni a menetrendváltástól, így vasárnap is egységes, kétórás ütemet biztosítanak.

A Helikon InterRégiók jelenlegi, Győr–Celldömölk–Tapolca és Keszthely közötti közlekedése már a teljes menetrendi évben fennmarad. Keszthely és Tapolca, illetve Pécs között a Fenyves sebesvonatokat lehet igénybe venni.

További fontos belföldi változás, hogy a Székesfehérvár–Szombathely (20-as) vonalon a Budapest-Zalaegerszeg viszonylatú napi első és utolsó Göcsej InterCity minden nap fog közlekedni a menetrendváltástól. (A Veszprém és Ajka közötti pályaszakasz helyreállításáig továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat.)

Néhány regionális vonalon a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása miatt vagy önkormányzati kérésre megszűnik a napközbeni több órás vonatmentes időszak. Ennek érdekében például szezonális időszak helyett egész évben közlekedik egy járat a Kál-Kápolna és Kisújszállás közötti 102-es vonalon, új vonatpár indul Vésztő és Gyoma között (127-es vonal), valamint a teljes turisztikai időszakban (március 14-től november 1-jéig) naponta a Dombóvár–Bátaszék–Baja (50-es) vonalon.

A Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Baja közötti a Kiskun InterRégiók esetében Kiskunhalason át kell szállni mindkét irányban.

Főbb nemzetközi változások

A Budapest, Pozsony és Prága között – Vác, Szob érintésével – napi öt pár EuroCity vonatot már railjetként közlekedtet a cseh vasúttársaság.

A keleti országrész nemzetközi kapcsolatai is erősödnek: a Debrecen–Nyírábrány (105-ös) vonalon több vonat útvonalát Érmihályfalváig hosszabbítják meg.

A nemzetközi forgalomban új EuroCity vonatpár fog közlekedni Budapest és Bécs között Semmelweis Ignác és Bartók Béla elnevezéssel a jelenlegi Dacia EuroCity menetidejében.

Menetrendváltástól Dacia-Ung elnevezéssel Bécs és Bukarest között indul egy új EuroCity, amely a Keleti pályaudvar érintése nélkül, Kőbánya-Kispesten és Szolnokon át közlekedik, továbbá közvetlen kocsikat továbbítva Kijevbe. Ehhez kapcsolódóan új Ung gyorsvonatpár teremt közvetlen összeköttetést a Bécs–Budapest–Szolnok–Kijev viszonylatban.

Ezzel összefüggésben a Hortobágy EuroCity ezentúl már csak Bécs–Budapest és Nyíregyháza között közlekedik, Kijevbe nem továbbít kocsikat.

Budapest és Bécs között a railjet vonatok jelenlegi hegyeshalmi áthaladása megmarad.

A további változásokról a MÁV honlapján lehet tájékozódni.