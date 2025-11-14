Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend

November 15-én, szombat délután 16 órától elindulhat a közúti forgalom a megújult déli hídon Pest irányába a Flórián térnél, mivel a felüljáró megkapta az ideiglenes forgalomba helyezéshez szükséges hatósági engedélyt. A gépjárművel közlekedők szombat délutántól egy sávon hajthatnak fel a déli hídra, amely a folytatásban két sávra szélesedik. A Szentendrei út felől érkező buszjáratok – biztosítva a gyorsabb eljutást – szombat délutántól szintén a megújult felüljárón közlekednek, és ismét érintik a hídfőben lévő Szentlélek tér megállóhelyet.

A kivitelező már november 14-én, péntek este elkezdi a csomópontban a felújítás második üteméhez kapcsolódó ideiglenes forgalmi rend kialakítását: megszűnik a felhajtási lehetőség az északi hídra Szentendre irányából Pest felé, ezért szombat délutánig Budáról az Árpád híd csak a Pacsirtamező utcai visszafordítón keresztül érhető el. Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én 20 órától veszi kezdetét.

Mintegy nyolc hónappal a március 1-jei lezárása után november 15-én, szombat délután megnyílik a Flórián téri felüljárók megújult déli hídjának az útpályája a személy- és az egyéb gépjárművel közlekedők előtt. Az ideiglenes forgalmi rend szerint a forgalom rövid szakaszon egy, azután két sávon haladhat az Árpád híd, illetve Pest felé.

A szakemberek még a déli híd megnyitása előtt, november 14-én, péntek este 20 órakor elkezdik a felújítás második üteméhez – az északi híd felújításához – szükséges ideiglenes forgalomtechnika kialakítását, ami tartalmazza a hídhoz tartozó útvonalak és a híd alatti, jelenleg meglévő forgalmi rend módosítását, valamint az Árpád hídon Buda felé tartó új buszsáv létesítését is. A munkák ideiglenes sávszűkítéssel, csúcsidőn kívül kisebb forgalomkorlátozással, esetenként lezárással járnak. A BKK kéri a környéken utazókat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Ideiglenes forgalmi rend a Flórián téri felüljáró déli hídjának megnyitása előtt

Fontos változás, hogy péntek estétől megszűnik a felhajtási lehetőség az északi hídra Szentendre irányából Pest felé, miközben nyitva marad rajta az Árpád híd felől Szentendre irányába haladó egy sáv. A déli híd szombat délutáni megnyitásáig Szentendre irányából Pest felé csak a Pacsirtamező utcai visszafordító segítségével lehet közlekedni.

Ideiglenes forgalmi rend a déli híd megnyitása és az északi híd teljes lezárása között

A déli híd megnyitásától az északi híd lezárásáig tartó átmeneti időszak első szakaszában az alábbi forgalmi rend lesz érvényben a Flórián térnél:

a megújult déli hídra Szentendre felől Pest irányába haladva egy sávon lehet felhajtani, ami a folytatásban egy sávval kiszélesedik (ez a forgalmi rend fennmarad az északi híd teljes felújításának idejére), és nyitva lesz a lehajtó ág is az Árpád fejedelem útja felé;

az Árpád hídról érkezők egy sávon tudnak az északi hídon Szentendre felé haladni, illetve a Tavasz utcán egy sávon, kis ívben kanyarodhatnak jobbra, vagy két sávon haladhatnak tovább egyenesen, a Vörösvári út felé;

a Vörösvári út felől érkezve továbbra sem lehet balra kanyarodni, de jobbra hajtva, a Pacsirtamező utcai visszafordítón keresztül elérhető a Szentendrei út;

a Vörösvári út felől érkezve továbbra sem lehet balra kanyarodni, de jobbra hajtva, a Pacsirtamező utcai visszafordítón keresztül elérhető a Szentendrei út; Szentendre irányából alul, a megújult déli felüljáró mellett egy sávon lehet egyenesen, a Pacsirtamező utcai visszafordító felé hajtani, a szélső sávban változatlanul autóbuszsáv lesz kijelölve.

A híd alatti csomópont átmeneti időszakbeli fokozatos átalakításával

megszűnnek a sávelhúzások, és kiszélesedik a Tavasz utca;

Szentendre irányába alul két sávon lehet majd jobbra kanyarodva haladni, és a Vörösvári út felé szintén két sávon haladhatnak tovább egyenesen a gépjárművel közlekedők, valamint

az Árpád hídról érkezők a Pacsirtamező utca irányába három sávon haladhatnak.

Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a déli felüljárón – az útburkolat bontásával és a pályalemez alapos átvizsgálásával indul a felújítás. Az ehhez kapcsolódó forgalmi változásokról a BKK későbbi közleményében ad részletes tájékoztatást.

Továbbra is buszsávok segítik a közösségi közlekedést

A BKK továbbra is kéri az arra közlekedőket, hogy – lehetőségük szerint – a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Emellett azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől az Árpád hidat lehetőleg elkerülve, másik híd használatával közelítsék meg az úti céljukat, mert az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében.

A Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok a szombat délutáni megnyitástól kezdve ismét a déli hídon közlekednek, így nem érintik a bevásárlóközpont melletti Flórián tér megállót. A 34-es, 106-os, 901-es és 918-as autóbuszok viszont ismét megállnak a hídfőben lévő Szentlélek tér megállóhelyen. A megújult felüljárón haladó buszok gyorsabb eljutást, a Szentlélek térnél pedig ismét fontos átszállási lehetőséget biztosítanak a közösségi közlekedéssel utazóknak.

Az északi híd felújításának idején is buszsávok segítik a közösségi közlekedést: az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig új buszsáv létesül, hogy a második ütemben segítse a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a Margitszigetre közlekedő 26-os autóbusz, továbbá az elővárosi autóbuszok haladását.

A BKK kéri az arra közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendben is figyeljenek a Szentlélek téri megállóhelyről kiinduló, a déli hídfőre felhajtó, illetve a Tavasz utca felől besoroló autóbuszokra, és segítsék azok közlekedését.

Ezúttal is széles körű tájékoztatással készül a BKK

A déli hidat 2025. március 1-jén zárták le, a marási és bontási munkák során – amikor eltávolították a felüljáró pályaburkolatát – láthatóvá váltak a vasbeton pályalemez és a kéregbeton előre nem várt hibái, amelyek jelentős pluszmunkákat és a tervezettől nagymértékben eltérő műszaki beavatkozást tettek szükségessé. Ezek miatt változott a Flórián téri felüljárók felújításának az ütemezése. A BKK a felújítás második ütemében is teljes körűen tájékoztat a munkák előrehaladásáról és a hozzájuk kapcsolódó forgalmi változásokról a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA