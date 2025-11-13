2025. november 13. csütörtök Szilvia
Budapest
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Utazás

A főváros több pontján változások jönnek, a BKK jövőre is rákapcsol a rendrakásra

Pénzcentrum
2025. november 13. 19:33

A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le. A cél, hogy tisztább, rendezettebb közterületek és biztonságosabb utazási környezet várja a fővárosi közlekedőket.

A soron kívüli akciók a téli időjárás miatt egy időre szünetelnek, de a rendszeres, előre ütemezett takarítások 2025 utolsó heteiben is folytatódnak. A csütörtöki szezonzáró akcióban a Móricz Zsigmond körtér környékét takarították ki. A területen fokozott rendőri és rendészeti jelenlét segítette a munkát, és szükség esetén a rászorulóknak is biztosítottak segítséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BKK 2025-ben húsz alkalommal hívta össze partnereit köztisztasági és közrendvédelmi akciókra. Ezekben a fővárosi közszolgáltatók, a rendőrség, a kerületi önkormányzatok és civil szervezetek is részt vettek. A március és november közötti időszakban tizenhét helyszínen volt rendkívüli nagytakarítás. A KÖKI-t háromszor, a kelenföldi vasútállomást kétszer is megtisztították, és több nagy forgalmú csomópontba rendszeresen visszatértek.

Kapcsolódó cikkeink:

A program a főváros tizenkét kerületét érintette. Több helyszín több kerület határán található. A részt vevő szervezetek köre is bővült, a BKK kezdeményezésében összesen huszonkét szervezet működött együtt. A város hat kiemelt helyszínén a Budapesti Közművek térgondnoki szolgálata is segíti a tisztasági munkát.
Címlapkép: Getty Images
