A Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. A novemberi...
A főváros több pontján változások jönnek, a BKK jövőre is rákapcsol a rendrakásra
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le. A cél, hogy tisztább, rendezettebb közterületek és biztonságosabb utazási környezet várja a fővárosi közlekedőket.
A soron kívüli akciók a téli időjárás miatt egy időre szünetelnek, de a rendszeres, előre ütemezett takarítások 2025 utolsó heteiben is folytatódnak. A csütörtöki szezonzáró akcióban a Móricz Zsigmond körtér környékét takarították ki. A területen fokozott rendőri és rendészeti jelenlét segítette a munkát, és szükség esetén a rászorulóknak is biztosítottak segítséget.
A BKK 2025-ben húsz alkalommal hívta össze partnereit köztisztasági és közrendvédelmi akciókra. Ezekben a fővárosi közszolgáltatók, a rendőrség, a kerületi önkormányzatok és civil szervezetek is részt vettek. A március és november közötti időszakban tizenhét helyszínen volt rendkívüli nagytakarítás. A KÖKI-t háromszor, a kelenföldi vasútállomást kétszer is megtisztították, és több nagy forgalmú csomópontba rendszeresen visszatértek.
A program a főváros tizenkét kerületét érintette. Több helyszín több kerület határán található. A részt vevő szervezetek köre is bővült, a BKK kezdeményezésében összesen huszonkét szervezet működött együtt. A város hat kiemelt helyszínén a Budapesti Közművek térgondnoki szolgálata is segíti a tisztasági munkát.
Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
A Pénzcentrum 2025. november 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.