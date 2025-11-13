Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 13.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 13.

Névnap

Szilvia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.55 Ft

CHF: 415.38 Ft

GBP: 435.51 Ft

USD: 332 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 5.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 12, 14, 15, 19, 21, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 48 db

5-ös találat: 2343 db

4-es találat: 34232 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32200 Ft

MOL: 3084 Ft

RICHTER: 9890 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.14: Elsősorban az Északi-középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Másutt zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felől, a nap is kisüthet. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban a hőmérséklet 1, 8 között alakul. Délután a tartósan borult, párás tájakon 5, 10, míg a naposabb területeken 11, 18 fok közötti értékek várhatóak.

2025.11.15: Elsősorban északon, északkeleten nagyobb területen is folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő. Délebbre nagyobb eséllyel lehet számítani napsütésre, ugyanakkor nyugat felől a magasabb légköri rétegekben is egyre több felhő érkezik. A tartósan borult, párás tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön nagy területen megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 2, 12 fok várható. Délután a tartósan borult, párás területeken 5, 11, a naposabb vidékeken 12, 19 fokra van kilátás.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.11.13)

