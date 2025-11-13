2025. november 13. csütörtök Szilvia
4 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 13.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 13.)

Pénzcentrum
2025. november 13. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 13.

Névnap

Szilvia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.55 Ft
CHF: 415.38 Ft
GBP: 435.51 Ft
USD: 332 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 5.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 12, 14, 15, 19, 21, 28

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2343 db
4-es találat: 34232 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32200 Ft
MOL: 3084 Ft
RICHTER: 9890 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.14: Elsősorban az Északi-középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Másutt zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felől, a nap is kisüthet. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban a hőmérséklet 1, 8 között alakul. Délután a tartósan borult, párás tájakon 5, 10, míg a naposabb területeken 11, 18 fok közötti értékek várhatóak.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.11.15: Elsősorban északon, északkeleten nagyobb területen is folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő. Délebbre nagyobb eséllyel lehet számítani napsütésre, ugyanakkor nyugat felől a magasabb légköri rétegekben is egyre több felhő érkezik. A tartósan borult, párás tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön nagy területen megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 2, 12 fok várható. Délután a tartósan borult, párás területeken 5, 11, a naposabb vidékeken 12, 19 fokra van kilátás.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.11.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
