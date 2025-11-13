Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 13.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 13.
Névnap
Szilvia
Friss hírek
- Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
- A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
- Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
- Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
- Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
- 4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Deviza árfolyam
EUR: 384.55 Ft
CHF: 415.38 Ft
GBP: 435.51 Ft
USD: 332 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 5.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 12, 14, 15, 19, 21, 28
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2343 db
4-es találat: 34232 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32200 Ft
MOL: 3084 Ft
RICHTER: 9890 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.14: Elsősorban az Északi-középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Másutt zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felől, a nap is kisüthet. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban a hőmérséklet 1, 8 között alakul. Délután a tartósan borult, párás tájakon 5, 10, míg a naposabb területeken 11, 18 fok közötti értékek várhatóak.
2025.11.15: Elsősorban északon, északkeleten nagyobb területen is folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő. Délebbre nagyobb eséllyel lehet számítani napsütésre, ugyanakkor nyugat felől a magasabb légköri rétegekben is egyre több felhő érkezik. A tartósan borult, párás tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön nagy területen megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 2, 12 fok várható. Délután a tartósan borult, párás területeken 5, 11, a naposabb vidékeken 12, 19 fokra van kilátás.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.11.13)
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
A Pénzcentrum 2025. november 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.