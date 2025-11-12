Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket. A régi vidéki kunyhókból átalakított kabinházak és az újonnan épült, jacuzzival vagy szaunával felszerelt modern menedékek egyaránt hódítanak. Novemberben különösen népszerű az elvonulás, hiszen karácsony előtt pár nap kikapcsolódás igazi feltöltődést jelenthet, ráadásul sokan magát a faházas hétvégét adják ajándékba.
Az erdei faházak népszerűsége az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt, különösen a Covid-járvány óta. A szeparált, természetközeli pihenés iránti igény hatalmas, hiszen sokan keresik a csendet, a magányt és a nyugalmat a városi zajból kiszakadva. Az őszi hónapokban, egy kis faházban eltöltött hétvége igazi feltöltődést jelenthet.
A trendet az is erősíti, hogy rengeteg régi vidéki sátortetős kunyhót alakítottak át modern kabinházzá. Ezek a felújított házikók egyszerre őrzik a régi hangulatot és kínálnak kényelmes, stílusos belsőt. Ugyanakkor sokan teljesen új építésű faházakat húztak fel, amelyek már jacuzzival, szaunával és minden modern kényelemmel felszereltek. Így a kabinházak egyszerre szólnak a természetközeliségről és a luxusról.
Novemberi elvonulás
A november különösen kedvelt időszak az elvonulásra: karácsony előtt pár nap pihenés igazi ajándék lehet. Az erdő közepén, távol a mindennapi rohanástól, a kabinházak tökéletes helyszínt kínálnak romantikus kikapcsolódásra, baráti összejövetelekre vagy akár egyedüllétre. Az őszi és tavaszi szezon mellett a téli időszakban is egyre többen választják ezt a formát, hiszen a hófödte táj még különlegesebbé teszi az élményt - már ha van éppen hó.
Az árak azonban az egekben járnak: a hatalmas kereslet miatt a faházak bérleti díja sokszor vetekszik egy városi szállodáéval. Aki olcsóbb megoldást keres, annak
érdemes időben foglalni, vagy kevésbé ismert vidéki helyszíneket választani.
Egy biztos: a kabinházak divatja nem csillapodik, és úgy tűnik, hosszú távon is meghatározó szereplői maradnak a hazai turizmusnak.
A legolcsóbb novemberi erdei faházak Magyarországon 40–60 ezer forint körül mozognak éjszakánként két főre, míg a prémium kategóriás kabinházak ára könnyen elérheti a 100–130 ezer forintot is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Olcsóbb alternatívák a faház-divatban
A szallas.hu kínálata alapján a faházak ára nagyon széles skálán mozog. Bár a trend egyértelműen a luxusirányába tolódott: jacuzzival, szaunával és modern belsővel felszerelt kabinházakért akár 120–130 ezer forintot is elkérnek két főre, két éjszakára –, még mindig találni kedvezőbb lehetőségeket. Például a Club Thermal Village Cegléd ajánlata már 41 550 forintért elérhető két főnek egy éjszakára, ami a belépő szintet képviseli a piacon.
Kedvező árú kuckók vidéken
A Mámor Kuckó Kistolmácson szintén jó példa az olcsóbb kategóriára: egy éjszaka két főnek 55 850 forintba kerül, ráadásul a helyszín hangulatos környezetben, erdő közelében található. Ezek a kisebb, vidéki faházak sokszor nem rendelkeznek prémium szolgáltatásokkal, de pont az egyszerűségük miatt vonzóak azoknak, akik a természet közelségét keresik.
A Balaton környékén és a frekventált turisztikai régiókban az árak jóval magasabbak. Például a Dream Cottage Fonyódon két főnek 132 ezer forintba kerül, ami már a felső kategóriát jelzi. Ezek a házak gyakran extra felszereltséggel, panorámával és wellness szolgáltatásokkal csábítják a vendégeket.
Tippek az olcsóbb foglaláshoz
Akik olcsóbb alternatívát keresnek, érdemes kevésbé ismert régiókban nézelődni, mint például Kistolmács vagy Cegléd, ahol a faházak ára még megfizethető. A novemberi időszak különösen alkalmas a kedvezőbb árak kihasználására, hiszen a karácsonyi roham előtt sok helyen még van szabad kapacitás. A trend egyértelmű: a kabinházak divatja óriási, de aki ügyesen választ, még találhat 40–60 ezer forintos éjszakákat, amelyek tökéletesek egy rövid elvonulásra.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
A Pénzcentrum 2025. november 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.