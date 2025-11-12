2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Modern apró ház Woodlandben
Utazás

Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el

Pénzcentrum
2025. november 12. 16:04

Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket. A régi vidéki kunyhókból átalakított kabinházak és az újonnan épült, jacuzzival vagy szaunával felszerelt modern menedékek egyaránt hódítanak. Novemberben különösen népszerű az elvonulás, hiszen karácsony előtt pár nap kikapcsolódás igazi feltöltődést jelenthet, ráadásul sokan magát a faházas hétvégét adják ajándékba.

Az erdei faházak népszerűsége az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt, különösen a Covid-járvány óta. A szeparált, természetközeli pihenés iránti igény hatalmas, hiszen sokan keresik a csendet, a magányt és a nyugalmat a városi zajból kiszakadva. Az őszi hónapokban, egy kis faházban eltöltött hétvége igazi feltöltődést jelenthet.

A trendet az is erősíti, hogy rengeteg régi vidéki sátortetős kunyhót alakítottak át modern kabinházzá. Ezek a felújított házikók egyszerre őrzik a régi hangulatot és kínálnak kényelmes, stílusos belsőt. Ugyanakkor sokan teljesen új építésű faházakat húztak fel, amelyek már jacuzzival, szaunával és minden modern kényelemmel felszereltek. Így a kabinházak egyszerre szólnak a természetközeliségről és a luxusról.

Őrület, mennyiért adják ki az erdei kunyhókat itthon: megéri az erdei luxus?
Novemberi elvonulás

A november különösen kedvelt időszak az elvonulásra: karácsony előtt pár nap pihenés igazi ajándék lehet. Az erdő közepén, távol a mindennapi rohanástól, a kabinházak tökéletes helyszínt kínálnak romantikus kikapcsolódásra, baráti összejövetelekre vagy akár egyedüllétre. Az őszi és tavaszi szezon mellett a téli időszakban is egyre többen választják ezt a formát, hiszen a hófödte táj még különlegesebbé teszi az élményt - már ha van éppen hó.

Az árak azonban az egekben járnak: a hatalmas kereslet miatt a faházak bérleti díja sokszor vetekszik egy városi szállodáéval. Aki olcsóbb megoldást keres, annak

érdemes időben foglalni, vagy kevésbé ismert vidéki helyszíneket választani.

Egy biztos: a kabinházak divatja nem csillapodik, és úgy tűnik, hosszú távon is meghatározó szereplői maradnak a hazai turizmusnak.

A legolcsóbb novemberi erdei faházak Magyarországon 40–60 ezer forint körül mozognak éjszakánként két főre, míg a prémium kategóriás kabinházak ára könnyen elérheti a 100–130 ezer forintot is.

Olcsóbb alternatívák a faház-divatban

A szallas.hu kínálata alapján a faházak ára nagyon széles skálán mozog. Bár a trend egyértelműen a luxusirányába tolódott: jacuzzival, szaunával és modern belsővel felszerelt kabinházakért akár 120–130 ezer forintot is elkérnek két főre, két éjszakára –, még mindig találni kedvezőbb lehetőségeket. Például a Club Thermal Village Cegléd ajánlata már 41 550 forintért elérhető két főnek egy éjszakára, ami a belépő szintet képviseli a piacon.

Kedvező árú kuckók vidéken

A Mámor Kuckó Kistolmácson szintén jó példa az olcsóbb kategóriára: egy éjszaka két főnek 55 850 forintba kerül, ráadásul a helyszín hangulatos környezetben, erdő közelében található. Ezek a kisebb, vidéki faházak sokszor nem rendelkeznek prémium szolgáltatásokkal, de pont az egyszerűségük miatt vonzóak azoknak, akik a természet közelségét keresik.

A Balaton környékén és a frekventált turisztikai régiókban az árak jóval magasabbak. Például a Dream Cottage Fonyódon két főnek 132 ezer forintba kerül, ami már a felső kategóriát jelzi. Ezek a házak gyakran extra felszereltséggel, panorámával és wellness szolgáltatásokkal csábítják a vendégeket.

Tippek az olcsóbb foglaláshoz

Akik olcsóbb alternatívát keresnek, érdemes kevésbé ismert régiókban nézelődni, mint például Kistolmács vagy Cegléd, ahol a faházak ára még megfizethető. A novemberi időszak különösen alkalmas a kedvezőbb árak kihasználására, hiszen a karácsonyi roham előtt sok helyen még van szabad kapacitás. A trend egyértelmű: a kabinházak divatja óriási, de aki ügyesen választ, még találhat 40–60 ezer forintos éjszakákat, amelyek tökéletesek egy rövid elvonulásra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #wellness #turizmus #árak #november #szállás #pihenés #természet #szálláshely #covid-19 #covid

