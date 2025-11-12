2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő bekötözött fejjel, boldogan nézi tükörképét az elé tartott tükörben.
Egészség

Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá

Jeki Gabriella
2025. november 12. 18:58

A plasztikai sebészet világszerte és Magyarországon is dinamikus növekedésen megy keresztül. Hazánkban évről évre nő azok száma, akik kisebb esztétikai beavatkozás mellett döntenek, akár egészségügyi, akár önbizalmi okokból. A magyar piacon egyre több nemzetközi technológia és eljárás válik elérhetővé, miközben a szakma a biztonságos, minőségi szolgáltatások felé mozdul. A trendek jól mutatják: a szépségipar immár nemcsak globális, hanem lokális gazdasági tényező is.

A plasztikai sebészet napjainkra messze túlnőtt a luxus kategóriáján: világszerte emberek tízmilliói választanak kisebb-nagyobb esztétikai beavatkozásokat. A CHART by Pénzcentrum legújabb adása átfogóan vizsgálja, hogyan vált a szépségipar a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává, és milyen társadalmi, kulturális tényezők állnak a háttérben. Az elemzésből kiderül, hogy a plasztikai sebészet már nem csupán a sztárok kiváltsága, hanem egyre szélesebb rétegek számára elérhető szolgáltatás, amelyet sokan önkifejezésként vagy életminőség-javításként élnek meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebészeti Társaság (ISAPS) adatai szerint 2024-ben világszerte több mint 35 millió esztétikai beavatkozás történt, ebből közel 16 millió műtéti jellegű volt. Ez éves szinten mintegy 20 százalékos növekedést jelent, ami jól mutatja az iparág robbanásszerű bővülését. A legnépszerűbb eljárások közé továbbra is a mellnagyobbítás, a zsírszívás, a hasplasztika, a szemhéjplasztika és az orrplasztika tartoznak, miközben a nem invazív kezelések – például a botox és a lézeres bőrfiatalítás – is rekordnépszerűséget érnek el. Ugyanakkor a gyors növekedés árnyoldalai is megjelentek: sok országban szaporodnak az engedély nélküli, súlyos kockázatokat rejtő beavatkozások.

A szépségipar gazdasági jelentősége ma már megkerülhetetlen. A globális esztétikai sebészeti piac értékét 2024-ben több mint 80 milliárd dollárra becsülték, és az előrejelzések szerint ez az összeg 2034-re akár 400 milliárd dollár fölé is emelkedhet. A növekedés hajtóereje a technológiai fejlődés, az egyre elérhetőbb árképzés, valamint az a társadalmi elfogadottság, amely mára szinte teljesen megszüntette a plasztikai beavatkozásokat övező stigmát. Az influencerek és a közösségi média világa kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban: a vizuális platformok – különösen az Instagram és a TikTok – normalizálják a beavatkozásokat, és sokszor a „saját magunkba való befektetésként” tálalják azokat.

Mindez új etikai és egészségügyi kérdéseket is felvet. Bár néhány esztétikai műtét társadalombiztosítási támogatással is elérhető – például egészségügyi indokkal –, a legtöbb esetben magánellátásban végzik a beavatkozásokat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyorsan növekvő piacon elengedhetetlen a szigorú szabályozás és a hiteles tájékoztatás, hiszen a szépség ára nemcsak pénzben, hanem egészségben is mérhető.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Döbbenetes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #műtét #penzcentrum #szépségápolás #CHART by Pénzcentrum #plasztikai sebészet #kozmetikai sebészet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
18:58
18:44
18:31
18:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 12.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
2025. november 12.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
3 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
4 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
4
4 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
5
4 hete
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 18:22
Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 17:56
Kvíz: Jó vagy nyelvtanból, sokat tudsz a magyar nyelvről? Lássuk, átmész-e műveltségi tesztünkön!
Agrárszektor  |  2025. november 12. 18:34
Idegen állatfajok jelentek meg Magyarországon: óriási gond lehet ebből