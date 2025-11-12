Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá

A plasztikai sebészet világszerte és Magyarországon is dinamikus növekedésen megy keresztül. Hazánkban évről évre nő azok száma, akik kisebb esztétikai beavatkozás mellett döntenek, akár egészségügyi, akár önbizalmi okokból. A magyar piacon egyre több nemzetközi technológia és eljárás válik elérhetővé, miközben a szakma a biztonságos, minőségi szolgáltatások felé mozdul. A trendek jól mutatják: a szépségipar immár nemcsak globális, hanem lokális gazdasági tényező is.

A plasztikai sebészet napjainkra messze túlnőtt a luxus kategóriáján: világszerte emberek tízmilliói választanak kisebb-nagyobb esztétikai beavatkozásokat. A CHART by Pénzcentrum legújabb adása átfogóan vizsgálja, hogyan vált a szépségipar a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává, és milyen társadalmi, kulturális tényezők állnak a háttérben. Az elemzésből kiderül, hogy a plasztikai sebészet már nem csupán a sztárok kiváltsága, hanem egyre szélesebb rétegek számára elérhető szolgáltatás, amelyet sokan önkifejezésként vagy életminőség-javításként élnek meg.

A Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebészeti Társaság (ISAPS) adatai szerint 2024-ben világszerte több mint 35 millió esztétikai beavatkozás történt, ebből közel 16 millió műtéti jellegű volt. Ez éves szinten mintegy 20 százalékos növekedést jelent, ami jól mutatja az iparág robbanásszerű bővülését. A legnépszerűbb eljárások közé továbbra is a mellnagyobbítás, a zsírszívás, a hasplasztika, a szemhéjplasztika és az orrplasztika tartoznak, miközben a nem invazív kezelések – például a botox és a lézeres bőrfiatalítás – is rekordnépszerűséget érnek el. Ugyanakkor a gyors növekedés árnyoldalai is megjelentek: sok országban szaporodnak az engedély nélküli, súlyos kockázatokat rejtő beavatkozások.

A szépségipar gazdasági jelentősége ma már megkerülhetetlen. A globális esztétikai sebészeti piac értékét 2024-ben több mint 80 milliárd dollárra becsülték, és az előrejelzések szerint ez az összeg 2034-re akár 400 milliárd dollár fölé is emelkedhet. A növekedés hajtóereje a technológiai fejlődés, az egyre elérhetőbb árképzés, valamint az a társadalmi elfogadottság, amely mára szinte teljesen megszüntette a plasztikai beavatkozásokat övező stigmát. Az influencerek és a közösségi média világa kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban: a vizuális platformok – különösen az Instagram és a TikTok – normalizálják a beavatkozásokat, és sokszor a „saját magunkba való befektetésként” tálalják azokat.

Mindez új etikai és egészségügyi kérdéseket is felvet. Bár néhány esztétikai műtét társadalombiztosítási támogatással is elérhető – például egészségügyi indokkal –, a legtöbb esetben magánellátásban végzik a beavatkozásokat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyorsan növekvő piacon elengedhetetlen a szigorú szabályozás és a hiteles tájékoztatás, hiszen a szépség ára nemcsak pénzben, hanem egészségben is mérhető.

