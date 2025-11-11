Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 11.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 11.

Névnap

Márton

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.73 Ft

CHF: 412.69 Ft

GBP: 437.16 Ft

USD: 331.91 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 32820 Ft

MOL: 2970 Ft

RICHTER: 9725 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.12: Éjszaka nagy területen terjeszkedik, illetve (újra)képződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, amely az ország nagyobb részén napközben is tartósan megmaradhat. Egyes tájakon azonban javulnak a látási viszonyok, kisüthet a nap. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett északkeleten reggelig néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum -1, +7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a ködös, borult, párás vidékeken 5, 9, a napos tájakon 9, 14 fok között valószínű.

2025.11.13: Éjjel tovább terjeszkedik, illetve (újra)képződik a köd, rétegfelhőzet, amely szinte az ország egészén napközben is megmaradhat, beállhat a hidegpárna. Legfeljebb a déli határhoz közel kis területen mutatkozik némi esély a rétegfelhőzet szakadozására. A tartósan borult, ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 0, +7 fok között alakul. A maximum általában 5 és 10 fok között valószínű, míg azokon a déli tájakon, ahol elő tud bukkanni a nap ennél több fokkal melegebb lehet az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.11.11)

Akciók

