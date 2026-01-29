Pecások, figyelem: vége a lazaságnak – se sör, se cigi, zéró tolerancia jön a horgászversenyeken

A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
Hatályba lépett a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) új 2026. január 1-jétől hatályos országos versenyszabályzatát, amely valamennyi, a szövetség szervezeti rendszerébe tartozó vízterületen megrendezett hivatalos horgászversenyre érvényes. Az előírások január 1-jétől kötelezőek, és a versenyek teljes időtartamára vonatkoznak - de erről a HelloVidék már korábban írt.
Ezekre a versenyekre érvényes a szabályzat
A szabályozás kiterjed valamennyi magyarországi finomszerelékes (úszós, feeder, method feeder, rakós botos), pontyfogó (bojlis), harcsafogó, pergető és műlegyező horgászversenyre. A casting- és távdobó versenyek esetében a MOHOSZ külön rendelkezik.
Alapfeltételek az induláshoz
A versenyen való részvétel feltétele az érvényes horgászokmányok megléte – ideértve az állami horgászjegyet, a területi jegyet, valamint előírás esetén a versenyzői engedélyt –, továbbá a versenykiírásban meghatározott nevezési díj határidőre történő befizetése.
Mi számít hivatalos horgászversenynek?
A szabályzat szerint horgászverseny minden olyan esemény, amely azonos szabályok és időkeret mellett, elviteli lehetőség nélküli, értékelt halfogásra irányul, függetlenül a díjazás jellegétől. Hivatalos versenynek az számít, amelyet a halgazdálkodási hatóság felé bejelentettek, ellenőriznek és nyilvántartanak.
Engedély nélkül nem tartható meg
Horgászverseny hatósági engedély nélkül nem rendezhető. A halgazdálkodási hasznosító rendkívüli esetben – például természetvédelmi vagy biztonsági okból – ideiglenes korlátozást is elrendelhet a horgászrend kiegészítésével.
Zéró tolerancia: alkohol, drog, és egyéb dopping is tilos
A szabályzat egyik legszigorúbb pontja a teljes zéró tolerancia. A verseny teljes időtartama alatt – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig – a versenyzők szervezetében nem lehet jelen:
- alkohol,
- kábítószer,
- valamint a doppingtilalom alá eső anyag vagy vegyület.
A versenyzőknek végig versenyzésre alkalmas állapotban kell maradniuk.
Dohányozni sem lehet a rajthelynél
A dohányzás is tiltott a versenyeken: a versenyzők rajthelyén – vagy annak hiányában a horgászhelyen és annak 15 méteres körzetében – nem lehet rágyújtani.
Mikor lehet bemenni a vízbe?
A vízbe lépés csak külön versenyszabályzati rendelkezés alapján, vagy versenybírói engedéllyel megengedett – derül ki a MOHOSZ hivatalos tájékoztatásából.
A szövetség célja a szabályok szigorításával az egységes, biztonságos és sportszerű versenyzés biztosítása, valamint a horgászat társadalmi megítélésének javítása.
