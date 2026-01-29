2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi élvezi a horgászatot egy tó mellett
Utazás

Pecások, figyelem: vége a lazaságnak – se sör, se cigi, zéró tolerancia jön a horgászversenyeken

Pais-Horváth Szilvia
2026. január 29. 11:15

Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.

Hatályba lépett a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) új 2026. január 1-jétől hatályos országos versenyszabályzatát, amely valamennyi, a szövetség szervezeti rendszerébe tartozó vízterületen megrendezett hivatalos horgászversenyre érvényes. Az előírások január 1-jétől kötelezőek, és a versenyek teljes időtartamára vonatkoznak - de erről a HelloVidék már korábban írt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezekre a versenyekre érvényes a szabályzat

A szabályozás kiterjed valamennyi magyarországi finomszerelékes (úszós, feeder, method feeder, rakós botos), pontyfogó (bojlis), harcsafogó, pergető és műlegyező horgászversenyre. A casting- és távdobó versenyek esetében a MOHOSZ külön rendelkezik.

Alapfeltételek az induláshoz

A versenyen való részvétel feltétele az érvényes horgászokmányok megléte – ideértve az állami horgászjegyet, a területi jegyet, valamint előírás esetén a versenyzői engedélyt –, továbbá a versenykiírásban meghatározott nevezési díj határidőre történő befizetése.

Mi számít hivatalos horgászversenynek?

A szabályzat szerint horgászverseny minden olyan esemény, amely azonos szabályok és időkeret mellett, elviteli lehetőség nélküli, értékelt halfogásra irányul, függetlenül a díjazás jellegétől. Hivatalos versenynek az számít, amelyet a halgazdálkodási hatóság felé bejelentettek, ellenőriznek és nyilvántartanak.

Engedély nélkül nem tartható meg

Horgászverseny hatósági engedély nélkül nem rendezhető. A halgazdálkodási hasznosító rendkívüli esetben – például természetvédelmi vagy biztonsági okból – ideiglenes korlátozást is elrendelhet a horgászrend kiegészítésével.

Zéró tolerancia: alkohol, drog, és egyéb dopping is tilos

A szabályzat egyik legszigorúbb pontja a teljes zéró tolerancia. A verseny teljes időtartama alatt – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig – a versenyzők szervezetében nem lehet jelen:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • alkohol,
  • kábítószer,
  • valamint a doppingtilalom alá eső anyag vagy vegyület.

A versenyzőknek végig versenyzésre alkalmas állapotban kell maradniuk.

Dohányozni sem lehet a rajthelynél

A dohányzás is tiltott a versenyeken: a versenyzők rajthelyén – vagy annak hiányában a horgászhelyen és annak 15 méteres körzetében – nem lehet rágyújtani.

Mikor lehet bemenni a vízbe?

A vízbe lépés csak külön versenyszabályzati rendelkezés alapján, vagy versenybírói engedéllyel megengedett – derül ki a MOHOSZ hivatalos tájékoztatásából.

A szövetség célja a szabályok szigorításával az egységes, biztonságos és sportszerű versenyzés biztosítása, valamint a horgászat társadalmi megítélésének javítása.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #dohányzás #alkohol #sport #horgászat #mohosz #verseny #szabályozás #tilalom #horgász #dopping

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:23
12:09
12:04
11:44
11:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
2026. január 29.
Áder János: a felmelegedés már nem megakadályozható, az alkalmazkodás módja a kérdés
2026. január 29.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
2 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
6 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 12:04
Fontos határidő előtt áll több százezer magyar autós: hamarosan fizetniük kell, nincs kibúvó alóla
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 11:39
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
Agrárszektor  |  2026. január 29. 11:31
Sok gazda kaphat most ilyen támogatást: nagy segítség, de van buktató