Egy zivatar alján felnézve
Utazás

Óriási vihar csapott le, százezrek maradtak áram nélkül: óriási a pánik, és még messze a vége

Pénzcentrum
2026. január 28. 16:14

A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában, majd Spanyolországban is komoly fennakadásokat okozott; mindkét országban halálos áldozatot is követelt az ítéletidő.

A Kristin névre keresztelt vihar szerdán kora reggel Közép- és Észak-Portugáliában több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül. A szélvihar fákat és villanypóznákat döntött ki, lakóházakban tett kárt, és megbénította az autópálya- és vasúti forgalmat. Ezután kelet felé, Spanyolország irányába vonult tovább - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lisszaboni agglomerációban fekvő Vila Franca de Xirában egy autóra dőlt fa miatt egy ember életét vesztette. A polgári védelem összesen mintegy 1500, időjárással összefüggő esettel kapcsolatban vonult ki. A közel 11 millió lakosú országban helyenként óránként 150 kilométeres széllökéseket, heves esőzést és havazást is mértek.

Az E-Redes hálózatüzemeltető közölte, hogy technikusai a mostoha körülmények ellenére folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán.

A vihar ezt követően Spanyolországot érte el, ahol még mindig a korábbi József vihar okozta károkat számolják fel. A tengerparti Torremolinosban kedden egy nő halt meg, miután a szél kidöntött egy pálmafát, amely rázuhant.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Spanyolországban szerdán több mint 160 út volt járhatatlan a hó miatt, köztük 27 autópálya – például a Madridot az ország északnyugati részével összekötő A-6-os. A főváros egyes kerületeiben behavaztak a háztetők, de komolyabb fennakadások nem történtek.

A spanyol meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az ország nagy részén orkánerejű széllökések várhatók. A déli Almería tartomány egyes területein a hatóságok vörös riasztást rendeltek el. Több településen bezárták a parkokat, és felfüggesztették a szabadtéri sportrendezvényeket, valamint az iskolai programokat.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #vasút #autópálya #katasztrófa #vihar #időjárás #spanyolország #áramkimaradás #viharos szél #portugália

