A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Óriási vihar csapott le, százezrek maradtak áram nélkül: óriási a pánik, és még messze a vége
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában, majd Spanyolországban is komoly fennakadásokat okozott; mindkét országban halálos áldozatot is követelt az ítéletidő.
A Kristin névre keresztelt vihar szerdán kora reggel Közép- és Észak-Portugáliában több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül. A szélvihar fákat és villanypóznákat döntött ki, lakóházakban tett kárt, és megbénította az autópálya- és vasúti forgalmat. Ezután kelet felé, Spanyolország irányába vonult tovább - írja a Reuters.
A lisszaboni agglomerációban fekvő Vila Franca de Xirában egy autóra dőlt fa miatt egy ember életét vesztette. A polgári védelem összesen mintegy 1500, időjárással összefüggő esettel kapcsolatban vonult ki. A közel 11 millió lakosú országban helyenként óránként 150 kilométeres széllökéseket, heves esőzést és havazást is mértek.
Az E-Redes hálózatüzemeltető közölte, hogy technikusai a mostoha körülmények ellenére folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán.
A vihar ezt követően Spanyolországot érte el, ahol még mindig a korábbi József vihar okozta károkat számolják fel. A tengerparti Torremolinosban kedden egy nő halt meg, miután a szél kidöntött egy pálmafát, amely rázuhant.
Spanyolországban szerdán több mint 160 út volt járhatatlan a hó miatt, köztük 27 autópálya – például a Madridot az ország északnyugati részével összekötő A-6-os. A főváros egyes kerületeiben behavaztak a háztetők, de komolyabb fennakadások nem történtek.
A spanyol meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az ország nagy részén orkánerejű széllökések várhatók. A déli Almería tartomány egyes területein a hatóságok vörös riasztást rendeltek el. Több településen bezárták a parkokat, és felfüggesztették a szabadtéri sportrendezvényeket, valamint az iskolai programokat.
