Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Brutális akció robbant: íme 10 retúr repjegy 15 ezer forint alatt budapesti indulással
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba. A februári és márciusi időpontokra szóló ajánlatok között olasz, német, lengyel, bolgár, svéd és cseh úti célok szerepelnek.
A hazai utasok számára most különösen kedvező lehetőségek kínálkoznak a közeljövőre tervezett európai utazásokhoz. A jelenleg elérhető kedvezményes repülőjegyek mindegyike Budapestről induló járatokra vonatkozik, és valamennyi ár tartalmazza az oda- és visszaút díját is - számolt be az Utazómajom.
Az olaszországi úti célok közül
- Milánó két különböző időpontban is nagyon olcsón érhető el. Február 3. és 10. között 11 468 forintért, míg február 5. és 10. között 11 878 forintért váltható retúrjegy.
- Velencébe február 21. és 28. között 11 850 forintos áron lehet eljutni.
- A dél-olaszországi Bari február 4. és 8. között szintén 11 878 forintért látogatható.
További olasz célpont Szardínia fővárosa, Cagliari, ahová február 2. és 5. között 14 145 forintért repülhetnek az utasok.
A német és lengyel városok iránt érdeklődők számára
- Berlin február 23. és 28. között 12 463 forintért érhető el,
- a lengyelországi Katowice február 6. és 8. között 11 878 forintos retúrjeggyel szerepel az ajánlatok között.
A tavaszi hónapban utazni vágyók figyelmébe ajánlható a bolgár főváros,
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- Szófia, amely március 9. és 15. között 12 233 forintos áron látogatható.
- Prága március 2. és 4. között 14 473 forintért,
- Stockholm pedig március 14. és 16. között 13 653 forintért érhető el a budapesti utasok számára.
Fontos tudni, hogy ezek az árak dinamikusan változnak a kereslet függvényében. Ha egy adott időpontra már nem találhatók meg a felsorolt tarifák, az azt jelenti, hogy más utasok időközben lefoglalták az adott jegyeket. Ilyen esetekben érdemes a közeli dátumokra is rákeresni, mivel gyakran hasonlóan kedvező ajánlatok bukkanhatnak fel.
Az utazási költségek további csökkentése érdekében érdemes megfontolni a kizárólag kézipoggyásszal történő utazást, különösen a rövidebb, néhány napos kiruccanások esetében. Ezzel jelentős összeget lehet megtakarítani, mivel elkerülhető a feladott poggyász díja.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
A Pénzcentrum 2026. január 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
A Pénzcentrum 2026. január 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.