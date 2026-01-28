2026. január 28. szerda Károly, Karola
Brutális akció robbant: íme 10 retúr repjegy 15 ezer forint alatt budapesti indulással
Utazás

Brutális akció robbant: íme 10 retúr repjegy 15 ezer forint alatt budapesti indulással

Pénzcentrum
2026. január 28. 15:01

A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba. A februári és márciusi időpontokra szóló ajánlatok között olasz, német, lengyel, bolgár, svéd és cseh úti célok szerepelnek.

A hazai utasok számára most különösen kedvező lehetőségek kínálkoznak a közeljövőre tervezett európai utazásokhoz. A jelenleg elérhető kedvezményes repülőjegyek mindegyike Budapestről induló járatokra vonatkozik, és valamennyi ár tartalmazza az oda- és visszaút díját is - számolt be az Utazómajom.

Az olaszországi úti célok közül

  • Milánó két különböző időpontban is nagyon olcsón érhető el. Február 3. és 10. között 11 468 forintért, míg február 5. és 10. között 11 878 forintért váltható retúrjegy.
  • Velencébe február 21. és 28. között 11 850 forintos áron lehet eljutni.
  • A dél-olaszországi Bari február 4. és 8. között szintén 11 878 forintért látogatható.

További olasz célpont Szardínia fővárosa, Cagliari, ahová február 2. és 5. között 14 145 forintért repülhetnek az utasok.

A német és lengyel városok iránt érdeklődők számára

  • Berlin február 23. és 28. között 12 463 forintért érhető el,
  • a lengyelországi Katowice február 6. és 8. között 11 878 forintos retúrjeggyel szerepel az ajánlatok között.

A tavaszi hónapban utazni vágyók figyelmébe ajánlható a bolgár főváros,

  • Szófia, amely március 9. és 15. között 12 233 forintos áron látogatható.
  • Prága március 2. és 4. között 14 473 forintért,
  • Stockholm pedig március 14. és 16. között 13 653 forintért érhető el a budapesti utasok számára.

Fontos tudni, hogy ezek az árak dinamikusan változnak a kereslet függvényében. Ha egy adott időpontra már nem találhatók meg a felsorolt tarifák, az azt jelenti, hogy más utasok időközben lefoglalták az adott jegyeket. Ilyen esetekben érdemes a közeli dátumokra is rákeresni, mivel gyakran hasonlóan kedvező ajánlatok bukkanhatnak fel.

Az utazási költségek további csökkentése érdekében érdemes megfontolni a kizárólag kézipoggyásszal történő utazást, különösen a rövidebb, néhány napos kiruccanások esetében. Ezzel jelentős összeget lehet megtakarítani, mivel elkerülhető a feladott poggyász díja.
Címlapkép: Getty Images
