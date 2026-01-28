Brutális akció robbant: íme 10 retúr repjegy 15 ezer forint alatt budapesti indulással

A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba. A februári és márciusi időpontokra szóló ajánlatok között olasz, német, lengyel, bolgár, svéd és cseh úti célok szerepelnek.

A hazai utasok számára most különösen kedvező lehetőségek kínálkoznak a közeljövőre tervezett európai utazásokhoz. A jelenleg elérhető kedvezményes repülőjegyek mindegyike Budapestről induló járatokra vonatkozik, és valamennyi ár tartalmazza az oda- és visszaút díját is - számolt be az Utazómajom.

Az olaszországi úti célok közül

Milánó két különböző időpontban is nagyon olcsón érhető el. Február 3. és 10. között 11 468 forintért, míg február 5. és 10. között 11 878 forintért váltható retúrjegy.

Velencébe február 21. és 28. között 11 850 forintos áron lehet eljutni.

A dél-olaszországi Bari február 4. és 8. között szintén 11 878 forintért látogatható.

További olasz célpont Szardínia fővárosa, Cagliari, ahová február 2. és 5. között 14 145 forintért repülhetnek az utasok.

A német és lengyel városok iránt érdeklődők számára

Berlin február 23. és 28. között 12 463 forintért érhető el,

a lengyelországi Katowice február 6. és 8. között 11 878 forintos retúrjeggyel szerepel az ajánlatok között.

A tavaszi hónapban utazni vágyók figyelmébe ajánlható a bolgár főváros,

Szófia, amely március 9. és 15. között 12 233 forintos áron látogatható.

Prága március 2. és 4. között 14 473 forintért,

Stockholm pedig március 14. és 16. között 13 653 forintért érhető el a budapesti utasok számára.

Fontos tudni, hogy ezek az árak dinamikusan változnak a kereslet függvényében. Ha egy adott időpontra már nem találhatók meg a felsorolt tarifák, az azt jelenti, hogy más utasok időközben lefoglalták az adott jegyeket. Ilyen esetekben érdemes a közeli dátumokra is rákeresni, mivel gyakran hasonlóan kedvező ajánlatok bukkanhatnak fel.

Az utazási költségek további csökkentése érdekében érdemes megfontolni a kizárólag kézipoggyásszal történő utazást, különösen a rövidebb, néhány napos kiruccanások esetében. Ezzel jelentős összeget lehet megtakarítani, mivel elkerülhető a feladott poggyász díja.