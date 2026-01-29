Komoly fordulat jön az időjárásban: már ma visszatérhet a havazás - errefelé, és ennyi hó fog esni

Csütörtökön az ország nagy részén esős, borongós idő várható. A melegfrontot követően anticiklonális hatás érvényesül hazánk felett. A hőmérséklet reggel 4, délután 5 fok körül alakul, estétől pedig helyenként havazás is előfordulhat - írja az időkép.

Csütörtökön országszerte kedvezőtlen időjárási körülményekre kell számítani. Az ország jelentős részén eső valószínű, az északi, nyugati és északnyugati tájakon havas eső, illetve havazás is előfordulhat. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban tartós, jelentősebb hótakaró kialakulása nem valószínű.

A jelenlegi időjárási helyzetet a szerda este átvonult melegfront határozza meg, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozott. Ezt követően hazánk egy anticiklon peremére kerül, amelynek hatására a hét hátralévő részében hideg légtömegek áramlanak a térségbe.

Az éjszakai órákban a borult, párás idő miatt sehol sem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet. Az értékek 0 és 5 Celsius-fok között alakultak. A csapadék napközben is folytatódik, különösen az ország északi felén várható tartósabb esőzés.

A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat. Itt a hőmérséklet árnyékban akár a 8 fokot is elérheti, míg az ország többi részén 1 és 6 fok közötti maximumokra lehet számítani.

Az északkeleti szél a nap folyamán többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az esti óráktól kezdve egyre több helyen válhat havazássá a csapadék. A következő napokban továbbra is a felhős, többnyire csapadékos időjárás lesz jellemző. A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapra csökkenhet először érdemben a csapadékhajlam.