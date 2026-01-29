A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
Komoly fordulat jön az időjárásban: már ma visszatérhet a havazás - errefelé, és ennyi hó fog esni
Csütörtökön az ország nagy részén esős, borongós idő várható. A melegfrontot követően anticiklonális hatás érvényesül hazánk felett. A hőmérséklet reggel 4, délután 5 fok körül alakul, estétől pedig helyenként havazás is előfordulhat - írja az időkép.
Csütörtökön országszerte kedvezőtlen időjárási körülményekre kell számítani. Az ország jelentős részén eső valószínű, az északi, nyugati és északnyugati tájakon havas eső, illetve havazás is előfordulhat. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban tartós, jelentősebb hótakaró kialakulása nem valószínű.
A jelenlegi időjárási helyzetet a szerda este átvonult melegfront határozza meg, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozott. Ezt követően hazánk egy anticiklon peremére kerül, amelynek hatására a hét hátralévő részében hideg légtömegek áramlanak a térségbe.
Az éjszakai órákban a borult, párás idő miatt sehol sem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet. Az értékek 0 és 5 Celsius-fok között alakultak. A csapadék napközben is folytatódik, különösen az ország északi felén várható tartósabb esőzés.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat. Itt a hőmérséklet árnyékban akár a 8 fokot is elérheti, míg az ország többi részén 1 és 6 fok közötti maximumokra lehet számítani.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az északkeleti szél a nap folyamán többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az esti óráktól kezdve egyre több helyen válhat havazássá a csapadék. A következő napokban továbbra is a felhős, többnyire csapadékos időjárás lesz jellemző. A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapra csökkenhet először érdemben a csapadékhajlam.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
A Pénzcentrum 2026. január 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.