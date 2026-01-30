2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2010-es sorozatú forint bankjegyek, a biztonsági szál is látható
Megtakarítás

Napokon belül élesedik az új törvény: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenni érte

Pénzcentrum
2026. január 30. 18:27

Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az ATM-ekből. A módosítás automatikusan csak azokat érinti, akik korábban már igényelték az ingyenes készpénzfelvételt, a többieknek külön nyilatkozniuk kell bankjuknál - számolt be a Portfolio.

Holnaptól megduplázódik az ingyenes készpénzfelvétel összeghatára Magyarországon. A december végén elfogadott törvénymódosítás értelmében a lakossági ügyfelek havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forint értékben vehetnek fel díjmentesen készpénzt bankszámlájukról. Ez jelentős emelés a korábbi, 150 ezer forintos limithez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvezmény igénybevételének feltételei részben változatlanok. Továbbra is csak egyetlen bankszámlához kapcsolódóan vehető igénybe az ingyenes készpénzfelvétel, még akkor is, ha az ügyfél több pénzintézetnél vezet számlát. A két alkalomra vonatkozó szabály is megmarad: nem lehet egyetlen tranzakcióval felvenni a teljes havi összeget, akkor sem, ha valaki csak egyszer szeretne ATM-hez menni.

Kapcsolódó cikkeink:

Fontos változás ugyanakkor, hogy az új szabályozás nem minden ügyfélre terjed ki automatikusan. Azoknak, akik korábban már jelezték igényüket az ingyenes készpénzfelvételre, nem kell semmit tenniük, esetükben automatikusan életbe lép a magasabb összeghatár. Akik viszont eddig nem éltek a lehetőséggel, csak külön nyilatkozattal kérhetik a kedvezményt számlavezető bankjuknál.

A nyilatkozattétel határideje sem elhanyagolható. Ha az ügyfél az adott hónap 20. napjáig jelzi igényét, akkor már a következő hónap első napjától élhet az ingyenes, immár 300 ezer forintos készpénzfelvételi kerettel.

A jogszabály-módosítás a bankok működésére is hatással van. A pénzintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy ATM-jeik alkalmasak legyenek akár 300 ezer forint egyösszegű kiadására is. Ez egyes automaták esetében technikai kihívást jelenthet, különösen ott, ahol a készülékek fizikai kapacitása vagy a rendelkezésre álló bankjegycímletek köre korlátozott.

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta az intézkedést. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosítás további terheket ró a pénzintézetekre. Álláspontjuk szerint "az ingyenesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket végső soron az ügyfelek viselnek más csatornákon keresztül. Ez azokat is érinti, akik nem vesznek fel készpénzt".

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bankszövetség számításai alapján jelentősen nőhetnek a pénzintézetek költségei. A jelenleg érvényes, 0,9 százalékos tranzakciós illeték miatt a bankok terhe számlánként havi 1350 forintról akár 2700 forintra emelkedhet, amennyiben az ügyfelek teljes mértékben kihasználják az új, magasabb limitet.

Érdekesség, hogy miközben a készpénzfelvételi limit emelkedik, a tényleges készpénzhasználat trendszerűen csökken Magyarországon. Az elmúlt években folyamatosan visszaesett a bankkártyás készpénzfelvételek száma, miközben a kártyás vásárlások volumene dinamikusan bővült. Jelenleg a magyarok nagyjából két és félszer annyi pénzt költenek kártyás fizetésre, mint amennyit ATM-ekből készpénzben felvesznek. A digitális fizetési megoldások – köztük a nemrég bevezetett qvik rendszer – egyre szélesebb körben terjednek.

Ennek ellenére a forgalomban lévő készpénz mennyisége tavaly 4,6 százalékkal bővült Magyarországon. Ez részben azzal magyarázható, hogy sok háztartás megtakarítási célból is készpénzt tart. A kormány az utóbbi időszakban több olyan döntést hozott, amely a készpénzhasználatot erősíti: alkotmányos szintre emelte a készpénzes fizetés lehetőségét, az MNB szabályozta az ATM-ek telepítését, tavaly pedig minden magyarországi településen kötelezővé tette legalább egy bankautomata kihelyezését.
Címlapkép: Getty Images
#bankszámla #készpénz #ATM #kormány #bank #megtakarítás #pénzügyek #bankok #törvénymódosítás #lakossági pénzügyek #magyar nemzeti bank #ingyenes készpénzfelvétel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:22
19:00
18:51
18:27
18:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 30. 16:50
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 30. 16:23
Mészáros Lőrincet is érintő cikksorozatáért az Átlátszó újságírója kapta a Paul Lendvai-díjat
Bodnár Zsuzsa, az Átlátszó munkatársa kapta idén a Paul Lendvai által 2012-ben alapított díjat.
Bankmonitor  |  2026. január 30. 14:22
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártó...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 30. 07:45
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szíve...
iO Charts  |  2026. január 29. 18:20
Befektetés megújuló energia részvények segítségével: teljes piaci útmutató
Az energiatermelési és -ellátási iparágat hagyományosan a szén-, olaj- és gáztüzelésű erőművek uralt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
3
2 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
3 hete
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
4 hete
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 19:00
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 18:07
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
Agrárszektor  |  2026. január 30. 18:31
Ami vasárnap jön Magyarországon, olyan még csak egyszer volt az évben