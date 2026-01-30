Napokon belül élesedik az új törvény: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenni érte

Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az ATM-ekből. A módosítás automatikusan csak azokat érinti, akik korábban már igényelték az ingyenes készpénzfelvételt, a többieknek külön nyilatkozniuk kell bankjuknál - számolt be a Portfolio.

Holnaptól megduplázódik az ingyenes készpénzfelvétel összeghatára Magyarországon. A december végén elfogadott törvénymódosítás értelmében a lakossági ügyfelek havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forint értékben vehetnek fel díjmentesen készpénzt bankszámlájukról. Ez jelentős emelés a korábbi, 150 ezer forintos limithez képest.

A kedvezmény igénybevételének feltételei részben változatlanok. Továbbra is csak egyetlen bankszámlához kapcsolódóan vehető igénybe az ingyenes készpénzfelvétel, még akkor is, ha az ügyfél több pénzintézetnél vezet számlát. A két alkalomra vonatkozó szabály is megmarad: nem lehet egyetlen tranzakcióval felvenni a teljes havi összeget, akkor sem, ha valaki csak egyszer szeretne ATM-hez menni.

Fontos változás ugyanakkor, hogy az új szabályozás nem minden ügyfélre terjed ki automatikusan. Azoknak, akik korábban már jelezték igényüket az ingyenes készpénzfelvételre, nem kell semmit tenniük, esetükben automatikusan életbe lép a magasabb összeghatár. Akik viszont eddig nem éltek a lehetőséggel, csak külön nyilatkozattal kérhetik a kedvezményt számlavezető bankjuknál.

A nyilatkozattétel határideje sem elhanyagolható. Ha az ügyfél az adott hónap 20. napjáig jelzi igényét, akkor már a következő hónap első napjától élhet az ingyenes, immár 300 ezer forintos készpénzfelvételi kerettel.

A jogszabály-módosítás a bankok működésére is hatással van. A pénzintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy ATM-jeik alkalmasak legyenek akár 300 ezer forint egyösszegű kiadására is. Ez egyes automaták esetében technikai kihívást jelenthet, különösen ott, ahol a készülékek fizikai kapacitása vagy a rendelkezésre álló bankjegycímletek köre korlátozott.

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta az intézkedést. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosítás további terheket ró a pénzintézetekre. Álláspontjuk szerint "az ingyenesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket végső soron az ügyfelek viselnek más csatornákon keresztül. Ez azokat is érinti, akik nem vesznek fel készpénzt".

A bankszövetség számításai alapján jelentősen nőhetnek a pénzintézetek költségei. A jelenleg érvényes, 0,9 százalékos tranzakciós illeték miatt a bankok terhe számlánként havi 1350 forintról akár 2700 forintra emelkedhet, amennyiben az ügyfelek teljes mértékben kihasználják az új, magasabb limitet.

Érdekesség, hogy miközben a készpénzfelvételi limit emelkedik, a tényleges készpénzhasználat trendszerűen csökken Magyarországon. Az elmúlt években folyamatosan visszaesett a bankkártyás készpénzfelvételek száma, miközben a kártyás vásárlások volumene dinamikusan bővült. Jelenleg a magyarok nagyjából két és félszer annyi pénzt költenek kártyás fizetésre, mint amennyit ATM-ekből készpénzben felvesznek. A digitális fizetési megoldások – köztük a nemrég bevezetett qvik rendszer – egyre szélesebb körben terjednek.

Ennek ellenére a forgalomban lévő készpénz mennyisége tavaly 4,6 százalékkal bővült Magyarországon. Ez részben azzal magyarázható, hogy sok háztartás megtakarítási célból is készpénzt tart. A kormány az utóbbi időszakban több olyan döntést hozott, amely a készpénzhasználatot erősíti: alkotmányos szintre emelte a készpénzes fizetés lehetőségét, az MNB szabályozta az ATM-ek telepítését, tavaly pedig minden magyarországi településen kötelezővé tette legalább egy bankautomata kihelyezését.