Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető

Visszatér a Lidl Magyarország és a Tisza Cipő ikonikus közös sneakere: a vásárlók egyértelmű érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású cipőt most is a Lidl Plus applikációban tudják majd megrendelni az érdeklődők 39 990 forintos áron.
Visszatér az ikon
Mivel a vásárlók körében már az augusztusi megjelenéskor is nagy sikert aratott, és sokan szerették volna megkaparintani az ikonikus kollaborációs cipőt, ezért újra előrendelhetővé válik a Lidl és Tisza Cipő egyedi sneakere. A cipőn egyszerre jelennek meg a Lidl jellegzetes színei és a Tisza Cipő klasszikus formavilága. Az áruházlánc számára különösen fontos a projekt, hiszen az együttműködéssel a magyar kreativitást és minőséget is megtestesíti a két márka.
Egyszerű rendelési folyamat
A limitált cipő először augusztusban debütált, egy látványos, úgynevezett sneaker drop keretében, drónnal ereszkedtek le az égből a cipők az ország hat helyszínén. A kollaboráció darabjait ezután limitált ideig a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkciójával lehetett előrendelni, majd az üzletekben tudták a vásárlók átvenni.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető. A cipőt november 10. és 17. között lesz lehetősége megrendelni a vásárlóknak, 36–47-es méretekben. A cipő keskeny kialakítása miatt továbbra is ajánlott egy számmal nagyobbat választani. A megrendelt cipőket az előrendelési időszakot követően, november 24-től vehetik át a megrendelők az általuk kiválasztott Lidl áruházban.
Címlakép forrása: Lidl
