Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek. Profi állategészségügyi ellátásukat követően azonban akár jelentős összegű számlát is kaphatunk. Ilyenkor lehet segítség, ha rendelkezünk házi kedvenc vagy kisállat-biztosítással.
Az utóbbi években egyre több biztosító ajánl különböző fantázianeveken úgynevezett házi kedvenc vagy kisállat-biztosításokat. Ezeknek alapvetően két fajtája létezik, az egyik a lakásbiztosításunk részeként megköthető házi kedvenc kiegészítő biztosítás, a másik az önállóan köthető kisállat-biztosítás.
Előbbi esetén az igazoltan tulajdonunkban lévő macska vagy kutya Magyarországon bekövetkezett betegsége vagy balesete tartozik a biztosítás által fedezett biztosítási események körébe. Az önálló biztosításként megköthető kisállat-biztosítások esetén a konkrét kisállatra történik a biztosítás megkötése, vagyis a biztosítási szerződés létrejöttéhez a biztosítani kívánt egészséges kedvencünk adatait kell közölni a szerződéskötéskor a biztosítóval.
Jellemzően azokra a kedvencekre köthető biztosítás, amelyek legalább 4-6 hónaposak és nem töltötték be a 7-8. életévüket, mikrochippel és igazolható módon a szükséges oltásokkal is rendelkeznek, illetve rendszeresen féregtelenítettek.
Egy biztosítási eseménynél nem biztos, hogy megkapjuk a biztosítótól a gyógykezelés teljes összegét, azokat ugyanis csak a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg a biztosító. Minden esetben megfelelő számlával kell igazolni a szolgáltatás igénybevételét, továbbá igazolnunk kell azt is, hogy a megfelelő oltásokat megkapta a kisállat.
A különböző piaci szereplőknél többféle önálló biztosítási csomag is létezik. Az olcsóbbak jellemzően kisebb biztosítási összegre vagy kevesebb biztosítási eseményre térítenek, mint a drágábbak. Érdemes megfontolni, hogy kedvencünk fajtája, kora, esetleges tudott betegségei szempontjából melyik lehet a legoptimálisabb. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy milyen eseményekre és károkra NEM terjed ki a biztosítás. Ilyen lehet például az ivartalanítási műtét (kivétel persze itt is előfordulhat, pl. ha arra betegség miatt van szükség).
Nagyon fontos, hogy a szerződésben (általában hosszú listában) meghatározott fajtabetegségek, örökletes rendellenes állapotok esetén sem térít a biztosító. Szintén kizárják a fizetést az úgynevezett előzménybetegségek esetén, vagyis akkor, ha a betegség már fennállt a szerződéskötést megelőzően. Így mindenképpen tájékozódjunk előzetesen, hogy a házi kedvencünk milyen betegségekre lehet hajlamos fajtájából adódóan, és ez milyen befolyással lehet a későbbiekben a betegéletútjára, ezáltal a biztosításunkra. Azt is érdemes tudni, hogy a biztosító a szerződés megkötését követően várakozási időt alkalmazhat, amelyen belül a bekövetkező betegség vagy baleset esetén még nem nyújt szolgáltatást. Ez 30 naptól akár 3 hónapig terjedő időszak is lehet.
Ha a kárrendezés során probléma adódik, a biztosítónknál panaszt nyújthatunk be. A biztosítónak 30 napja van panaszunk megválaszolására. Ennek esetleges elutasítását követően, vagy amennyiben a biztosító 30 nap elteltével sem válaszol beadványunkra– a Magyar Nemzeti Bankon belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) lehet fordulni a jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A PBT előtti ügyek tapasztalatai alapján ki kell emelni, hogy már a szerződéskötést megelőzően szükséges tájékozódni a biztosítás részleteiről. A piacon elérhető nagyszámú termék közül biztosan találunk olyat, amelyik az adott élethelyzethez és kedvencünk jellemzőihez a legjobban illik. Legyünk tisztában azzal is, hogy igénybejelentésenként maximum mekkora összeget kaphatunk, illetve éves szinten is mekkora az a maximális összeg, amelyet a biztosítás alapján fizethet a biztosító házi kedvencünk balesete vagy betegsége esetén, illetve melyek azok a betegségek, illetve orvosi beavatkozások, amelyek esetén egyáltalán nem fog fizetni a biztosító.
Fontos az is, hogy igényünk bejelentésekor minden elszámolható szolgáltatásról és beavatkozásról megfelelő számlával, dokumentummal rendelkezzünk, illetve, hogy a szükséges oltásokat időben megkapja kedvencünk, illetve, hogy a féregtelenítések is időben, igazolhatóan történjenek meg.
Kellő tudatossággal a kárrendezés során kevésbé érhet minket meglepetés, és még ha a biztosításból eredő összeg nem is érné el a kedvencünkre költött egészségügyi kiadásaink teljes összegét, akkor is megnyugtató, ha legalább egy bizonyos összeghatárig számíthatunk a biztosítónk szolgáltatására.
* A szerző az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja
Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító?
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A többség szerint még több kihívás vár ránk a jövőben, és egy változó, turbulens világra készülhetünk a következő 25 évben.
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk.
Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét.
Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg
Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott.
Május 1. és augusztus 31. között 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki.
A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról.
2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben, a legtöbben valamilyen elesés következtében halnak meg.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.