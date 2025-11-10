Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben

Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek. Profi állategészségügyi ellátásukat követően azonban akár jelentős összegű számlát is kaphatunk. Ilyenkor lehet segítség, ha rendelkezünk házi kedvenc vagy kisállat-biztosítással.

Az utóbbi években egyre több biztosító ajánl különböző fantázianeveken úgynevezett házi kedvenc vagy kisállat-biztosításokat. Ezeknek alapvetően két fajtája létezik, az egyik a lakásbiztosításunk részeként megköthető házi kedvenc kiegészítő biztosítás, a másik az önállóan köthető kisállat-biztosítás.

Előbbi esetén az igazoltan tulajdonunkban lévő macska vagy kutya Magyarországon bekövetkezett betegsége vagy balesete tartozik a biztosítás által fedezett biztosítási események körébe. Az önálló biztosításként megköthető kisállat-biztosítások esetén a konkrét kisállatra történik a biztosítás megkötése, vagyis a biztosítási szerződés létrejöttéhez a biztosítani kívánt egészséges kedvencünk adatait kell közölni a szerződéskötéskor a biztosítóval.

Jellemzően azokra a kedvencekre köthető biztosítás, amelyek legalább 4-6 hónaposak és nem töltötték be a 7-8. életévüket, mikrochippel és igazolható módon a szükséges oltásokkal is rendelkeznek, illetve rendszeresen féregtelenítettek.

Egy biztosítási eseménynél nem biztos, hogy megkapjuk a biztosítótól a gyógykezelés teljes összegét, azokat ugyanis csak a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg a biztosító. Minden esetben megfelelő számlával kell igazolni a szolgáltatás igénybevételét, továbbá igazolnunk kell azt is, hogy a megfelelő oltásokat megkapta a kisállat.

A különböző piaci szereplőknél többféle önálló biztosítási csomag is létezik. Az olcsóbbak jellemzően kisebb biztosítási összegre vagy kevesebb biztosítási eseményre térítenek, mint a drágábbak. Érdemes megfontolni, hogy kedvencünk fajtája, kora, esetleges tudott betegségei szempontjából melyik lehet a legoptimálisabb. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy milyen eseményekre és károkra NEM terjed ki a biztosítás. Ilyen lehet például az ivartalanítási műtét (kivétel persze itt is előfordulhat, pl. ha arra betegség miatt van szükség).

Nagyon fontos, hogy a szerződésben (általában hosszú listában) meghatározott fajtabetegségek, örökletes rendellenes állapotok esetén sem térít a biztosító. Szintén kizárják a fizetést az úgynevezett előzménybetegségek esetén, vagyis akkor, ha a betegség már fennállt a szerződéskötést megelőzően. Így mindenképpen tájékozódjunk előzetesen, hogy a házi kedvencünk milyen betegségekre lehet hajlamos fajtájából adódóan, és ez milyen befolyással lehet a későbbiekben a betegéletútjára, ezáltal a biztosításunkra. Azt is érdemes tudni, hogy a biztosító a szerződés megkötését követően várakozási időt alkalmazhat, amelyen belül a bekövetkező betegség vagy baleset esetén még nem nyújt szolgáltatást. Ez 30 naptól akár 3 hónapig terjedő időszak is lehet.

Ha a kárrendezés során probléma adódik, a biztosítónknál panaszt nyújthatunk be. A biztosítónak 30 napja van panaszunk megválaszolására. Ennek esetleges elutasítását követően, vagy amennyiben a biztosító 30 nap elteltével sem válaszol beadványunkra– a Magyar Nemzeti Bankon belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) lehet fordulni a jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében.

A PBT előtti ügyek tapasztalatai alapján ki kell emelni, hogy már a szerződéskötést megelőzően szükséges tájékozódni a biztosítás részleteiről. A piacon elérhető nagyszámú termék közül biztosan találunk olyat, amelyik az adott élethelyzethez és kedvencünk jellemzőihez a legjobban illik. Legyünk tisztában azzal is, hogy igénybejelentésenként maximum mekkora összeget kaphatunk, illetve éves szinten is mekkora az a maximális összeg, amelyet a biztosítás alapján fizethet a biztosító házi kedvencünk balesete vagy betegsége esetén, illetve melyek azok a betegségek, illetve orvosi beavatkozások, amelyek esetén egyáltalán nem fog fizetni a biztosító.

Fontos az is, hogy igényünk bejelentésekor minden elszámolható szolgáltatásról és beavatkozásról megfelelő számlával, dokumentummal rendelkezzünk, illetve, hogy a szükséges oltásokat időben megkapja kedvencünk, illetve, hogy a féregtelenítések is időben, igazolhatóan történjenek meg.

Kellő tudatossággal a kárrendezés során kevésbé érhet minket meglepetés, és még ha a biztosításból eredő összeg nem is érné el a kedvencünkre költött egészségügyi kiadásaink teljes összegét, akkor is megnyugtató, ha legalább egy bizonyos összeghatárig számíthatunk a biztosítónk szolgáltatására.

* A szerző az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA