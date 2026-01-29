2026. január 29. csütörtök Adél
2 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 29.)
Utazás

Pénzcentrum
2026. január 29. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 29.

Névnap

Adél

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.72 Ft
CHF: 413.82 Ft
GBP: 438.39 Ft
USD: 316.82 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 28.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 21, 22, 24, 26, 31, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 35 db
5-ös találat: 1767 db
4-es találat: 28836 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40350 Ft
MOL: 3850 Ft
RICHTER: 10810 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.30: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás, ködös lesz a levegő. Kisebb csapadék - jellemzően szitálás, eső, havas eső - több helyen előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Zemplén környékén élénkülhet meg időnként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.01.31: Jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon néhol élénk lökések kísérhetik. Reggel -3 és +1, délután -1 és +5 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. (2026.01.29)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

07:45
07:28
06:02
05:01
04:05
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 28.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
NAPTÁR
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

