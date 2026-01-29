A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 29.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 29.
Névnap
Adél
Friss hírek
- A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
- Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
- Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
- Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
- Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
- Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Deviza árfolyam
EUR: 379.72 Ft
CHF: 413.82 Ft
GBP: 438.39 Ft
USD: 316.82 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 28.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 21, 22, 24, 26, 31, 33
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 35 db
5-ös találat: 1767 db
4-es találat: 28836 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40350 Ft
MOL: 3850 Ft
RICHTER: 10810 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.30: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás, ködös lesz a levegő. Kisebb csapadék - jellemzően szitálás, eső, havas eső - több helyen előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Zemplén környékén élénkülhet meg időnként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2026.01.31: Jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon néhol élénk lökések kísérhetik. Reggel -3 és +1, délután -1 és +5 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Megszűnő meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. (2026.01.29)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
A Pénzcentrum 2026. január 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.