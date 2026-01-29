Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 29.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 29.

Névnap

Adél

Deviza árfolyam

EUR: 379.72 Ft

CHF: 413.82 Ft

GBP: 438.39 Ft

USD: 316.82 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 28.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 21, 22, 24, 26, 31, 33



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 35 db

5-ös találat: 1767 db

4-es találat: 28836 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40350 Ft

MOL: 3850 Ft

RICHTER: 10810 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.30: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás, ködös lesz a levegő. Kisebb csapadék - jellemzően szitálás, eső, havas eső - több helyen előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Zemplén környékén élénkülhet meg időnként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

2026.01.31: Jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon néhol élénk lökések kísérhetik. Reggel -3 és +1, délután -1 és +5 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. (2026.01.29)

