Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
Lebénult Európa kereskedelmi ütőere: kongatják a vészharangot, ebből még óriási baj lehet
A szélsőséges időjárás súlyos fennakadásokat okoz az európai áruszállításban: a Maersk konténerszállító vállalat közlése szerint hajói menedéket keresnek, a kikötői terminálok pedig részben vagy teljesen leálltak, írja a Portfolio a Reuters alapján.
A Maersk szerdán bejelentette, hogy a heves viharok és a havazás miatt jelentős fennakadások alakultak ki a rakományforgalomban Délnyugat- és Nyugat-Európában.
Az ügyfeleknek küldött tájékoztatás szerint a szélsőséges időjárás az egész ágazatot érinti: a hajók kénytelenek menedéket keresni, míg a kikötői terminálok leállították működésüket, vagy csökkentett kapacitással dolgoznak.
A nyugat-mediterrán térség több terminálja már beszüntette a tevékenységét, és egyelőre nem ismert, mikor indulhat újra a működés. A fennakadások az Észak-Európába irányuló, illetve onnan induló áruforgalmat is érintik, így az ellátási lánc több ponton is akadozik.
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
2026. január 27.
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
2026. január 26.
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
2026. január 25.
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
