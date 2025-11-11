2025. november 11. kedd Márton
12 °C Budapest
Budapest, 2023. szeptember 22.A MOL Bubi budapesti közösségi kerékpármegosztó rendszer Corvin sétányon lévõ gyûjtõhelye, kerékpárokkal.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Friss hírek jöttek a MOL Bubiról: új bérlettípust vezetnek be, de vajon meddig használhatjuk?

Pénzcentrum
2025. november 11. 11:33

A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok. Ezeket – függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-ig lehet használni, ugyanis ekkor jár le a BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése. 

A Bubi új generációja a tervek szerint jövő májusban startolt volna, a Fővárosi Közgyűlés azonban szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért a BKK-tól az eljárás kapcsán. A társaság célja az, hogy a nem várt akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy több hónapos, de akár ennél hosszabb szünet is jöhet a Bubi-szolgáltatásban, a hírek szerint ugyanis még az előző BKK-vezetés nem írta ki időben a tendert a szolgáltatásra. 

A BKK most azt írja, hogy 2023-ban (két és fél évvel a jelenleg érvényben lévő szerződés lejárta előtt) indította el a Bubi új generációjának előkészítését. A cég több mint egy éves folyamat során, nagyvárosi – köztük londoni, bécsi, varsói – piaci szereplőkkel egyeztetve dolgozta ki azt a szempontrendszert, amelynek a jövőbeli szolgáltatónak meg kell felelnie.

A közbeszerzési eljárás nyertese felel az új kerékpárok szállításáért, üzemeltetésért és karbantartásáért, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáció és informatikai háttérrendszer(ek) biztosításáért. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása további egy évet vett igénybe, a BKK a folyamatot úgy tervezte meg, hogy a jelenlegi szolgáltatás lejárta után a lehető leghamarabb elinduljon a megújult flotta.

Új téli bérlet jön az átmeneti időszakban

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése 2025. december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható. Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság – a korábbi MOL Bubi 1.0-ról a 2.0-ra való váltás tapasztalataiból kiindulva – már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni (amely annak lejáratáig használható), november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezt követően

a társaság bevezeti a téli MOL Bubi-bérletet, amelyet 500 forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik (azaz egy bérlettel 30 percig ingyenesen lehet kerékpározni).

A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le, a BKK jelenleg is azon dolgozik, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás.

A társaság célja, hogy az új rendszerre való átállás a nem tervezett kockázatelemzési folyamat és az elhúzódó szerződéskötés ellenére is a lehető legrövidebb üzemszünettel járjon a Bubi felhasználói számára. Az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait.

Több e-bringát, nagyobb lefedettséget hozna az új rendszer

Az új Bubi rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flotta állna a felhasználók rendelkezésére, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták.

Az új közbringarendszer legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosítana, amelyből legalább 1000 db elektromos rásegítésű lenne, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel. Az elektromos rásegítésű kerékpárokkal a cél egy szélesebb felhasználói kör kiszolgálása, olyan emberek elérése, akiknek eddig valamilyen oknál fogva nem jelentett reális alternatívát a Bubi szolgáltatása, de ezután biztonsággal választhatják.

Az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elérne, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lennének.

címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László 
