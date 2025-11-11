Friss hírek jöttek a MOL Bubiról: új bérlettípust vezetnek be, de vajon meddig használhatjuk?

A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok. Ezeket – függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-ig lehet használni, ugyanis ekkor jár le a BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése.

A Bubi új generációja a tervek szerint jövő májusban startolt volna, a Fővárosi Közgyűlés azonban szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért a BKK-tól az eljárás kapcsán. A társaság célja az, hogy a nem várt akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy több hónapos, de akár ennél hosszabb szünet is jöhet a Bubi-szolgáltatásban, a hírek szerint ugyanis még az előző BKK-vezetés nem írta ki időben a tendert a szolgáltatásra.

EZ IS ÉRDEKELHET Hónapokra leállhat a Bubi, közbringa nélkül maradhat Budapest karácsony után December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.

A BKK most azt írja, hogy 2023-ban (két és fél évvel a jelenleg érvényben lévő szerződés lejárta előtt) indította el a Bubi új generációjának előkészítését. A cég több mint egy éves folyamat során, nagyvárosi – köztük londoni, bécsi, varsói – piaci szereplőkkel egyeztetve dolgozta ki azt a szempontrendszert, amelynek a jövőbeli szolgáltatónak meg kell felelnie.

A közbeszerzési eljárás nyertese felel az új kerékpárok szállításáért, üzemeltetésért és karbantartásáért, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáció és informatikai háttérrendszer(ek) biztosításáért. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása további egy évet vett igénybe, a BKK a folyamatot úgy tervezte meg, hogy a jelenlegi szolgáltatás lejárta után a lehető leghamarabb elinduljon a megújult flotta.

Új téli bérlet jön az átmeneti időszakban

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése 2025. december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható. Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság – a korábbi MOL Bubi 1.0-ról a 2.0-ra való váltás tapasztalataiból kiindulva – már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni (amely annak lejáratáig használható), november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezt követően

a társaság bevezeti a téli MOL Bubi-bérletet, amelyet 500 forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik (azaz egy bérlettel 30 percig ingyenesen lehet kerékpározni).

A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le, a BKK jelenleg is azon dolgozik, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A társaság célja, hogy az új rendszerre való átállás a nem tervezett kockázatelemzési folyamat és az elhúzódó szerződéskötés ellenére is a lehető legrövidebb üzemszünettel járjon a Bubi felhasználói számára. Az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait.

Több e-bringát, nagyobb lefedettséget hozna az új rendszer

Az új Bubi rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flotta állna a felhasználók rendelkezésére, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták.

Az új közbringarendszer legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosítana, amelyből legalább 1000 db elektromos rásegítésű lenne, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel. Az elektromos rásegítésű kerékpárokkal a cél egy szélesebb felhasználói kör kiszolgálása, olyan emberek elérése, akiknek eddig valamilyen oknál fogva nem jelentett reális alternatívát a Bubi szolgáltatása, de ezután biztonsággal választhatják.

Az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elérne, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lennének.

címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László