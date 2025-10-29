Hónapokra leállhat a Bubi, közbringa nélkül maradhat Budapest karácsony után

Bizonytalanná vált Budapest közösségi kerékpáros rendszere. A Bubi jelenlegi szolgáltatójával kötött szerződés karácsonykor lejár, az új tender viszont megakadt, így akár hónapokra leállhat a szolgáltatás. Ha a Fővárosi Közgyűlés sem dönt időben, az év végétől bizonytalan ideig bicikli nélkül maradhat a főváros, írja a Telex.

Budapest közösségi kerékpáros rendszere, a Bubi komoly fordulóponthoz érkezett: az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, miközben az új üzemeltető kiválasztására indult közbeszerzés megcsúszott. Ez azt jelenti, hogy az ünnepek után hónapokig szünetelhet a szolgáltatás.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megerősítette, hogy a Bubi 3.0 rendszer közbeszerzése még folyamatban van, és a jövőbeni szerződéshez a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A döntés viszont legkorábban november végén születhet meg, vagy egy rendkívüli ülésen – így az új flotta indulása biztosan csúszik.

A korábbi tervek szerint már 2026 első negyedévében elindult volna az új rendszer, de a tender most legalább két hónapot késett. A jelenlegi szolgáltatási szerződés a Csepel Kerékpárgyártó Zrt.-vel és a Nextbike informatikai partnerrel december 23-ig érvényes, ezután leállhat a Bubi.

A BKK ugyan tárgyal a szerződés esetleges meghosszabbításáról, de a felek viszonya nem felhőtlen, így a megállapodás kétséges. A Csepel Zrt. egyelőre nem nyilatkozhat a helyzetről, de közleményében jelezte: mindent megtesznek azért, hogy ne maradjon közbringa nélkül a város.

A több tízezer Bubi-felhasználó már most érzékeli a bizonytalanságot: a BKK felfüggesztette a féléves és éves bérletek értékesítését, mivel az új rendszerbe technikailag nem vihetők át a korábbi bérletek.

A tervek szerint a Bubi 3.0 kétszer akkora flottával, elektromos rásegítésű kerékpárokkal és kibővített állomáshálózattal indulna újra. A Magyar Kerékpárosklub azonban arra figyelmeztet: a sikeres bevezetéshez nemcsak új bringák, hanem biztonságos kerékpáros infrastruktúra is kellene. Kürti Gábor, a szervezet elnöke szerint a rendszer bővítéséhez elengedhetetlen lenne egy átfogó fejlesztési csomag, amely új kerékpárutakat és biztonságos kapcsolatokat teremt a külvárosi területek felé.