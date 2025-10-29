Nagy bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója a HÉV-szerelvényekről

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása, és 18 HÉV-szerelvény fog legkésőbb 2029 végén munkába állni.

A vezérigazgató leírta: közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Hozzátette, különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják ki az utasokat.

"Hatékonyabb karbantartással és tudatos felújítási gyakorlattal elértük, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat" - közölte Hegyi Zsolt.

Ugyanakkor mint rámutatott, ez csak átmeneti megoldás, ugyanis a jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból.

Ezért olyan fontos hír a számunkra az, hogy a mai napon elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését. Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak

- emelte ki.

Ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 jármű munkába kell, hogy álljon legkésőbb 2029. december 31-ig.