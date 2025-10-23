Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, ennyi forintba fáj nekik

A négynapos hosszú hétvége ismét megmozgatta a hazai turizmust: megteltek a wellnesshotelek, a legtöbb vendég 2-3 éjszakára foglalt. A dinamikus árazás miatt a 4 csillagos szállodák vendégéjszaka-ára a szeptemberi átlag 65.400 forintról október végére 95-98 ezer forint közöttire ugrott fel - írja a Portfolio.

A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste, és 2-3 éjszakás pihenést terveztek a legtöbben – derül ki a Szallas.hu foglalási adataiból. Minden harmadik foglalás wellness-szálláshelyre érkezett. A legnépszerűbb úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük holtversenyben Hévíz és Miskolc következik.

A wellness-foglalások felénél a kosárérték 70-170 ezer forint közötti volt, míg a foglalások 22%-a legfeljebb 70 ezer forintos költést jelentett, 19%-uk 170-270 ezer forint közé esett, a 270 ezer forint feletti foglalások aránya pedig 9% volt.

A konkrét árak vizsgálata alapján egy dél-baranyai wellness hotel Harkányban 3 vendégéjszakára félpanziós ellátással 268 ezer forintba került. Hajdúszoboszlón a 4 csillagos kategóriában apartman elhelyezéssel, félpanziós ellátás mellett 294.100 forintért még elérhető volt last minute foglalással egy szállodalánc szolgáltatása. Hévízen az 5 csillagos wellness ellátás 347.380 forint, reggelivel az árban.

"A hosszú hétvégék előtt az árak emelése egy természetes folyamatnak tekinthető" – mondta a Portfolio.hu-nak Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. "Minden szálloda a saját árstratégiáját követi. A dinamikus árazás világában a foglalások ütemére reagálnak a szállodák. A 'gyengébb időszak' csak annak a kérdése, hogy milyen mutatót nézünk. Ha a magasabb árak miatt a foglaltság visszaesik, az egyáltalán nem biztos, hogy a jövedelmezőségben nem jelent erősödést."

A szakember szerint az elmúlt években többször átélt keresletcsökkenést a hazai szállodaipar. A 2008-as gazdasági válság után csak 2012-13-ban következett be pozitív változás, majd a Covid ismét visszavetette a szállodák teljesítményét. Bár a járványból való felépülés gyorsabb volt, a munkaerőpiaci problémákat a mai napig sem heverte ki a szakma.

"Vannak pozíciók, amikre a munkavállalók által elvárt bérszintet már nem tudják a szállodák kigazdálkodni" – tette hozzá Somlyai. Az orosz-ukrán háború kapcsán kiemelte: a turizmusra gyakorolt kedvezőtlen hatása mellett a konfliktus az energiaárak robbanását is magával hozta, bár e téren mostanra már valamelyest stabilizálódott a helyzet.

"Ahhoz, hogy a szállodák jövedelmezősége újra a 2008 előtti szinten legyen, további áremelésekre lenne szükség, amit viszont jelenleg nem tudunk érvényesíteni a piacon" – hangsúlyozta a szövetség elnöke.

A vendéglátó szektor bizakodó, azt remélik, hogy a pozitív trend folytatódásával akár a 2019-es rekordévet is megdöntheti az idei teljes turisztikai szezon. Ugyanakkor azok a régiók, amelyek korábban főként orosz és ukrán vendégekre számítottak – mint például Hévíz –, most más országok turistáit kell magukhoz csábítaniuk, ami hosszabb időt igénylő folyamat.