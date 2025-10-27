Érik a gigadugó: forgalmas utat újítanak fel, ne megszokásból indulj útnak!

Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, 2025.10.27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025.10.29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik a felújítási munkák idejére, a beavatkozásokat az ő érdekükben végzik el - írják közleményükben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)



