2025. október 27. hétfő Szabina
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
highway with very dense dangerous fog without cars during in winter
Utazás

Érik a gigadugó: forgalmas utat újítanak fel, ne megszokásból indulj útnak!

Pénzcentrum
2025. október 27. 12:34

Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.

A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkák első ütemében, 2025.10.27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025.10.29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik a felújítási munkák idejére, a beavatkozásokat az ő érdekükben végzik el - írják közleményükben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #felújítás #autópálya #útlezárás #december #útfelújítás #forgalom #korlátozás #magyar közút #vác

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:47
12:34
12:19
12:03
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
1 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
3
6 napja
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
1 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
5
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 11:30
Kiakadtak a magyar boltok: nincs több kifogás, ki kell vezetni az árrésstopot
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 10:56
Régen látott drágulás jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, ez mindenkinek nagyon fog fájni
Agrárszektor  |  2025. október 27. 12:27
Nem akármilyen idővel ér véget az október: erre jobb lesz felkészülni