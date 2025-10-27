Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja.
Érik a gigadugó: forgalmas utat újítanak fel, ne megszokásból indulj útnak!
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő növekedésre számíthatnak a közlekedők.
A munkák első ütemében, 2025.10.27 hétfő éjszakától, várhatóan 2025.10.29 szerda estig az M2-es autóút 12 sz. főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12 sz. főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.
A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik a felújítási munkák idejére, a beavatkozásokat az ő érdekükben végzik el - írják közleményükben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.
A Pénzcentrum 2025. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír
Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, mennyi forintba fáj nekik
A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.