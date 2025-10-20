Teljesen letérdelt a MÁV: kimarad egy csomó járat, mutatjuk, mire számíts ma

Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt, amely megrongálta a biztosítóberendezést. A helyreállítási munkálatok elhúzódása miatt hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és esetenként járatkimaradásokra kell számítani - erről számolt be a MÁV.

A győri vasútállomáson vasárnap éjjel újraindult a közlekedés, azonban jelentős korlátozásokkal. A tűzesetben megsérült biztosítóberendezés javítása hosszabb időt vesz igénybe, ami érinti a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakat is.

A hétfői közlekedési rend szerint a Railjet és EuroCity járatok a teljes útvonalon közlekednek, de a megszokottól eltérően megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is. A fennakadás ideje alatt ezeken a járatokon a helyjegy nélküli utazás is engedélyezett.

Az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közötti személyvonatok csak Győrszentivánig közlekednek a főváros felől. Az EuRegio járatok és a Hegyeshalom/Rajka irányából érkező személyvonatok pedig csak Öttevényig közlekednek. A két állomás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hétfő reggeli posztjában, arról írt, hogy bár a győri közlekedés lassan helyreállni látszik, egy sor járat vélhetően ki fog maradni.

A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közötti személyvonatok csak Győrszabadhegyig közlekednek, onnan Győr központjáig szintén pótlóbuszokkal lehet utazni. A soproni Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr közötti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók a teljes útvonalon közlekednek.

A vasúti jegyek érvényesek a kijelölt helyközi járatokon is: Nagyszentjános és Győr között a 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, valamint Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáratokon.

Néhány járat teljesen kimarad a hétfői menetrendből: nem közlekedik a Tatabányáról 5:47-kor Győrbe induló S10-es vonat (9422), a Győrből 5:46-kor Bécsbe induló EuRegio (9430), valamint a Hegyeshalomból 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (9427). A Hegyeshalomból 7:35-kor Győrbe induló személyvonat (9437) helyett pedig a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.