Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 12.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 12.
Névnap
Miksa
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 392.67 Ft
CHF: 422.76 Ft
GBP: 451.36 Ft
USD: 337.86 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 11.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 15, 31, 75, 79
Joker: 456036
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 1841 db
2-es találat: 58628 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29560 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.13: Észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, illetve délutánra gomolyfelhők is képződnek. Helyenként - leginkább északkeleten és északnyugaton - gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. A hőmérséklet kora reggel általában 5, 11, délután 13, 20 fok között várható.
2025.10.14: Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Az északkeleti megyékben és a nyugati tájakon van esély záporra. Az északnyugati, északi szelet a nappali órákban élénk lökések kísérik. A minimum döntően 2, 7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2025.10.11)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
-
-
