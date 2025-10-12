Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 12.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 12.

Névnap

Miksa

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.67 Ft

CHF: 422.76 Ft

GBP: 451.36 Ft

USD: 337.86 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 11.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 15, 31, 75, 79

Joker: 456036

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 23 db

3-as találat: 1841 db

2-es találat: 58628 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29560 Ft

MOL: 2770 Ft

RICHTER: 10600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.13: Észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, illetve délutánra gomolyfelhők is képződnek. Helyenként - leginkább északkeleten és északnyugaton - gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. A hőmérséklet kora reggel általában 5, 11, délután 13, 20 fok között várható.

2025.10.14: Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Az északkeleti megyékben és a nyugati tájakon van esély záporra. Az északnyugati, északi szelet a nappali órákban élénk lökések kísérik. A minimum döntően 2, 7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2025.10.11)

Akciók

