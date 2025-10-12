2025. október 12. vasárnap Miksa
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 12.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 12.)

Pénzcentrum
2025. október 12. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 12.

Névnap

Miksa

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.67 Ft
CHF: 422.76 Ft
GBP: 451.36 Ft
USD: 337.86 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 11.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 15, 31, 75, 79
Joker: 456036

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 1841 db
2-es találat: 58628 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29560 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10600 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.13: Észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, illetve délutánra gomolyfelhők is képződnek. Helyenként - leginkább északkeleten és északnyugaton - gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. A hőmérséklet kora reggel általában 5, 11, délután 13, 20 fok között várható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.10.14: Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Az északkeleti megyékben és a nyugati tájakon van esély záporra. Az északnyugati, északi szelet a nappali órákban élénk lökések kísérik. A minimum döntően 2, 7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2025.10.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:58
07:45
06:10
20:21
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 12. vasárnap
Miksa
41. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 napja
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
4
2 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
2 hete
Megvan a dátum, mikor és hol nyit először a világhírű csirkés étterem Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 07:58
Mikor lesz a Zakopane karácsonyi vásár 2025-ben? Ezt érdemes tudni a zakopanei adventi programokról
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 20:15
Kétgólós győzelem: életben tartotta az álmot a magyar válogatott
Agrárszektor  |  2025. október 12. 06:03
Nem semmi, de igaz: ennyiért árulják a körtét a magyar boltokban, piacokon