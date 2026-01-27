2026. január 27. kedd Angelika
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 27.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 27.)

Pénzcentrum
2026. január 27. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 27.

Névnap

Angelika

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.62 Ft
CHF: 413.38 Ft
GBP: 439.81 Ft
USD: 321.38 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 39850 Ft
MOL: 3838 Ft
RICHTER: 10520 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.28: Nyugat felől országszerte beborul az ég. Északkeleten, valamint az északnyugati határvidéken éjszaka köd is képződhet. Csapadékzóna érkezik, illetve képződik az ország fölött, melyből főleg a nap második felében valószínű csapadék. Többnyire eső várható, de az Északi-középhegység térségében estig még kisebb vegyes halmazállapotú (akár ónos) csapadék is előfordulhat, melyet estére arrafelé is egyre inkább eső vált fel. A délies, majd a keleties szelet néhol élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -3, +3 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum általában 4 és 10 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont körüli, kevéssel afölötti csúcsértékek valószínűek.

2026.01.29: Általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, többfelé párás lesz a levegő, reggelre köd is képződhet. A déli, délkeleti országrészben ugyanakkor szakadozottá válhat a felhőtakaró és több órára kisüthet a nap. Éjszaka még sok helyen várható eső, majd délelőtt a csapadékzóna az északkeleti országrészt is elhagyja, csökken a csapadékhajlam. Ezt követően inkább csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Eleinte keleties irányú lesz a légmozgás, mely egyre inkább északi, északnyugati irányba fordul és helyenként megélénkül, megerősödik. A minimum -1, +5, a maximum a borult részeken 2, 8, a napos déli, délkeleti országrészben 9, 13 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.01.27)

