A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban, ami Portugáliában akár több száz milliméteres csapadékot is eredményezhet, míg Közép-Európára gyakorolt hatása egyelőre bizonytalan.
A Weather on Maps meteorológusai legfrissebb elemzésükben arra figyelmeztetnek, hogy a poláris örvény továbbra is meghatározó szerepet játszik az északi félteke időjárásának alakításában. Az előrejelzések szerint a következő napokban egy kiterjedt ciklonrendszer rendkívüli mennyiségű csapadékot hozhat az Ibériai-félszigetre.
A poláris örvény egy hatalmas ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog, és a földfelszíntől egészen a sztratoszféra felső határáig, több mint 50 kilométeres magasságig terjed. Amikor ez az örvény stabil és erős, a hideg légtömegek a sarkkörök felett maradnak, azonban gyengülése vagy összeomlása esetén a hideg levegő déli irányba tolódhat, elérve Európát vagy az Egyesült Államokat.
"A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység stb. képében" - magyarázzák a Weather on Maps szakértői.
A meteorológusok szerint normál körülmények között szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kellene látnunk, azonban a jelenlegi előrejelzések az örvény gyengülését és mintázatának hullámzását mutatják.
Ennek következményeként egy hatalmas ciklonrendszer alakult ki az Atlanti-óceán felett, amelynek déli peremén erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó jött létre. Ez a jelenség a következő héten az Ibériai-félszigetnek ütközve rendkívüli mennyiségű csapadékot hoz: Portugália egyes területein akár több száz milliméteres eső is várható.
Bár a szakértők szerint a poláris örvény gyengülése Közép-Európára is hatással lesz, a pontos időjárási következmények egyelőre bizonytalanok, a prognózisok nem elég magabiztosak a várható helyzet részleteivel kapcsolatban.
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
