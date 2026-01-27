Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz

A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban, ami Portugáliában akár több száz milliméteres csapadékot is eredményezhet, míg Közép-Európára gyakorolt hatása egyelőre bizonytalan.

A Weather on Maps meteorológusai legfrissebb elemzésükben arra figyelmeztetnek, hogy a poláris örvény továbbra is meghatározó szerepet játszik az északi félteke időjárásának alakításában. Az előrejelzések szerint a következő napokban egy kiterjedt ciklonrendszer rendkívüli mennyiségű csapadékot hozhat az Ibériai-félszigetre.

A poláris örvény egy hatalmas ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog, és a földfelszíntől egészen a sztratoszféra felső határáig, több mint 50 kilométeres magasságig terjed. Amikor ez az örvény stabil és erős, a hideg légtömegek a sarkkörök felett maradnak, azonban gyengülése vagy összeomlása esetén a hideg levegő déli irányba tolódhat, elérve Európát vagy az Egyesült Államokat.

"A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység stb. képében" - magyarázzák a Weather on Maps szakértői.

A meteorológusok szerint normál körülmények között szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kellene látnunk, azonban a jelenlegi előrejelzések az örvény gyengülését és mintázatának hullámzását mutatják.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ennek következményeként egy hatalmas ciklonrendszer alakult ki az Atlanti-óceán felett, amelynek déli peremén erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó jött létre. Ez a jelenség a következő héten az Ibériai-félszigetnek ütközve rendkívüli mennyiségű csapadékot hoz: Portugália egyes területein akár több száz milliméteres eső is várható.

Bár a szakértők szerint a poláris örvény gyengülése Közép-Európára is hatással lesz, a pontos időjárási következmények egyelőre bizonytalanok, a prognózisok nem elég magabiztosak a várható helyzet részleteivel kapcsolatban.