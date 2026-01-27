2026. január 27. kedd Angelika
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli portré egy férfiról, aki kapucnis télikabátot, gyapjú sapkát és az arcát eltakaró sálat visel, közvetlenül a kamerába néz feltűnő kék szemeivel, megtestesítve a téli hidegséget.
Utazás

Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz

Pénzcentrum
2026. január 27. 12:40

A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban, ami Portugáliában akár több száz milliméteres csapadékot is eredményezhet, míg Közép-Európára gyakorolt hatása egyelőre bizonytalan.

A Weather on Maps meteorológusai legfrissebb elemzésükben arra figyelmeztetnek, hogy a poláris örvény továbbra is meghatározó szerepet játszik az északi félteke időjárásának alakításában. Az előrejelzések szerint a következő napokban egy kiterjedt ciklonrendszer rendkívüli mennyiségű csapadékot hozhat az Ibériai-félszigetre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A poláris örvény egy hatalmas ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog, és a földfelszíntől egészen a sztratoszféra felső határáig, több mint 50 kilométeres magasságig terjed. Amikor ez az örvény stabil és erős, a hideg légtömegek a sarkkörök felett maradnak, azonban gyengülése vagy összeomlása esetén a hideg levegő déli irányba tolódhat, elérve Európát vagy az Egyesült Államokat.

Kapcsolódó cikkeink:

"A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység stb. képében" - magyarázzák a Weather on Maps szakértői.

A meteorológusok szerint normál körülmények között szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kellene látnunk, azonban a jelenlegi előrejelzések az örvény gyengülését és mintázatának hullámzását mutatják.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ennek következményeként egy hatalmas ciklonrendszer alakult ki az Atlanti-óceán felett, amelynek déli peremén erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó jött létre. Ez a jelenség a következő héten az Ibériai-félszigetnek ütközve rendkívüli mennyiségű csapadékot hoz: Portugália egyes területein akár több száz milliméteres eső is várható.

Bár a szakértők szerint a poláris örvény gyengülése Közép-Európára is hatással lesz, a pontos időjárási következmények egyelőre bizonytalanok, a prognózisok nem elég magabiztosak a várható helyzet részleteivel kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #időjárás #eső #meteorológia #csapadék #éghajlat #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:21
13:01
12:53
12:47
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
2 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
4 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:01
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 12:47
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Agrárszektor  |  2026. január 27. 12:32
Nagy dobásra készül Kína: ez változást hozhat a marha- és tejiparban